Estados Unidos

Un estudiante de 17 años ganó 90.000 dólares por crear una IA que acelera el análisis de proteínas

Jerry Xu fue premiado en Estados Unidos por desarrollar un modelo que traduce estructuras moleculares en cadenas numéricas para compararlas con mayor rapidez

Jerry Xu ganó 90.000 dólares en Estados Unidos por crear una inteligencia artificial que acelera el análisis de proteínas y aminoácidos
Jerry Xu ganó 90.000 dólares en Estados Unidos por crear una inteligencia artificial que acelera el análisis de proteínas y aminoácidos
Guardar

Un estudiante de 17 años ganó 90.000 dólares por desarrollar un modelo de inteligencia artificial para analizar moléculas en Massachusetts, un proyecto que apunta a acelerar la comparación de estructuras de proteínas y aminoácidos, una tarea clave para la biología y la investigación médica. El reconocimiento llegó en el concurso Regeneron Science Talent Search, donde Jerry Xu obtuvo el primer puesto con una herramienta pensada para traducir configuraciones moleculares complejas en representaciones numéricas más fáciles de procesar, tal y como informó TIME.

El desarrollo fue presentado como una respuesta a una dificultad persistente en el trabajo científico: comprender con rapidez cómo se organizan las moléculas y qué puede revelar esa estructura sobre su función. De acuerdo con TIME, el modelo diseñado por Xu, llamado Unified Protein Embedding Model With Local and Global Structural Sensitivity, permite comprimir información estructural sin perder rasgos relevantes para el análisis. El premio fue de 90.000 dólares y distinguió una propuesta centrada en uno de los problemas más complejos del estudio molecular.

PUBLICIDAD

El modelo busca acelerar la comparación de proteínas y aminoácidos

El modelo de inteligencia artificial traduce estructuras moleculares en cadenas numéricas para comparar moléculas con mayor rapidez
El modelo de inteligencia artificial traduce estructuras moleculares en cadenas numéricas para comparar moléculas con mayor rapidez

La estructura de una molécula contiene datos fundamentales para los biólogos, pero identificar cada una de sus partes puede demandar mucho tiempo y capacidad de procesamiento. En ese contexto, Jerry Xu desarrolló un sistema de inteligencia artificial orientado a comparar de manera más veloz las estructuras de proteínas y aminoácidos, dos componentes centrales en la investigación biológica.

TIME explicó que el proyecto parte de una idea concreta: convertir estructuras moleculares complejas en cadenas numéricas que faciliten la comparación entre distintos casos. Esa traducción permitiría reducir tiempos de análisis y conservar, al mismo tiempo, características importantes de cada molécula. La información estructural podía comprimirse en cadenas numéricas para una comparación más eficiente, aseguró el medio al describir el funcionamiento general de la herramienta.

PUBLICIDAD

El problema que intenta resolver no es menor. Las bases de datos científicas crecen de forma sostenida y los métodos actuales, afirmó el diario, suelen resultar demasiado lentos para procesar estructuras moleculares o dejan fuera detalles que pueden ser relevantes. Frente a ese escenario, el sistema propuesto por el estudiante de Massachusetts apunta a ofrecer un procedimiento más rápido para detectar similitudes entre moléculas ya estudiadas y otras cuya función todavía no está del todo clara.

El proyecto fue premiado en uno de los concursos científicos juveniles más reconocidos

El estudiante de Massachusetts obtuvo el primer puesto en el Regeneron Science Talent Search por su desarrollo aplicado a la biología y la investigación médica
El estudiante de Massachusetts obtuvo el primer puesto en el Regeneron Science Talent Search por su desarrollo aplicado a la biología y la investigación médica

El trabajo le permitió a Jerry Xu quedarse con el primer puesto en el Regeneron Science Talent Search, una de las competencias más prestigiosas para estudiantes vinculados con la ciencia. La distinción incluyó 90.000 dólares para el ganador, una cifra que convirtió al proyecto en uno de los desarrollos juveniles más destacados de esa edición.

Xu cursa su último año en Lexington High School, una institución orientada al ámbito científico, y además ocupa roles de liderazgo en actividades académicas de su escuela. TIME indicó que es capitán tanto del equipo de matemáticas como del club de Science Bowl, una competencia de conocimientos científicos. Ese perfil, sostuvo el medio, forma parte de una trayectoria en la que la ciencia ocupa un lugar central desde hace años.

En paralelo, el estudiante llevó adelante la investigación, el desarrollo y la programación del modelo a través del programa MIT PRIMES, un plan de un año de duración para alumnos de secundaria del área de Boston. Allí trabajó con la tutoría del doctor Gil Alterovitz y del doctor Shaojun Pei, ambos del Brigham and Women’s Hospital, tal y como señaló la publicación.

La herramienta podría aportar pistas sobre regiones de proteínas todavía poco comprendidas

La inteligencia artificial podría ayudar a interpretar regiones de proteínas con funciones todavía desconocidas al detectar similitudes con moléculas ya estudiadas
La inteligencia artificial podría ayudar a interpretar regiones de proteínas con funciones todavía desconocidas al detectar similitudes con moléculas ya estudiadas

Uno de los aspectos más relevantes del modelo es su posible aplicación en zonas de las proteínas cuya función aún no se conoce con precisión. Al comparar esas regiones con moléculas mejor estudiadas, los investigadores podrían encontrar indicios útiles para avanzar en su interpretación. El sistema fue diseñado para comparar rápidamente estructuras moleculares y ayudar a entender funciones todavía desconocidas, remarcó TIME al sintetizar el alcance potencial del proyecto.

La propuesta también podría tener impacto en el análisis genético de proteínas, un campo en el que la velocidad de procesamiento y la capacidad de hallar patrones son determinantes. En lugar de revisar desde cero cada detalle estructural, los científicos podrían apoyarse en esas representaciones numéricas para ubicar semejanzas de manera más eficiente, explicó el medio.

Fuera del laboratorio, Xu también participó en iniciativas educativas y tecnológicas. Cofundó conferencias científicas de verano para alumnos de primaria y secundaria, donde enseña biología y matemática con experimentos en vivo. Además, durante los últimos dos años lideró un equipo de estudiantes programadores que desarrolla y mantiene LexBudget, un chatbot gratuito creado para ayudar a los residentes de Lexington a comprender el presupuesto municipal de la ciudad.

Respecto de los próximos pasos, el joven expresó su intención de seguir perfeccionando la herramienta para que pueda ser utilizada por investigadores y científicos. El dinero del premio, agregó el diario, estaría destinado a financiar una beca universitaria, aunque todavía no definió en qué institución continuará sus estudios.

Temas Relacionados

MassachusettsInteligencia artificialProteínasInvestigación científicaNYTSFEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Smithsonian aprueba la sede definitiva del Museo Latino en el National Mall sin depender del Congreso

La Junta de Regentes de la institución designó el Arts and Industries Building como hogar permanente del proyecto, cuya apertura dependerá de reunir cerca de USD 1.000 millones. El espacio estará dedicado a la historia, la cultura y las contribuciones de la comunidad en Estados Unidos

El Smithsonian aprueba la sede definitiva del Museo Latino en el National Mall sin depender del Congreso

El video del momento en que el FBI interceptó a Eric Swalwell al bajar del avión en San Francisco

Las cámaras de seguridad registraron el sorpresivo abordaje de los agentes federales al excongresista tras desembarcar de su vuelo. En las imágenes se observa cómo procedieron a incautar sus dispositivos electrónicos en una zona restringida de la terminal

El video del momento en que el FBI interceptó a Eric Swalwell al bajar del avión en San Francisco

Retiran cinco dulces de Halloween por contener leche no declarada y advierten de posibles reacciones graves

La medida alcanza a productos comercializados en cuatro conocidas cadenas minoristas y distribuidos en 13 estados, según el aviso oficial

Retiran cinco dulces de Halloween por contener leche no declarada y advierten de posibles reacciones graves

Investigadores capturan tiburones en las costas de Nueva York para colocarles dispositivos de rastreo

El equipo de la organización SOFO ya marcó con etiquetas satelitales a más de 30 tiburones blancos jóvenes en aguas del Atlántico, donde el calentamiento del agua ya altera sus rutas migratorias y los acerca a depredadores adultos

Investigadores capturan tiburones en las costas de Nueva York para colocarles dispositivos de rastreo

Las ciudades estadounidenses están rescindiendo contratos de cámaras de vigilancia a un ritmo récord tras la fuerte oposición a nivel nacional

El retiro de cámaras lectoras de patentes se aceleró en agosto, mientras crecen las críticas por privacidad, errores de identificación y uso indebido por parte de agentes policiales

Las ciudades estadounidenses están rescindiendo contratos de cámaras de vigilancia a un ritmo récord tras la fuerte oposición a nivel nacional

TECNO

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

Los mejores jugadores colombianos de EA SPORTS FC 27: Luis Díaz y Daniel Muñoz, pero sin James Rodríguez

Un viaje de Uber en helicóptero puede costarte 3.000 dólares: así es el lujo para ahorrar tiempo

Apple acusa a OpenAI de eliminar pruebas en demanda por secretos comerciales: los acusados rechazan todo

Quién es John Ternus: el ingeniero que ayudó a transformar los Mac y ahora dirige Apple

ENTRETENIMIENTO

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

La historia detrás del asesinato de Tupac: una traición y una gran herida a cerrar en el mundo del hip hop 30 años después

MUNDO

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Misterio en Japón: arrestaron a un empleado escolar por una nueva matanza de hámsteres y ya son 55 los animales muertos

Estonia crea una comisión de expertos para frenar el daño de las redes sociales en la salud mental juvenil

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal