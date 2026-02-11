La policía guatemalteca detiene a dos presuntos miembros de banda Barrio 18 son acusados de amenazas contra los agentes

Fotografías: Facebook PNCdeGuatemala

Dos presuntos miembros de la banda criminal barrio 18 fueron detenidos en la colonia Kennedy, zona 18, durante un patrullaje rutinario de la comisaría 12. Los aprehendidos, identificados como Cristopher “N”, de 21 años, alias “Chencho”, y Glenn “N”, alias “Rojas”, habrían protagonizado altercados previos y estaban acusados de amenazas contra agentes policiales.

Una vez que la policía detectó a ambos sospechosos tras recibir una alerta por disturbios, los halló trasportándose en una motocicleta en la que sufrieron una caída, resultando con lesiones.

Al ser auxiliados e identificados por el personal policial, se lanzaron sobre los agentes y verbalizaron amenazas de muerte, lo que derivó en su neutralización inmediata y en su traslado ante instancia judicial.

De acuerdo con la información recabada, Cristopher “N” y Glenn “N” figuran como involucrados en incidentes que comprometieron la seguridad de la zona y eran requeridos por la justicia local.

Estas capturas, se suman a los últimos resultados publicados por las fuerzas de seguridad, que detallan: un total de 395 capturados y la incautación de 30 armas de fuego, 334 motocicletas y 105 vehículos marcaron las operaciones ejecutadas por la Policía Nacional Civil en todo el país durante los últimos tres días. Estas acciones forman parte de un continuo despliegue de seguridad dentro del marco del #EstadoDeSitio.

Los dispositivos policiales permitieron sumar 105 detenidos con 8 armas, 95 motocicletas y 24 vehículos incautados en la primera jornada; 134 arrestos y la retención de 10 armas, 101 motocicletas y 49 vehículos durante el segundo día; y 156 capturas, con 12 armas, 138 motocicletas y 32 vehículos decomisados en la tercera fase del operativo.

La Policía Nacional Civil mantiene activos estos operativos a escala nacional con el objetivo de combatir la delincuencia y asegurar el cumplimiento del estado de sitio. Ante cualquier emergencia, la población dispone de las líneas 110 y 1561 para realizar denuncias o solicitar asistencia.

Como parte de los operativos que realizan las fuerzas de seguridad, también se informó que, Fuerzas del Ejército de Guatemala y la policía realizaron operativos de patrullaje y remoción de cámaras de videovigilancia irregulares en la colonia San Rafael II, ubicada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, en el contexto del estado de Sitio.

Las cámaras retiradas no estaban registradas ante la Municipalidad ni contaban con aval de ninguna empresa de seguridad privada, en concordancia con lo exigido por los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012. El operativo, realizado en coordinación entre fuerzas militares y seguridad civil, tiene como objetivo garantizar la legalidad y la transparencia en la vigilancia ciudadana.

En este contexto, las aprehensiones van en aumento dentro del marco del estado de sitio, ya que en los primeros días de implementado se reportaban 950 personas detenidas como resultado del estado de sitio, entre ellas 41 miembros de pandillas identificados: 38 de barrio18 y 3 pertenecientes a la mara salvatrucha. Entre los detenidos también figuran 70 extorsionistas, 92 armas de comisadas y 34 automotores incautados.

Los datos compartidos por las fuerzas de seguridad, derivan de la medida impuesta, por el presidente Bernardo Arévalo en consejo de ministros y ratificado por el Congreso de la República, el lunes 19 de enero, como estrategia para contrarrestar los hechos violentos perpetrados por grupos criminales.

Lo anterior como consecuencia de los enfrentamientos directos con fuerzas de seguridad que en días después de los motines simultáneos dejaron un saldo de 23 mareros aprehendidos por ataques a agentes de la PNC. Dentro de este grupo fueron arrestados 20 integrantes de barrio 18 y 1 de la mara salvatrucha; además, 2 miembros de pandillas murieron en estos operativos, según información oficial. En los próximos días, se esperan resultados finales de las acciones ejecutadas, considerando que la otra semana concluye el estado de sitio decretado por 30 días.