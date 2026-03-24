50 fotos de la marcha por el Día de la Memoria a 50 años del golpe de Estado de 1976
Miles de personas participan en una nueva jornada de movilización en la Plaza de Mayo, para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en un nuevo aniversario de la dictadura más violenta de la Argentina
Bajo la consigna "Cristina Libre", La Cámpora marchó desde Núñez hasta la Plaza de Mayo donde se realizó el acto central
La Cámpora marchó desde la ex ESMA
La Plaza de Mayo amaneció con la Pirámide de Mayo y la Casa Rosada al fondo, preparada para la Marcha por el Día de la Memoria.
"Cristina Libre", fue una de las máximas consignas de la marcha de La Cámpora
El acto central en Plaza de Mayo comenzará a las 16.30 y habrá diferentes oradores
El símbolo de los pañuelos también estuvo presente en la movilización
La Plaza de Mayo aamaneció bajo un cielo despejado con un gran banner extendido, preparándose para la Marcha por el Día de la Memoria.
Militantes colgaron pañuelos en la reja de la ex ESMA
La Cámpora, en camino hacia Plaza de Mayo
En la Plaza de Mayo colgaron un gran lienzo conmemorativo y algunos transeúntes se preparaban para la Marcha por el Día de la Memoria.
Una toma aérea de la marcha organizada por La Cámpora
El tatuaje de un militante, con la firma de Cristina Kirchner
Máximo Kirchner y Juan Grabois
Con figuras que emulaban a las Madres de Plaza de Mayo, los manifestantes se concentran en el centro porteño
La CGT se movilizó a la Plaza de Mayo con sus militantes
Algunas agrupaciones de izquierda también se concentraron bajo consignas de "Memoria, Verdad y Justicia"
Una vista aérea desde el dron de Infobae sobre la Plaza de Mayo
Los manifestantes se concentran en el corazón de la Plaza de Mayo antes del acto central
Las arterias que convergen a la Plaza de Mayo estaban todas cortadas al tránsito por la presencia de los manifestantes
Algunos de los manifestantes optaron por realizar muestras en medio de la marcha
"Nunca Más", fue otras las leyendas que se vieron en la manifestación
Cientos de personas se congregaron en Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1976 y exigir memoria, verdad y justicia
Máximo Kirchner y Cristian Jerónimo
Máximo Kirchner, presente en la movilización hacia Plaza de Mayo
Banderas de La Cámpora
La Cámpora marcha sobre Avenida Libertador
Miles de personas se movilizan hacia Plaza de Mayo
Un cartel con el mensaje 'Siempre Pañuelo Nunca Gorra' y un pañuelo azul se observa en Plaza de Mayo durante la marcha conmemorativa de los 50 años del Golpe de Estado
Militantes de La Cámpora, sobre Avenida Libertador
Una instalación religiosa con figuras de la Virgen María y Jesús crucificado, banderas argentinas y pancartas de denuncia, se erige en Plaza de Mayo durante la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Argentina
Prendedores conmemorativos con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo y lemas como 'Nunca Más' se exhiben en un puesto durante la marcha por los 50 años del Golpe de Estado en Plaza de Mayo
Avenida Libertador, el lugar de encuentro para los militantes kirchneristas
Remeras con la imagen de Cristina Kirchner
Algunos militantes se sacaron fotos con Máximo Kirchner
Algunas de las columnas de La Cámpora en la marcha sobre Av. del Libertador
Consignas a favor de Cristina Kirchner y en contra del Gobierno
Militantes despliegan una bandera a favor de Cristina Kirchner
Hebe de Bonafini
Militantes de La Cámpora con la leyenda: "La Patria es el otro"
Militantes pasan por el bajo nivel de Libertador
Banderas de La Cámpora y el sol, en plena mañana
Un militante flamea una bandera con el rostro de Eva Perón, sobre Avenida Libertador
Una pareja sentada en el cordón
Paraguas y movilización hacia Plaza de Mayo
"Caminamos por los 30000", reza una bandera de La Cámpora
Militantes custodian el cordón que delimita el espacio de movilización
Figuras y pinturas en Plaza de Mayo
Pines y pañuelos en Plaza de Mayo
La bandera argentina
Los militantes se concentraron bajo una bandera con rostros vinculdos con la democracia
Familiares de desaparecidos se hicieron presentes en el centro porteño
Algunas de las imágenes que se podían ver en la marcha
Familias completas se acercaron a la Plaza de Mayo
Fotografía: Adrián Escandar, Jaime Olivos, Gastón Taylor y Julieta Roffo