Casi 1,000 detenidos en siete días, reporta la Policía Nacional Civil de Guatemala

El informe destaca arrestos entre el 8 y el 14 de febrero en distintos departamentos de Guatemala, incluyendo avances contra redes de extorsión y detenciones relevantes antes de que concluya la disposición de emergencia

La Policía Nacional Civil reporta 996 capturas en operativos nacionales realizados entre el 8 y el 14 de febrero en todo el territorio guatemalteco. A menos de una semana para que venza el estado de sitio en Guatemala, las autoridades mantienen la vigilancia y las acciones contra distintos delitos, especialmente la extorsión.

Dentro del balance se registran 150 personas detenidas por extorsión en lo que va del año. Entre los casos destacados, la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvo en El Semillero, Tiquisate, Escuintla, a Elsa “N”, alias “Morena”, identificada como integrante de un grupo que extorsionaba a comerciantes en varias regiones. Sobre ella pesaban tres órdenes de captura y se le atribuyen movimientos bancarios provenientes de víctimas.

En Jalapa, los agentes arrestaron a Fernando “N” al recibir un paquete que simulaba un pago de 700 quetzales exigido a un comerciante. En la intervención se decomisó la motocicleta utilizada en el hecho.

El combate a la extorsión también incluyó notificaciones de nuevos cargos a internas en la cárcel de Cobán, Alta Verapaz. María Ajanel De La Cruz y Edelmira Esperanza Max Chó, ya condenadas por extorsión, enfrentan ahora procesos adicionales.

La semana cerró con la incautación de 80 armas de fuego, 831 motocicletas y 245 vehículos. Además, en la colonia Sakerty, zona 7, agentes abatieron a un presunto miembro de la mara salvatrucha y dejaron tres heridos tras repeler un ataque durante operativos contra estructuras criminales. En Izabal, fue capturado Wender Eguizabal, alias “Flaco”, séptimo extraditable del año y requerido por Estados Unidos por narcotráfico.

Estado de sitio: origen, alcance y debate

El estado de sitio se implementó el 18 de enero tras una serie de motines en varios centros penitenciarios como el centro de Detención Preventivo Zona 18, Faijanes II y en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, así como, ataques coordinados por pandillas y grupos armados que incluyeron emboscadas a la policía. Durante estos hechos violentos, 11 elementos policiales fueron asesinados. Esta medida otorga facultades excepcionales, como la restricción de derechos constitucionales y la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial, con el objetivo de frenar la violencia y garantizar la seguridad ciudadana. El presidente Bernardo Arévalo justificó la decisión por la gravedad de la amenaza.

Con un despliegue a nivel nacional, desde la entrada en vigencia de la medida se ha detenido a más de 3.000 personas, y los homicidios se han reducido en casi el 50% respecto al mismo periodo del año pasado. Las extorsiones han caído en un 32% en ese mismo comparativo. Sin embargo, organizaciones sociales han advertido sobre el riesgo de abusos y la necesidad de vigilancia sobre el uso de estas facultades extraordinarias.

El debate sobre el estado de sitio continúa abierto. Aunque Guatemala ha recurrido a esta figura en ocasiones anteriores, la actual aplicación es inédita por su alcance y por el desafío de enfrentar redes criminales con alto grado de organización y violencia. Las fuerzas de seguridad llaman a la población a denunciar hechos delictivos a los números 110, 1561 y 1574, y sostienen que los operativos continuarán mientras se mantenga la medida.

