Estados Unidos

Florida evalúa quitar cuatro vacunas obligatorias en escuelas y reabre el debate sanitario

El Departamento de Salud estatal abrió una consulta pública para eliminar la exigencia de vacunas contra hepatitis B, varicela, Hib y neumococo en distintos niveles educativos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Florida abrió una consulta pública para quitar cuatro vacunas obligatorias en escuelas y reactivó el debate sobre vacunación escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estado de Florida abrió un nuevo frente en la discusión sobre vacunación escolar tras impulsar una propuesta para eliminar la obligatoriedad de cuatro vacunas exigidas para el ingreso y la permanencia de alumnos en distintos niveles educativos. La iniciativa, promovida por el Departamento de Salud de Florida y aprobada por el cirujano general Joseph Ladapo, alcanzaría a las inmunizaciones contra hepatitis B, varicela, Haemophilus influenzae tipo b y neumococo, de acuerdo con lo informado por CBS News.

La medida no implica la eliminación total de los requisitos sanitarios en las escuelas. Tal y como explicó CBS News, otras vacunas continuarían como condición para asistir a clases, entre ellas las de sarampión, paperas, rubéola, polio, difteria, tétanos y tos ferina. La diferencia, en este caso, radica en que las cuatro inmunizaciones incluidas en la propuesta fueron establecidas por normas administrativas, por lo que el propio organismo de salud estatal tiene margen para modificarlas sin necesidad de una nueva ley.

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La resolución, aprobada el 20 de agosto, abrió además un plazo de 21 días para comentarios públicos antes de su eventual entrada en vigor, aseguró el mismo medio.

Qué vacunas dejarían de exigirse y a quiénes alcanzaría el cambio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Departamento de Salud de Florida propone eliminar la exigencia de las vacunas contra hepatitis B, varicela, Hib y neumococo en distintos niveles educativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modificación tendría efectos distintos según la edad de los estudiantes y el tipo de institución educativa. CBS News detalló que las vacunas contra Hib y neumococo dejarían de exigirse para niños de guarderías y preescolar. En paralelo, las dosis contra hepatitis B y varicela dejarían de ser obligatorias tanto en esos niveles como desde kindergarten hasta 12.º grado.

Aun así, la propuesta no impediría que las familias continúen inmunizando a sus hijos. El cambio apunta exclusivamente al carácter obligatorio del esquema exigido por el estado para asistir a establecimientos educativos. En esa línea, la cobertura periodística de CBS News remarcó que el planteo oficial se centra en retirar el mandato, no en retirar la disponibilidad de las vacunas.

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La iniciativa también incorpora otro punto sensible. El Departamento de Salud de Florida propone ampliar las exenciones actuales por motivos religiosos para incluir convicciones morales y éticas, además de permitir que padres y estudiantes universitarios pidan excluir sus registros del sistema estatal de inmunizaciones.

El impulso político de Ladapo y DeSantis

Joseph Ladapo y Ron DeSantis sostienen una agenda contra los mandatos de vacunación, aunque varios requisitos escolares solo pueden modificarse con intervención de la Legislatura de Florida (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)
Joseph Ladapo y Ron DeSantis sostienen una agenda contra los mandatos de vacunación, aunque varios requisitos escolares solo pueden modificarse con intervención de la Legislatura de Florida (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

La propuesta sigue la línea política que el cirujano general Joseph Ladapo y el gobernador Ron DeSantis expusieron en 2025, cuando manifestaron su intención de avanzar contra los mandatos estatales de vacunación. En ese anuncio, recogido por CBS News, Ladapo afirmó que “cada uno de ellos está mal” al referirse a esos requisitos y sostuvo que el gobierno no debería imponer qué sustancias debe recibir una persona en su cuerpo.

En declaraciones citadas por ese medio, el funcionario aseguró además que la decisión sobre la inmunización de los menores debe quedar en manos de los padres. Esa postura, de acuerdo con el reporte, forma parte de una agenda más amplia vinculada a la llamada “libertad médica”, una bandera impulsada por sectores conservadores del estado.

Pese a ese objetivo más ambicioso, la eliminación de todos los mandatos escolares no depende solo del Departamento de Salud. CBS News indicó que varios de esos requisitos están fijados directamente por la legislación estatal, de modo que su modificación exigiría la intervención de la Legislatura de Florida. Durante las sesiones de 2026, distintas propuestas vinculadas con esa agenda avanzaron en el Senado estatal, pero no completaron el recorrido legislativo en la Cámara de Representantes.

La reacción de entidades médicas y la caída en la cobertura

La iniciativa encontró rechazo en organizaciones de salud pública y asociaciones pediátricas. La presidenta de la American Academy of Pediatrics, Susan Kressly, advirtió, en declaraciones citadas por CBS News, que quitar los requisitos puede elevar el riesgo de contagio de enfermedades prevenibles, sobre todo en espacios escolares donde existe contacto cercano entre alumnos.

Esa preocupación aparece en un contexto de descenso en la cobertura. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por el medio indican que cerca del 6% de los alumnos de kindergarten en Florida obtuvo una exención para una o más vacunas durante el ciclo 2025-2026. A la vez, la tasa de inmunización entre niños que comienzan la escuela cayó de alrededor del 94% en 2019 a aproximadamente 89% en 2026.

El debate sanitario también coincide con brotes recientes de sarampión en distintos puntos de Estados Unidos, en medio del aumento de exenciones solicitadas por familias. Incluso el secretario de Salud y Servicios Humanos de la administración de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., sostuvo que los padres deberían vacunar a sus hijos contra esa enfermedad, tal como recordó CBS News.

Mientras se desarrolla el período de consulta pública, el calendario vigente de Florida mantiene los requisitos actuales de inmunización para guarderías, preescolar y educación escolar. La decisión final sobre esta propuesta quedará atada al proceso administrativo abierto por el Departamento de Salud estatal.

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