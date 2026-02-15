El FBI halló un guante con ADN que podría coincidir con el del sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la periodista y conductora estadounidense Savannah Guthrie, posa junto a su hija frente a la Sydney Opera House, en Sídney, Australia (REUTERS)

El FBI informó este domingo sobre el hallazgo de un guante con ADN cerca de la casa de Nancy Guthrie, la madre de la conductora del programa “TODAY” Savannah Guthrie, desaparecida desde el 1 de febrero en Tucson, Arizona.

Según Fox News y NewsNation, el guante coincide visualmente con los que llevaba el sospechoso armado captado en la cámara del timbre de la residencia la noche del hecho.

La agencia federal confirmó que “el guante con el perfil de ADN recuperado es diferente y parece coincidir con los guantes del sujeto en el video de vigilancia”. El portavoz de la oficina agregó que la coincidencia es por comparación visual y que se aguarda la confirmación oficial de laboratorio.

El guante sería uno de los 16 que recolectaron los investigadores en las inmediaciones; la mayoría pertenecen a rescatistas, pero esta pieza específica contiene un perfil genético masculino desconocido.

El FBI indicó que el protocolo exige pasar el ADN por el sistema nacional de identificación criminal (CoDIS) en cuanto finalice el control de calidad de los resultados. Este procedimiento suele tomar 24 horas desde la recepción de la muestra. “Estamos esperando control de calidad y confirmación oficial antes de ingresar el perfil en la base de datos”, señaló un vocero a NewsNation. El análisis se realiza en un laboratorio privado de Florida, de acuerdo con el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Autoridades federales y locales inspeccionan un Range Rover gris como parte de la investigación por la desaparición de la madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble)

Nanos explicó que se priorizaron ciertas muestras de ADN y evitó precisar cuáles se analizarán primero. El FBI reiteró que continuará colaborando con la investigación según los plazos que determinen los laboratorios forenses. La potencial coincidencia entre el guante y los utilizados por el sospechoso representa, hasta el momento, la pista más concreta desde la desaparición de Nancy Guthrie.

La cámara de seguridad de la vivienda captó el 1 de febrero a un hombre con máscara, guantes y mochila manipulando el timbre y cubriendo la lente antes de desactivarlo. El sospechoso fue descripto como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura.

Las autoridades creen que el guante hallado a unos tres kilómetros del domicilio podría pertenecer a esa persona, aunque la confirmación definitiva depende del cruce genético con bases de datos nacionales e, incluso, podría incluir la genealogía forense en la búsqueda de parientes. Según la agencia, “el guante podría ser la clave para reconstruir la ruta de escape del sospechoso tras el secuestro”.

El sheriff Nanos considera que el video del sospechoso es hasta ahora la prueba más importante: “Ese individuo es a quien buscamos”, declaró. También detalló que la divulgación de las imágenes generó cerca de 5.000 llamadas con pistas en cuestión de horas y que, en total, el FBI y la policía han recibido cerca de 30.000 contactos de ciudadanos.

Personal del FBI y de la oficina del sheriff del condado de Pima recolecta pruebas en un vehículo Range Rover gris como parte de la investigación por la desaparición de la madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble)

La búsqueda de Nancy Guthrie, de 84 años, continúa en su tercera semana. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y han solicitado a la población que aporte cualquier información sobre la identidad del sospechoso, descrito como un hombre de entre 5′9′' y 5′10′'.

El martes, el FBI difundió imágenes nuevas de un sospechoso enmascarado y armado, vistiendo pasamontañas, chaqueta, guantes y mochila, manipulando el timbre y arrancando plantas para cubrir la cámara.

“Las fuerzas del orden han descubierto estas nuevas imágenes, hasta ahora inaccesibles, que muestran a un individuo armado que parece haber manipulado la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la madrugada de su desaparición”, afirmó Kash Patel, director del FBI.

Las autoridades informaron que la familia de Nancy Guthrie recibió una carta de rescate exigiendo el pago de una suma de dinero.

Las imágenes difundidas por el FBI muestran a un individuo enmascarado y armado manipulando la cámara de seguridad ubicada en el acceso principal de la vivienda, durante la mañana en que se reportó la desaparición. El material fue recuperado mediante un proceso técnico especializado y es considerado clave dentro de la investigación en curso. Créditos: X/ @FBIDirectorKash

Una persona fue detenida para ser interrogada en relación con el caso, pero luego fue liberada, según reportaron medios estadounidenses citando fuentes policiales. La investigación sigue abierta y el FBI continúa recibiendo videos de cámaras de tráfico y vigilancia, además de datos de lectores de matrículas.