El Camp Mystic de Texas lamentó la muerte de 27 personas entre niñas campistas y personal por las inundaciones

Funcionarios realizan una búsqueda en los terrenos del Campamento Mystic, a orillas del río Guadalupe, tras una inundación repentina que azotó la zona el domingo 6 de julio de 2025 en Hunt, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)

El Campamento Mystic dijo que está “de luto por la pérdida” de 27 campistas y consejeros mientras continuaba el lunes la búsqueda de víctimas de las catastróficas inundaciones en Texas durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

La declaración agrega otra capa de angustia a la devastadora inundación que envió un muro de agua a través del campamento de verano centenario.

“Hemos estado en comunicación con las autoridades locales y estatales, quienes están desplegando incansablemente amplios recursos para la búsqueda de nuestras niñas desaparecidas”, declaró el campamento en un comunicado publicado en su sitio web. “Estamos profundamente agradecidos por el apoyo incondicional de la comunidad, los socorristas y las autoridades de todos los niveles”.

“Estamos destrozados junto con nuestras familias que sufren esta tragedia inimaginable”, declaró el lugar.

No se supo de inmediato cuántas de las muertes anunciadas por Camp Mystic ya habían sido confirmadas, explicó The New York Times.

Con más lluvias en camino, el riesgo de inundaciones potencialmente mortales seguía siendo alto en el centro de Texas el lunes, incluso mientras los equipos buscaban con urgencia a los desaparecidos tras un diluvio durante el fin de semana festivo que mató a más de 80 personas. Las autoridades advirtieron que el número de muertos seguramente aumentaría.

Un agente del sheriff se detiene mientras peina las orillas del río Guadalupe cerca de Camp Mystic después de que una inundación repentina arrasara la zona el sábado 5 de julio de 2025 en Hunt, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)

Los residentes del condado de Kerr comenzaron a limpiar el barro y rescatar lo que pudieron de sus propiedades demolidas mientras relataban desgarradoras escapadas de las aguas de la inundación que crecían rápidamente el viernes por la noche.

Reagan Brown dijo que sus padres, octogenarios, lograron escapar cuesta arriba mientras el agua inundaba su casa en el pueblo de Hunt. Cuando la pareja se enteró de que su vecina de 92 años estaba atrapada en el ático, regresaron a rescatarla.

“Luego pudieron llegar a su cobertizo de herramientas en un terreno más alto, y los vecinos comenzaron a aparecer en su cobertizo a primera hora de la mañana, y todos lo hicieron juntos”, dijo Brown.

A pocos kilómetros de distancia, los rescatistas, abriéndose paso a través de un terreno difícil y lleno de serpientes, continuaban la búsqueda de las desaparecidas, incluyendo a las del Campamento Místico, un campamento de verano solo para niñas que sufrió daños masivos. El domingo por la tarde, más de dos días después de que las inundaciones arrasaran el campamento, las autoridades informaron que algunas de las niñas y una consejera aún no habían sido encontradas.

El gobernador Greg Abbott dijo el domingo que 41 personas estaban desaparecidas en todo el estado y que podría haber más desaparecidas.

En el área de Hill Country, hogar de varios campamentos de verano, los buscadores encontraron los cuerpos de 68 personas, incluidos 28 niños, dijo el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha.

Un cartel de Camp Mystic se ve junto a la entrada del recinto a la orilla del río Guadalupe tras una inundación repentina en la zona, en Hunt, Texas, el sábado 5 de julio de 2025. (AP Foto/Julio Cortez)

Se reportaron otras diez muertes en los condados de Travis, Burnet, Kendall, Tom Green y Williamson, según funcionarios locales.

El gobernador advirtió que nuevas rondas de fuertes lluvias que se prolonguen hasta el martes podrían producir inundaciones más peligrosas, especialmente en lugares ya saturados.

A las familias se les permitió recorrer el campamento desde el domingo por la mañana. Una niña salió de un edificio con una gran campana. Un hombre, cuya hija fue rescatada de una cabaña en el punto más alto del campamento, caminó por la orilla del río, buscando entre los grupos de árboles y bajo las grandes rocas.

Una adolescente, con lágrimas en los ojos, se alejaba lentamente y miraba los restos por la ventana abierta.

Buscando la zona del desastre

Equipos cercanos, con maquinaria pesada, extraían troncos y ramas enredadas del río. Con cada hora que pasaba, la perspectiva de encontrar más sobrevivientes se hacía aún más sombría.

Voluntarios y algunos familiares de los desaparecidos llegaron a la zona del desastre y buscaron a pesar de que se les pidió que no lo hicieran.

La gente reacciona mientras inspecciona un área afuera de los dormitorios del Campamento Mystic, a orillas del río Guadalupe, después de que una inundación repentina arrasara la zona el domingo 6 de julio de 2025 en Hunt, Texas. (Foto AP/Julio Cortez)

Las autoridades se enfrentaron a crecientes preguntas sobre si se emitieron suficientes advertencias en una zona que ha sido vulnerable a las inundaciones desde hace mucho tiempo y si se hicieron suficientes preparativos.

El presidente Donald Trump firmó el domingo una declaración de desastre mayor para el condado de Kerr y dijo que probablemente lo visitaría el viernes: “Lo habría hecho hoy, pero solo estaríamos estorbando”.

“Es algo horrible lo que ocurrió, absolutamente horrible”, dijo a los periodistas.

Oraciones en Texas y desde el Vaticano

Abbott prometió que las autoridades trabajarán sin descanso y afirmó que se están buscando nuevas zonas a medida que baja el nivel del agua. Declaró el domingo día de oración por el estado.

En Roma, el Papa León XIV ofreció oraciones especiales por las víctimas del desastre. El primer Papa estadounidense habló en inglés al final de su bendición dominical del mediodía, diciendo: «Quiero expresar mis sinceras condolencias a todas las familias que han perdido a sus seres queridos, en particular a sus hijas que estaban en un campamento de verano, en el desastre causado por la inundación del río Guadalupe en Texas, Estados Unidos. Oramos por ellas».

Refugio desesperado y árboles y áticos

Los sobrevivientes compartieron historias aterradoras de cómo fueron arrastrados y se aferraron a los árboles mientras las aguas desbordadas arrastraban árboles y autos. Otros huyeron a los áticos, rezando para que el agua no los alcanzara.

Búsqueda y rescate trabajando en el río.

En el Campamento Mystic, una cabaña llena de niñas se aferraron a una cuerda tendida por los rescatistas mientras caminaban por un puente con el agua azotándoles las piernas.

Entre las personas confirmadas como muertas se encontraban una niña de 8 años de Mountain Brook, Alabama, que estaba en Camp Mystic, y el director de otro campamento más adelante en la carretera.

Dos hermanas de Dallas, en edad escolar, desaparecieron después de que su cabaña fuera arrastrada por las aguas. Sus padres se alojaban en otra cabaña y estaban a salvo, pero no se supo nada de los abuelos de las niñas.

Las advertencias llegaron antes del desastre

El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles inundaciones y luego envió una serie de advertencias de inundaciones repentinas en las primeras horas del viernes antes de emitir emergencias por inundaciones repentinas, una alerta poco común que notifica un peligro inminente.

Las autoridades y los funcionarios electos dijeron que no esperaban una lluvia tan intensa, el equivalente a meses de lluvia en la zona.

El administrador de la ciudad de Kerrville, Dalton Rice, dijo que las autoridades están comprometidas con una revisión completa de la respuesta a la emergencia.

Las aguas crecidas del río Guadalupe en Louise Hays Park, Kerrville, Texas, el 5 de julio del 2025. (AP foto/Rodolfo Gonzalez)

Al preguntársele a Trump si aún planeaba desmantelar gradualmente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), respondió que era algo que “podríamos discutir más adelante, pero ahora mismo estamos ocupados”. Ha dicho que quiere reformar, si no eliminar por completo, la FEMA y ha criticado duramente su desempeño.

También se le preguntó a Trump si planeaba volver a contratar a alguno de los meteorólogos federales que fueron despedidos este año como parte de los recortes generalizados del gasto gubernamental.

“Yo diría que no. Esto fue algo que ocurrió en segundos. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio. Había gente muy talentosa allí, y no lo vieron”, dijo el presidente.