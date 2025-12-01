El viaje de Enos al espacio: la historia del primer chimpancé en orbitar la tierra

La misión de Enos, el chimpancé enviado al espacio por la NASA, marcó un hito en la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética (NASA)

Durante la Guerra Fría, la carrera espacial se convirtió en uno de los escenarios más visibles de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias buscaban demostrar la superioridad de sus sistemas políticos y tecnológicos, utilizando cada avance en el espacio como una victoria ideológica.

En 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo con el lanzamiento del Sputnik I, el primer satélite artificial, y poco después envió a la perra Laika al espacio, marcando el primer viaje de un ser vivo más allá de la atmósfera terrestre.

Ante estos logros, Estados Unidos intensificó su programa espacial, decidido a recuperar el liderazgo y responder a los desafíos soviéticos. En este contexto, la NASA tomó la decisión de enviar a Enos, un chimpancé, a la órbita terrestre, en una misión que buscaba tanto el avance científico como el impacto simbólico en la disputa entre superpotencias.

El 29 de noviembre de 1961, se convirtió en el primer animal en completar una órbita alrededor de la Tierra a bordo de una nave estadounidense, consolidando un hito para el programa espacial del gigante norteamericano.

Esta misión, parte del Proyecto Mercurio, no solo representó un avance en la exploración científica, sino que también tuvo un profundo significado en la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

La misión de Enos, el chimpancé que fue al espacio

La inclusión del animal en el Proyecto Mercurio respondió a la necesidad de la NASA de demostrar que un ser vivo podía sobrevivir y funcionar en la ausencia de gravedad y en el aislamiento espacial.

Entre 1959 y 1963, el programa se enfocó en sentar las bases para el primer vuelo orbital tripulado estadounidense. Enos, cuyo nombre significa “hombre” en hebreo, fue seleccionado entre un grupo de chimpancés entrenados en el centro de la Fuerza Aérea en Nuevo México.

Enos se convirtió en el primer chimpancé en orbitar la tierra y regresar con vida (NASA)

Su preparación fue exhaustiva: durante un año y medio, acumuló 1.250 horas de entrenamiento, que incluyeron la resolución de tareas cognitivas bajo condiciones controladas. El objetivo era evaluar si las capacidades mentales y físicas de los animales se mantenían durante la órbita, un paso esencial antes de enviar astronautas humanos.

El lanzamiento se realizó desde Cabo Cañaveral, utilizando la cápsula Mercury-Atlas 5. La nave completó dos vueltas alrededor del planeta antes de regresar a la Tierra. Aunque la Unión Soviética ya había enviado al cosmonauta Yuri Gagarin al espacio meses antes, la NASA optó por validar la seguridad de su cápsula y disipar las dudas médicas sobre los efectos del espacio en organismos vivos mediante el uso de un chimpancé.

Durante el vuelo, el simio enfrentó dificultades técnicas: los sistemas de recompensa y castigo, que funcionaban correctamente en la Tierra, fallaron en el espacio.

El chimpancé recibió 76 descargas eléctricas al intentar resolver una tarea que, debido a un error técnico, no tenía solución correcta. A pesar de estos contratiempos, Enos completó la misión y aterrizó sano y salvo en aguas cercanas a las Bermudas.

El impacto mediático de la hazaña fue considerable, aunque su figura quedó eclipsada por la de Ham, otro chimpancé que meses antes había realizado un vuelo suborbital y se convirtió en una celebridad tras su regreso. La prensa estadounidense siguió de cerca estos avances, reflejando el entusiasmo y la ansiedad de una nación que aspiraba a superar a su rival soviético.

La experiencia obtenida resultó fundamental para la siguiente etapa del programa espacial estadounidense. Tres meses después de su vuelo, John H. Glenn Jr. fue seleccionado para realizar el primer vuelo orbital tripulado de Estados Unidos, consolidando el avance tecnológico y científico del país. La contribución del chimpancé, aunque menos reconocida, fue decisiva para garantizar la seguridad de las misiones humanas posteriores.

Finalmente, falleció en 1962 a causa de una forma poco común de disentería, sin que su muerte estuviera relacionada con su experiencia espacial. Su historia permanece como un recordatorio de los desafíos y sacrificios que acompañaron los primeros pasos de la humanidad y otros seres vivos en la exploración del espacio.

Enos se convirtió en un verdadero hito para la carrera espacial

Otros animales que viajaron al espacio

Diversos animales han sido protagonistas en la historia de la exploración espacial, desempeñando un papel clave en los experimentos previos a los vuelos tripulados por humanos. Desde perros, cachorros, monos y ratones, tanto la URSS como Estados Unidos experimentaron la vida más allá de la tierra.

El primer caso registrado fue el de Albert I, un mono que fue lanzado el 11 de junio de 1948. Un año más tarde, un ejemplar llamado Albert II también viajó más allá de la atmósfera. Sin embargo, en ambos casos los animales murieron en plena misión.

En 1950, los investigadores probaron con un ratón, que también murió en el trayecto. No obstante, en 1951 un mono llamado Yorrick y 11 roedores lograron sobrevivir a un vuelo espacial, regresando sanos y salvos al planeta tierra.

Durante esta etapa, los soviéticos utilizaron ratas y conejos como pasajeros de pruebas y entre 1951 y 1952 optaron por perros pequeños. De los nueve ejemplares que viajaron, cuatro murieron en el desarrollo del plan.

El 3 de noviembre de 1957 se dio el caso más emblemático de animales en el espacio. La URSS llevó a Laika al espacio, convirtiéndola en el primer ser vivo en orbitar la tierra. Si bien se trató de un hito mundial, apenas unas horas después del despegue murió y la nave en la que viajaba se desintegró meses más tarde.