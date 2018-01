Paula también se refirió a su futuro laboral alejado de Este es el show, el programa en el que se lanzó como conductora. "Todavía no firmé nada para 2018, todo lo está manejando mi representante", aseguró y agregó: "Es como mi familia estar con Marcelo Tinelli, El Chato (Prada) y Fede (Hoppe). Pero ya no es Ideas del Sur, este año fue muy difícil por todas las cuestiones que son de público conocimiento. Yo siempre la pasé muy bien, era como ir a pasar la tarde con un grupo de amigos pero para mí Este es el show ya está, fue una etapa muy linda que me enseñó muchísimo. Realmente ahora le puse un cierre y se lo comuniqué a El Chato y Fede".