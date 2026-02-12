Guatemala

Expresidentes internacionales expresan preocupación por proceso judicial y persecuciones en Guatemala

El grupo finalizó un recorrido de tres días para observar la elección de autoridades judiciales, tras advertir sobre presiones políticas y detenciones preventivas de figuras sociales, señalando el impacto de los procesos en la institucionalidad democrática

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

La misión internacional de exgobernantes concluyó este miércoles una visita de tres días a Guatemala con el objetivo de supervisar las “elecciones de segundo grado” responsables de definir la integración de órganos esenciales para el sistema judicial.

El grupo manifestó su inquietud por el desarrollo de los comicios, advirtiendo que el proceso determinará quiénes encabezarán puestos clave como los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, así como la elección del próximo fiscal general, en un contexto marcado por la presión política y el exilio de actores sociales.

En la etapa final de su agenda, la misión incluyó visitas a figuras representativas vinculadas a conflictos de derechos y justicia local. El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, junto a Kjell Magne Bondevik, exprimer ministro de Noruega, y Stefan Lofven, exprimer ministro de Suecia, se reunieron en prisión con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva casi cuatro años encarcelado sin cargos comprobados, calificado como “preso político” por organismos internacionales, según informó la agencia EFE.

El grupo también se entrevistó con los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde abril sin condena judicial, pertenecientes a la organización 48 cantones de Totonicapán, que defendió en 2023 los resultados electorales frente a intentos de anulación por parte de la entonces fiscal Consuelo Porras Argueta y el Ministerio Público.

El periodista José Rubén Zamora
El periodista José Rubén Zamora Marroquín saluda mientras viaja en un vehículo esposado después de que un juez revocara su arresto domiciliario y ordenara su regreso a la prisión Mariscal Zavala en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 10 de marzo de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Alvarado Quesada señaló a EFE la gravedad del clima de persecución y autocensura vigente. Expresó: “Muchas personas nos han dicho que a veces dudan en plantear sus opiniones porque temen que puedan recibir represalias”. Además, manifestó inquietud sobre el éxodo de periodistas, ambientalistas, exjueces y exfiscales ante la presión o criminalización por sus posiciones críticas. En su valoración sobre los comicios, declaró: “Estas elecciones son claves”, insistiendo en que la disputa central reside en quién controlará el sistema judicial.

Para Stefan Lofven, entrevistado por EFE, el momento constituye "una gran oportunidad para escoger el camino correcto“, aunque también comporta “un gran riesgo” si las instituciones toman una dirección contraria a la democracia. Los observadores resaltaron que aún en un país con Poder Ejecutivo electo, persisten prácticas represivas incompatibles con los principios democráticos, como la prolongada prisión preventiva de Zamora Marroquín.

Durante los próximos meses, Guatemala definirá los magistrados encargados del Tribunal Supremo Electoral, que organizará los comicios de 2025, y los miembros de la Corte de Constitucionalidad, organismo máximo encargado de velar por la legalidad.

Además, se elegirá a un nuevo fiscal general en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción, según datos aportados por EFE. Este proceso, según los integrantes de la misión, será determinante para el rumbo de la justicia y la democracia en el país.

La visita fue organizada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI), respaldado por el Club de Madrid, una red que agrupa a más de un centenar de antiguos mandatarios con la misión de fortalecer sistemas democráticos. El CDI se describe como una entidad no partidista enfocada en la protección ambiental y el avance democrático.

Temas Relacionados

Misión Internacional de ExgobernantesGuatemalaCorte de ConstitucionalidadTribunal Supremo ElectoralPrisión PreventivaJusticia y Democracia

Últimas Noticias

Reforma de pensiones en El Salvador: Diputadas piden discutir sin prisas la propuesta en la Asamblea

La posible eliminación de medidas de protección a los aportes de los trabajadores y la falta de consulta con sectores académicos y beneficiarios han intensificado las solicitudes de garantías para preservar los recursos de los afiliados

Reforma de pensiones en El

Menor asiática de 16 años es puesta bajo protección estatal en Honduras tras posible caso de trata de personas

Mientras se define su situación migratoria y se investiga un posible delito internacional, la joven permanece bajo resguardo oficial, recibiendo atención integral y con proceso abierto para su retorno seguro a su nación de origen

Menor asiática de 16 años

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica reducirá tamaño de los grupos escolares debido a baja en la natalidad y matrícula

Nuevas disposiciones permitirán la reorganización de grupos escolares y la reubicación de docentes, manteniendo los empleos y adaptándose a la disminución de estudiantes en las distintas regiones del país

Ministerio de Educación Pública de

De la guerra a la memoria: la Ruta de la Paz recorre los paisajes históricos de Morazán

La región de Morazán recibe a quienes buscan comprender el pasado reciente del país, con museos, memoriales y tradiciones que narran la vida durante la guerra civil y el renacer de las comunidades

De la guerra a la

Gobierno de El Salvador pide autorización para suscribir nuevo préstamo por $75 millones para uso de “Doctor SV”

El futuro de la medicina en el país se define entre acuerdos internacionales y estrategias orientadas a garantizar cobertura y sostenibilidad

Gobierno de El Salvador pide

TECNO

iOS 26.3 ya está disponible

iOS 26.3 ya está disponible para todo el público: estas son las novedades para tu iPhone

Los 5 regalos tecnológicos que debes evitar en San Valentín si quieres sorprender a tu amigo

Personaliza WhatsApp: trucos para modificar el color y apariencia de los chats

Por qué Elon Musk fusionó SpaceX y xAI: las claves detrás de la integración

La IA de Google deja de crear imágenes basadas en personajes de Disney

ENTRETENIMIENTO

El momento LGBTIQ+ en el

El momento LGBTIQ+ en el show de Bad Bunny para el Super Bowl que se volvió viral

Así fue la última entrevista de James Van Der Beek antes de su muerte por cáncer colorrectal

James Hetfield reveló qué canciones de Metallica aún son un reto sobre el escenario

La última publicación de James Van Der Beek en Instagram antes de fallecer a causa de cáncer

Dónde ver ‘Dawson’s Creek’ y otras series icónicas de James Van Der Beek

MUNDO

La Unión Europea debatió nuevas

La Unión Europea debatió nuevas formas de apoyo militar y financiero a Ucrania y la estrategia de seguridad futura

La OTAN unifica su estrategia en el Ártico con una misión militar permanente tras la crisis por Groenlandia

Zelensky anunció una tercera ronda de negociaciones en Miami mientras Rusia mantiene el silencio

Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas de seguridad dejan víctimas fatales y decenas de heridos en Yemen

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego