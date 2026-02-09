La Cámara de Comercio e Industria prevé un crecimiento en exportaciones tras la supresión de aranceles en Honduras

La supresión del arancel del 25% sobre arneses abre nuevas oportunidades de exportación para fabricantes hondureños hacia el mercado estadounidense. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith

La economía de Honduras recibirá un impulso considerable tras el reciente acuerdo bilateral con Estados Unidos destinado a eliminar los aranceles sobre bienes clave, lo que podría transformar la dinámica del sector maquila.

Según explicó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria en Cortés (CCIC), Karim Qubain, esta decisión estratégica tiene el potencial de fortalecer la competitividad internacional del país, especialmente con la supresión del arancel del 25% que gravaba productos como los arneses.

La eliminación de estas barreras comerciales permitirá que los fabricantes hondureños accedan con mayor facilidad al mercado estadounidense.

Qubain enfatizó al medio Radio Cadena Voces que el objetivo principal radica en priorizar a los productores y exportadores hondureños, reforzando el comercio bilateral y consolidando la posición de Honduras como socio fiable para el vecino del norte.

Según las declaraciones del dirigente empresarial, estos avances surgen tras un acercamiento institucional que favorece el diálogo y la colaboración, elemento destacado por la “amistad entre los presidentes Asfura y Trump”, lo que, de acuerdo con Qubain, resulta fundamental para avanzar hacia una relación más sólida entre ambos países.

La CCIC apuesta, además, por la modernización de servicios y la promoción de la inversión como motores del desarrollo económico.

El impacto inmediato se percibirá en el sector maquila, uno de los pilares del tejido productivo hondureño, donde la eliminación del arancel del 25% sobre arneses abre la puerta a un mayor flujo de exportaciones y a la obtención de mejores condiciones para los fabricantes locales. “La relación bilateral permitirá que Honduras se vuelva más competitivo en la región,” comentó Qubain en ese contexto.

Ahora bien, Qubain advirtió que todavía deben realizarse estudios técnicos y sostenerse reuniones complementarias a nivel empresarial y gubernamental para precisar los mecanismos de implementación de estos acuerdos.

La meta, subrayó, es garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes producen y exportan, sentando así las bases de una cooperación a largo plazo que trascienda coyunturas políticas.

El esquema para fortalecer la economía local se sostiene sobre tres ejes: promoción de inversiones extranjeras, ampliación de la infraestructura en servicios y consolidación de alianzas con actores internacionales.

Qubain detalló que estos factores buscan “promover la modernización de servicios”, elemento que considera indispensable para mantener la capacidad de respuesta frente a la demanda global.

Las relaciones entre los presidentes Asfura y Trump impulsan un acercamiento institucional que refuerza la colaboración entre ambos países.

El acercamiento entre Honduras y Estados Unidos trasciende el ámbito comercial y se inscribe en una agenda más amplia de cooperación y desarrollo, apuntó el titular de la CCIC. Según sus palabras, “El objetivo es claro: priorizar a los productores y exportadores hondureños y fortalecer el comercio.”

Esto, en un contexto donde las relaciones bilaterales pueden marcar diferencias para los sectores productivos, especialmente en manufactura de exportación.

Las previsiones de la Cámara de Comercio apuntan a que el levantamiento de los aranceles impactará de manera positiva el empleo y la producción local. Las exportaciones del sector maquila representan un porcentaje considerable del producto interno bruto y su reactivación tendrá efectos multiplicadores tanto para las empresas como para sus trabajadores.