Estados Unidos aseguró que la presencia militar cerca de Cuba solo contempla la defensa ante amenazas y la migración irregular

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos

El ejército estadounidense no está ensayando una invasión ni preparándose activamente para tomar el control militar de Cuba, declaró el jueves el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, durante una audiencia en el Senado. Donovan afirmó que el país está listo para responder ante cualquier amenaza contra la embajada estadounidense, defender su base en la bahía de Guantánamo y apoyar la gestión gubernamental ante una posible migración masiva proveniente de la isla.

El general Donovan detalló que no existen simulacros ni ejercicios militares orientados a la toma, ocupación o control de Cuba. Tampoco tenía conocimiento de que otras ramas del mando militar estadounidense estuvieran realizando tales preparativos. Sus declaraciones se produjeron en una sesión centrada en el uso creciente de las fuerzas armadas estadounidenses en América Latina, mientras el Gobierno de Donald Trump reafirma la influencia de Washington en la región.

En ese contexto, Trump ha ordenado ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas y ha ampliado alianzas antinarcóticos con gobiernos favorables a Estados Unidos. A principios de mes, se llevaron a cabo operaciones conjuntas con Ecuador sobre el terreno, según lo expuesto en el Senado.

En enero, fuerzas especiales estadounidenses capturaron al entonces dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, mediante una redada en su residencia de Caracas, trasladándolo a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas. El general Donovan, quien era el segundo al mando del Mando de Operaciones Especiales en ese momento, realizó una visita sorpresa a Venezuela el mes pasado, poco después de asumir el cargo para América Latina, para mantener conversaciones sobre seguridad.

La situación económica en Cuba se ha deteriorado en medio de estas tensiones. La isla se ha visto obligada a imponer un racionamiento energético severo y gran parte de su economía ha quedado paralizada. El lunes, la red eléctrica colapsó, dejando sin electricidad a unos 10 millones de habitantes.

El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, salen al exterior antes de la inauguración de la Conferencia contra los Cárteles en América, que reunirá a líderes regionales de defensa y seguridad en la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Doral, Florida, EE. UU., el 5 de marzo de 2026. REUTERS/Maria Alejandra Cardona

El presidente Trump declaró recientemente que espera abordar el tema de Cuba “de alguna forma” y sostuvo que “puedo hacer lo que quiera” respecto al país, que se encuentra a unos 180 kilómetros al sur de Florida. Hasta el momento, las acciones de Estados Unidos han estado enfocadas en presionar económicamente a la isla, según lo manifestado en la audiencia del Senado.

EEUU augura un cambio de régimen “a cámara lenta” en Cuba

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó este jueves un “cambio de régimen a cámara lenta en Cuba”, al considerar que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela podría influir en la situación política de la isla. Las declaraciones de Bessent se produjeron durante una entrevista en la cadena Fox Business, donde también abordó cuestiones relativas a Irán y el conflicto en Europa del Este.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. REUTERS/Abdul Saboor

Bessent expresó: “Con Maduro fuera, Venezuela parece que puede haber cambio de régimen a cámara lenta en Cuba. Puede que allí se produzca un cambio de régimen a cámara lenta”. Estas afirmaciones surgen en un contexto de especulación sobre posibles transformaciones en la cúpula del poder cubano tras los recientes cambios en Venezuela.

Respecto al conflicto en Europa del Este, el secretario manifestó optimismo sobre una posible resolución a corto o medio plazo. Bessent indicó: “En algún momento, lo de Rusia y Ucrania se resolverá. Creo que los precios del gas y la energía serán más bajos de lo que han sido en mucho tiempo”. Estas declaraciones reflejan la expectativa de una mejora en las condiciones energéticas y políticas vinculadas a la guerra en Ucrania.

(Con información de EFE y Reuters)