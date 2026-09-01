Estas cuatro ciudades de Florida atraen a compradores de otras zonas de Estados Unidos que buscan viviendas nuevas a precios más accesibles

Florida concentró cuatro de los cinco mercados de Estados Unidos con mayor proporción de búsquedas externas de viviendas nuevas en el segundo trimestre de 2026, según Realtor.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Florida concentró cuatro de los cinco mercados de Estados Unidos con mayor proporción de búsquedas externas de viviendas nuevas durante el segundo trimestre de 2026, según un estudio de Realtor.com. Lakeland-Winter Haven lideró la lista: más del 83% de las visualizaciones de sus anuncios de obra nueva procedió de usuarios que buscaban desde otra área metropolitana.

Cape Coral, Port St. Lucie y North Port ocuparon los puestos siguientes entre los destinos con mayor interés fuera de su mercado local. El informe vinculó ese comportamiento con la disponibilidad de casas nuevas y con precios que resultan más bajos que los de grandes áreas urbanas, desde donde se originó parte de las búsquedas.

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Los datos no reflejan contratos firmados, cambios de domicilio ni operaciones hipotecarias. La investigación analizó las vistas de anuncios de viviendas en la plataforma durante abril, mayo y junio de 2026. Aun con ese límite, la información permite identificar qué ciudades atraen atención de potenciales compradores que comparan opciones más allá de su mercado de residencia.

¿Qué ciudades de Florida atraen más compradores de viviendas nuevas de otras áreas metropolitanas?

Lakeland-Winter Haven, en el centro de Florida, encabezó el ranking nacional. El 83% de las visualizaciones de viviendas nuevas en esa área metropolitana llegó desde fuera de la zona. Sus principales fuentes de tráfico fueron Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, Orlando-Kissimmee-Sanford y Tampa-St. Petersburg-Clearwater.

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El segundo puesto correspondió a Cape Coral, donde el 82,4% de las visitas a anuncios de obra nueva provino de otros mercados. Miami, Nueva York y Chicago figuraron como los principales lugares desde los que los usuarios consultaron propiedades en esa ciudad del sudoeste de Florida.

Port St. Lucie alcanzó una participación de tráfico externo del 80,9%, mientras que North Port llegó al 80,5%. La lista mostró que el interés no se concentró únicamente en destinos cercanos a Miami o Tampa, sino que se extendió a distintos puntos de la península.

Durham, en Carolina del Norte, ocupó el quinto lugar con 80,2% de visitas externas. Después aparecieron Deltona, en Florida; Charleston y Greenville, en Carolina del Sur; Augusta, en Georgia, y Stockton, en California. La ubicación de esos mercados muestra una presencia predominante del sur de Estados Unidos entre los destinos que recibieron más búsquedas de obra nueva desde otras áreas metropolitanas.

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Lakeland-Winter Haven lideró el ranking nacional de viviendas nuevas, con más del 83% de las visualizaciones de anuncios procedentes de otras áreas metropolitanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Lakeland-Winter Haven atrae búsquedas de vivienda nueva desde Miami, Orlando y Tampa?

El precio fue uno de los elementos que ayudó a explicar el caso de Lakeland-Winter Haven. El valor mediano de lista de una vivienda nueva en ese mercado fue de USD 315.821 durante el segundo trimestre de 2026.

En Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, el principal origen de las búsquedas hacia Lakeland, el precio mediano de lista de una vivienda nueva se ubicó en USD 1.946.685. La diferencia no permite establecer que quienes buscaron desde Miami decidieran comprar una casa en Lakeland, pero muestra el contraste de precios al que se enfrentan los usuarios cuando amplían el radio de su búsqueda.

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El economista sénior de Realtor.com, Joel Berner, señaló que los nuevos desarrollos de estos mercados tienen precios competitivos. Según explicó, compradores que no tenían previsto considerar una vivienda nueva pueden encontrar opciones que encajan dentro de los filtros de precio que utilizan en la plataforma.

La disponibilidad de unidades nuevas también puede ampliar el atractivo de esos destinos. Los constructores compiten con el mercado de viviendas usadas mediante cambios de precio y otras condiciones comerciales, un factor que puede llevar a los usuarios a comparar propiedades nuevas con alternativas de reventa.

¿Qué porcentaje de las búsquedas de casas nuevas en Estados Unidos llega desde fuera del mercado local?

A escala nacional, el 67,2% de las visualizaciones de anuncios de viviendas nuevas procedió de usuarios de otra área metropolitana. En el segmento de propiedades usadas, esa participación fue del 65,4%.

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La diferencia fue de 1,8 puntos porcentuales y mostró que la obra nueva atrae una proporción ligeramente mayor de búsquedas externas que las viviendas existentes. El patrón se registró en áreas urbanas, suburbanas y ciudades pequeñas, según el estudio.

Las áreas rurales constituyeron la excepción. El informe no detalló en el texto disponible el porcentaje nacional de tráfico externo para ese grupo, aunque indicó que allí no se repitió la diferencia observada en los otros tipos de mercados.

Realtor.com utilizó información de su propia plataforma para medir el lugar desde el que los usuarios accedieron a anuncios de propiedades. Por ese motivo, el indicador describe la demanda digital y no permite calcular cuántas personas visitaron inmuebles, presentaron ofertas o finalizaron una compra.

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El estudio de Realtor.com analizó vistas de anuncios de viviendas nuevas entre abril y junio de 2026 y aclaró que los datos no reflejan compras, mudanzas ni hipotecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto cuesta una vivienda nueva en Estados Unidos en 2026?

El precio mediano de lista de una vivienda nueva en Estados Unidos fue de USD 450.256 en el segundo trimestre de 2026. El valor implicó una baja interanual del 0,1%, que fue la primera caída de este tipo desde el primer trimestre de 2025.

La variación fue acotada, aunque contrastó con el comportamiento del mercado de viviendas usadas. El precio mediano de lista de las propiedades existentes descendió 2% interanual y quedó en USD 408.317.

Esa evolución amplió la diferencia entre ambos segmentos. El llamado sobreprecio de la construcción nueva —la distancia entre el valor mediano de una casa nueva y el de una usada— pasó de 8,2% en el segundo trimestre de 2025 a 10,3% en el mismo período de 2026.

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El aumento no respondió a un encarecimiento pronunciado de las propiedades nuevas. El estudio atribuyó la ampliación de la brecha, sobre todo, a la reducción de precios en el mercado de viviendas existentes. Las nuevas construcciones mantuvieron valores cercanos a USD 450.000 desde el último trimestre de 2023.

¿Los constructores de viviendas nuevas están bajando los precios?

El 20% de las viviendas nuevas publicadas para la venta registró una reducción de precio durante el segundo trimestre. En las propiedades usadas, la proporción fue del 18,6%.

La diferencia marcó el tercer trimestre consecutivo en el que las viviendas nuevas tuvieron una presencia mayor de rebajas que las casas de reventa. Frente al segundo trimestre de 2025, la participación de nuevas construcciones con descuentos aumentó 1,9 puntos porcentuales. En el segmento de propiedades existentes, el porcentaje cayó 1,7 puntos.

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El informe indicó que muchos constructores fijan precios iniciales más altos y luego los ajustan de acuerdo con la respuesta del mercado. Los propietarios de viviendas usadas, en cambio, comenzaron a publicar con valores más alineados con una demanda que mostró menor dinamismo.

La vivienda nueva también ganó superficie. El tamaño mediano de las propiedades de ese segmento alcanzó 2.050 pies cuadrados, unos 190 metros cuadrados, frente a los 2.045 pies cuadrados de un año antes. El precio por pie cuadrado bajó de USD 219 a USD 217.

En las viviendas existentes, el precio por pie cuadrado descendió de USD 226 a USD 222. Realtor.com relacionó la diferencia con la localización de muchos proyectos nuevos, que suelen ubicarse en zonas suburbanas, tienen mayor superficie y registran valores inferiores por unidad de medida.

En Estados Unidos, el 67,2% de las visualizaciones de viviendas nuevas llegó desde otra área metropolitana, por encima del 65,4% registrado en viviendas usadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede pasar con la demanda de viviendas nuevas en Florida?

El inventario de viviendas nuevas en Estados Unidos creció 2,8% interanual en el segundo trimestre, mientras que la oferta de casas existentes aumentó 3,1%. Ambos registros quedaron lejos de los incrementos de más del 20% que había mostrado el inventario de propiedades usadas en 2024 y 2025.

La evolución futura dependerá de si las búsquedas digitales se convierten en transacciones. También influirán los precios de publicación, los recortes aplicados por constructores, la oferta disponible y las condiciones de financiamiento para los compradores.

Por ahora, la medición de Realtor.com sitúa a Florida como el principal foco de interés para quienes consultaron viviendas nuevas desde otras áreas metropolitanas, con Lakeland-Winter Haven al frente por una amplia diferencia frente al resto del país.