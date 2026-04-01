California emite alerta sobre el incremento de estafas por mensaje de texto que simulan notificaciones judiciales

Las estafas digitales también incluyen falsas deudas de estacionamiento y notificaciones de entrega de paquetes para engañar a las víctimas.

El auge de las estafas digitales en Estados Unidos ha puesto en alerta a las autoridades de California, donde recientemente se detectó una oleada de intentos de fraudes mediante notificaciones que exigen el pago inmediato de multas de tránsito o peajes. Según reportó New York Post, los delincuentes utilizan mensajes de texto y correos electrónicos que aparentan provenir de tribunales, con amenazas de sanciones si no se realiza el pago de forma urgente.

El Fiscal General de California, Rob Bonta, emitió un comunicado de prensa este lunes, en el que advierte sobre la modalidad de los fraudes. De acuerdo con el funcionario, los mensajes suelen incluir enlaces o códigos QR que redirigen a portales falsos de pago, poniendo en riesgo los datos personales y bancarios de las víctimas.

Asimismo, Bonta advirtió: “Los estafadores usarán la urgencia como arma y lo harán sentir culpable y necesita actuar de inmediato. Desconfíe de los mensajes de texto o correos electrónicos que le solicitan información personal o dinero. Sin importar cuán oficiales parezcan, siempre verifique el estado de las multas de tránsito directamente con el tribunal. ¡Manténgase a salvo, California!”.

Cómo operan las estafas digitales en California

El esquema fraudulento inicia cuando la víctima recibe un aviso electrónico con información sobre una supuesta infracción de tráfico o peaje pendiente. El mensaje exige una respuesta inmediata y proporciona un enlace para realizar el pago. Las autoridades han advertido que, tras acceder a estos vínculos, los usuarios pueden sufrir el robo de sus datos financieros o la instalación de software malicioso en sus dispositivos.

En consecuencia, la Oficina del Fiscal General de California (OAG) recomendó a los ciudadanos ignorar y eliminar cualquier mensaje sospechoso. Además, sugiere no hacer clic en enlaces ni escanear códigos QR provenientes de fuentes desconocidas. Es preferible verificar la existencia de supuestas multas a través de los sitios web oficiales de los tribunales o contactarse por los teléfonos institucionales publicados en los portales estatales.

Mensaje fraudulento que recibió recientemente una residente de California sobre una supuesta multa de tráfico (NYPOST/Luisa Rodríguez).

Según la OAG, los fraudes no se limitan a multas de tráfico o peajes: estafadores han replicado el esquema con falsas notificaciones de entrega de paquetes o supuestas deudas por estacionamientos. En todos los casos, el objetivo consiste en obtener información confidencial o dinero mediante engaños electrónicos.

A su vez, las autoridades señalaron en otro comunicado emitido el 6 de marzo que quienes hayan ingresado información personal o bancaria tras recibir uno de estos mensajes deben tomar medidas inmediatas de seguridad. Entre las acciones recomendadas están cambiar las contraseñas y notificar a bancos o emisores de tarjetas de crédito para reclamar cargos no reconocidos.

La cooperación ciudadana y la protección de datos son prioridades. Por ello, Bonta alertó: “Insto a los californianos a no hacer clic en los enlaces de los mensajes de texto que parecen alertarles sobre cargos vencidos, a visitar únicamente sitios web oficiales, y a hablar con amigos y familiares que puedan desconocer estos peligros”.

Quienes hayan compartido información por error deben cambiar contraseñas y reportar inmediatamente a bancos o emisores de tarjetas.

Respuesta estatal y colaboración federal ante la amenaza

El fenómeno de las estafas digitales mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años. Los intentos de fraude mediante mensajes de texto y enlaces se han vuelto más frecuentes, lo que dificulta la identificación de comunicaciones legítimas. Según el fiscal Bonta en el comunicado: “Los delincuentes son cada vez más sofisticados y no dan señales de detenerse”.

En consecuencia, la Oficina del Fiscal General de California habilitó un formulario en línea para reportar sospechas de estafa. Además, la Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) exhortan a la ciudadanía a denunciar cada intento de fraude, con el fin de facilitar la detección de nuevas modalidades y sancionar a los responsables.