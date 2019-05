Luego de los rumores sobre su estado de salud, Dolores Fonzi (40) habló desde su cuenta de Twitter y explicó la difícil situación que atravesó: "El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable", reveló la actriz.