La Asociación Guatemalteca de Exportadores pide al Gobierno ampliar una segunda fase de negociaciones con EEUU tras la firma de Acuerdo Arancelario y avanzar en la eliminación total de aranceles

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) solicitó al Gobierno de Guatemala que impulse una segunda fase de negociaciones con Estados Unidos para eliminar el arancel del 10% que aún afecta a una porción importante de los productos agrícolas, acuícolas y de manufactura, cuya exclusión del acuerdo reciente pone en juego la competitividad nacional y miles de empleos. A pesar de la reducción de aranceles lograda en la primera etapa y de la firma del acuerdo recíproco, la asociación advirtió que la permanencia de estos gravámenes amenaza nuevas inversiones y deja al país en desventaja frente a competidores como México, que ya gozan de una exención total.

De acuerdo con AGEXPORT, los productores y exportadores que no se beneficiaron de la reducción arancelaria afrontan dificultades crecientes para sostener sus operaciones, debido a los altos costos del transporte, la logística, los servicios portuarios, la mano de obra y los insumos. La entidad alertó que esta situación podría forzar la aceleración de procesos de mecanización, frenar proyectos de inversión, limitar el crecimiento del sector o incluso provocar el traslado de operaciones hacia otros países de la región, lo que amenaza miles de empleos.

La crisis en la industria manufacturera se agrava con caída de 25,9% en artículos de cuero, 21,1% en caucho y descensos similares en maquinaria y carrocerías vehiculares - crédito iStock

Según la publicación en el periódico digital del sector exportador guatemalteco, la organización expresó que valora los esfuerzos ya realizados por el Gobierno en el fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos, al que describió como uno de los socios estratégicos para el desarrollo comercial del país. No obstante, hizo hincapié en la urgencia de avanzar hacia la apertura de esa segunda negociación que incluya a los productos que quedaron excluidos previamente, entre los que se encuentran vegetales, frutas no tradicionales, productos acuícolas y determinadas manufacturas. AGEXPORT consideró que la incorporación de estos productos en condiciones de arancel cero es fundamental para igualar las oportunidades de competencia en los principales mercados de exportación.

Entre las medidas propuestas al Ejecutivo guatemalteco, AGEXPORT subrayó la necesidad de ejecutar la Agenda Marco de Competitividad del Sector Exportador, con especial atención a la mejora de la infraestructura, el incremento de la productividad y la automatización de trámites. Asimismo, solicitó la elaboración y entrada en vigor de una Estrategia País para el Desarrollo Agrícola.

La asociación reiteró su disposición para colaborar técnicamente con las autoridades en los procesos que contribuyan a fortalecer la posición de los sectores agrícola, acuícola e industrial frente a los desafíos que plantea la competencia internacional, señalando: “Estamos listos para unir esfuerzos y trabajar, desde lo técnico y constructivo, por la recuperación y el fortalecimiento de la competitividad de las exportaciones guatemaltecas".

Acuerdo Arancelario Guatemala-Estados Unidos

El Acuerdo de comercio recíproco formalizado entre Guatemala y Estados Unidos, elimina los aranceles para el 70,4 % de los productos guatemaltecos exportados al mercado estadounidense. El comercio entre ambas naciones ha mostrado una marcada intensidad: en 2023, Estados Unidos canalizó el 30,3 % de las exportaciones de Guatemala, con una cifra total de USD4.300 millones. Esta proporción equivale a una de cada tres ventas al extranjero orientadas principalmente hacia el mercado estadounidense.

Los sectores de agroindustria, manufactura y textil serán los principales beneficiados gracias al acceso preferencial y estable que otorga el convenio comercial, expuso el presidente Bernardo Arévalo, cuando anunció en sus redes sociales la firma del acuerdo.

Para la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana -AmChan-, la firma del acuerdo comercial entre Guatemala y Estados Unidos, convierte a Guatemala en el segundo país del hemisferio occidental en establecer un convenio de este tipo para fortalecer la relación económica bilateral y favorecer la inversión.

Entre los ejes que la organización considera prioritarios en la implementación del acuerdo, se encuentran la atención a las barreras no arancelarias, las reglas de origen y la facilitación del comercio, con el objetivo de que estos compromisos generen mejoras concretas en el clima de negocios y estimulen la llegada de nueva inversión.