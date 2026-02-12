Expresidentes internacionales expresan preocupación por proceso judicial y persecuciones en Guatemala

Imagen destacada

La misión internacional de exgobernantes concluyó este miércoles una visita de tres días a Guatemala con el objetivo de supervisar las “elecciones de segundo grado” responsables de definir la integración de órganos esenciales para el sistema judicial.

El grupo manifestó su inquietud por el desarrollo de los comicios, advirtiendo que el proceso determinará quiénes encabezarán puestos clave como los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, así como la elección del próximo fiscal general, en un contexto marcado por la presión política y el exilio de actores sociales.

En la etapa final de su agenda, la misión incluyó visitas a figuras representativas vinculadas a conflictos de derechos y justicia local. El expresidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, junto a Kjell Magne Bondevik, exprimer ministro de Noruega, y Stefan Lofven, exprimer ministro de Suecia, se reunieron en prisión con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien lleva casi cuatro años encarcelado sin cargos comprobados, calificado como “preso político” por organismos internacionales, según informó la agencia EFE.

El grupo también se entrevistó con los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, detenidos desde abril sin condena judicial, pertenecientes a la organización 48 cantones de Totonicapán, que defendió en 2023 los resultados electorales frente a intentos de anulación por parte de la entonces fiscal Consuelo Porras Argueta y el Ministerio Público.

El periodista José Rubén Zamora Marroquín saluda mientras viaja en un vehículo esposado después de que un juez revocara su arresto domiciliario y ordenara su regreso a la prisión Mariscal Zavala en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 10 de marzo de 2025. REUTERS/Cristina Chiquin

Alvarado Quesada señaló a EFE la gravedad del clima de persecución y autocensura vigente. Expresó: “Muchas personas nos han dicho que a veces dudan en plantear sus opiniones porque temen que puedan recibir represalias”. Además, manifestó inquietud sobre el éxodo de periodistas, ambientalistas, exjueces y exfiscales ante la presión o criminalización por sus posiciones críticas. En su valoración sobre los comicios, declaró: “Estas elecciones son claves”, insistiendo en que la disputa central reside en quién controlará el sistema judicial.

Para Stefan Lofven, entrevistado por EFE, el momento constituye "una gran oportunidad para escoger el camino correcto“, aunque también comporta “un gran riesgo” si las instituciones toman una dirección contraria a la democracia. Los observadores resaltaron que aún en un país con Poder Ejecutivo electo, persisten prácticas represivas incompatibles con los principios democráticos, como la prolongada prisión preventiva de Zamora Marroquín.

Durante los próximos meses, Guatemala definirá los magistrados encargados del Tribunal Supremo Electoral, que organizará los comicios de 2025, y los miembros de la Corte de Constitucionalidad, organismo máximo encargado de velar por la legalidad.

Además, se elegirá a un nuevo fiscal general en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción, según datos aportados por EFE. Este proceso, según los integrantes de la misión, será determinante para el rumbo de la justicia y la democracia en el país.

La visita fue organizada por el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI), respaldado por el Club de Madrid, una red que agrupa a más de un centenar de antiguos mandatarios con la misión de fortalecer sistemas democráticos. El CDI se describe como una entidad no partidista enfocada en la protección ambiental y el avance democrático.