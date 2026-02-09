Honduras

La Cámara de Comercio e Industria prevé un crecimiento en exportaciones tras la supresión de aranceles en Honduras

La eliminación de barreras comerciales sobre productos clave como los arneses podría incrementar el flujo de exportaciones del sector maquila, generando beneficios directos para las empresas y favoreciendo la creación de puestos de trabajo locales

Guardar
La supresión del arancel del
La supresión del arancel del 25% sobre arneses abre nuevas oportunidades de exportación para fabricantes hondureños hacia el mercado estadounidense. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

La economía de Honduras recibirá un impulso considerable tras el reciente acuerdo bilateral con Estados Unidos destinado a eliminar los aranceles sobre bienes clave, lo que podría transformar la dinámica del sector maquila.

Según explicó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria en Cortés (CCIC), Karim Qubain, esta decisión estratégica tiene el potencial de fortalecer la competitividad internacional del país, especialmente con la supresión del arancel del 25% que gravaba productos como los arneses.

La eliminación de estas barreras comerciales permitirá que los fabricantes hondureños accedan con mayor facilidad al mercado estadounidense.

Qubain enfatizó al medio Radio Cadena Voces que el objetivo principal radica en priorizar a los productores y exportadores hondureños, reforzando el comercio bilateral y consolidando la posición de Honduras como socio fiable para el vecino del norte.

Según las declaraciones del dirigente empresarial, estos avances surgen tras un acercamiento institucional que favorece el diálogo y la colaboración, elemento destacado por la “amistad entre los presidentes Asfura y Trump”, lo que, de acuerdo con Qubain, resulta fundamental para avanzar hacia una relación más sólida entre ambos países.

La CCIC apuesta, además, por la modernización de servicios y la promoción de la inversión como motores del desarrollo económico.

La Cámara de Comercio e
La Cámara de Comercio e Industria en Cortés resalta que la prioridad es favorecer a productores y exportadores nacionales con este acuerdo comercial. (Foto: Cuartoscuro)

El impacto inmediato se percibirá en el sector maquila, uno de los pilares del tejido productivo hondureño, donde la eliminación del arancel del 25% sobre arneses abre la puerta a un mayor flujo de exportaciones y a la obtención de mejores condiciones para los fabricantes locales. “La relación bilateral permitirá que Honduras se vuelva más competitivo en la región,” comentó Qubain en ese contexto.

Ahora bien, Qubain advirtió que todavía deben realizarse estudios técnicos y sostenerse reuniones complementarias a nivel empresarial y gubernamental para precisar los mecanismos de implementación de estos acuerdos.

La meta, subrayó, es garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes producen y exportan, sentando así las bases de una cooperación a largo plazo que trascienda coyunturas políticas.

El esquema para fortalecer la economía local se sostiene sobre tres ejes: promoción de inversiones extranjeras, ampliación de la infraestructura en servicios y consolidación de alianzas con actores internacionales.

Qubain detalló que estos factores buscan “promover la modernización de servicios”, elemento que considera indispensable para mantener la capacidad de respuesta frente a la demanda global.

Las relaciones entre los presidentes
Las relaciones entre los presidentes Asfura y Trump impulsan un acercamiento institucional que refuerza la colaboración entre ambos países. comercializado entre 100 a 300 dólares. FOTO: DEMIAN CHÁVEZ/CUARTOSCURO.COM

El acercamiento entre Honduras y Estados Unidos trasciende el ámbito comercial y se inscribe en una agenda más amplia de cooperación y desarrollo, apuntó el titular de la CCIC. Según sus palabras, “El objetivo es claro: priorizar a los productores y exportadores hondureños y fortalecer el comercio.”

Esto, en un contexto donde las relaciones bilaterales pueden marcar diferencias para los sectores productivos, especialmente en manufactura de exportación.

Las previsiones de la Cámara de Comercio apuntan a que el levantamiento de los aranceles impactará de manera positiva el empleo y la producción local. Las exportaciones del sector maquila representan un porcentaje considerable del producto interno bruto y su reactivación tendrá efectos multiplicadores tanto para las empresas como para sus trabajadores.

Temas Relacionados

Cámara de Comercio e Industria de CortésHondurasEstados UnidosSector MaquilaEliminación de ArancelesExportaciones HondureñasInversión

Últimas Noticias

Ministro de la Defensa descarta ampliación del estado de sitio en Guatemala

El ejército y la policía civil trabajan en una nueva estrategia operativa que comenzará inmediatamente después de concluidas las restricciones, con el objetivo de evitar la reorganización de grupos delictivos

Ministro de la Defensa descarta

El turismo hondureño impulsa campaña para fortalecer la Semana Santa 2026

La nueva estrategia coordinada entre organismos públicos y privados busca incentivar viajes internos y atraer visitantes desde El Salvador y Guatemala, promoviendo destinos nacionales bajo la marca Honduras, Naturalmente Tuya

El turismo hondureño impulsa campaña

¡Ticos al Super Bowl! Costa Rica puso ritmo y talento en el espectáculo de Bad Bunny que reunió millones de espectadores

Costarricenses figuraron en el espectáculo más visto del deporte estadounidense, resaltando la diversidad y la integración cultural

¡Ticos al Super Bowl! Costa

La nueva imagen de El Salvador: turismo internacional y eventos culturales como motor de desarrollo

El reciente auge turístico, impulsado por artistas de renombre y certámenes globales, refleja un proceso de modernización y seguridad que redefine la posición del país en el escenario internacional

La nueva imagen de El

La OPS presenta una nueva estrategia de salud para República Dominicana 2026-2031

El plan incluye acciones concretas para enfrentar el cambio climático, fortalecer la gobernanza sanitaria y mejorar la respuesta ante emergencias, además de alinear la colaboración internacional con los planes nacionales en materia de salud y desarrollo

La OPS presenta una nueva

TECNO

OpenAI dejaría en pausa su

OpenAI dejaría en pausa su hardware avanzado para centrarse en auriculares

La computación cuántica de IonQ abre nuevas posibilidades en la lucha contra el cáncer

La caída bursátil de Microsoft refleja dudas sobre su estrategia de inteligencia artificial

Qué es evermatch y por qué está en la mira al prometer amor y dar inseguridad

Cómo Moltbook expuso mitos y riesgos de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Se revela la causa de

Se revela la causa de muerte de Catherine O’Hara a más de una semana de su fallecimiento

“Dejamos el final ambiguo a propósito”, confesaron los hermanos Duffer tras las polémicas por el desenlace de Stranger Things

Stellan Skarsgård se sincera tras décadas en la pantalla grande: “Actuar es el trabajo más aterrador del mundo”

Celebridades reaccionan al show de Bad Bunny que celebró a la comunidad latina en el Super Bowl

Kurt Russell reveló cuál es su película favorita de todos los tiempos: “Las palabras que se pronunciaron no han sido igualadas por ninguna otra”

MUNDO

El ejército israelí abatió a

El ejército israelí abatió a cuatro terroristas de Hamas en Gaza

Estados Unidos calificó de “injusta y trágica” la condena a Jimmy Lai y acusó a China de violar compromisos internacionales

Armenia y Estados Unidos firmaron acuerdo histórico de cooperación nuclear

Rebeldes vinculados al Estado Islámico asesinaron a 20 civiles en el este de Congo

La primera ministra de Japón confirmó la suspensión del impuesto a los alimentos tras la histórica victoria electoral