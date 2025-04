Netflix anunció que Heartstopper terminará con una película: esto es lo que se sabe hasta ahora

Netflix anuncia película final de Heartstopper basada en el volumen seis de la novela gráfica. (Netflix)

Netflix anunció que la serie Heartstopper concluirá con una película que adaptará el volumen seis de la novela gráfica escrita por Alice Oseman. El largometraje será el último capítulo de la historia entre Nick Nelson y Charlie Spring, protagonistas interpretados por Kit Connor y Joe Locke. Ambos actores asumirán también funciones como productores ejecutivos. La información fue publicada inicialmente por Vanity Fair, que detalló que el proyecto ya está en desarrollo.

La serie, producida por See-Saw Films, fue lanzada en 2022 y se extendió a lo largo de tres temporadas. Su última entrega fue estrenada en octubre de 2024. Según el anuncio oficial compartido por Netflix a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), “Heartstopper regresará, más grande que nunca”, al tiempo que confirmó que se trata de la “película final” basada en el volumen seis, aún inédito.

La noticia fue ampliada en el sitio oficial de la plataforma, Tudum, que señaló que la producción comenzará en verano de 2025. El guion fue escrito por la propia Alice Oseman, y la dirección estará a cargo de Wash Westmoreland, reconocido por su trabajo en Still Alice (2014). Esta información fue confirmada por The Guardian, que además precisó que Netflix no ha informado la fecha de estreno, aunque se espera que ocurra en 2026.

La dirección de la película estará a cargo de Wash Westmoreland, conocido por Still Alice. (Netflix)

¿Qué se sabe de la película final de Heartstopper?

El largometraje retomará la historia donde terminó la tercera temporada. Según la sinopsis difundida por Netflix, Nick y Charlie estarán completamente enamorados, pero deberán enfrentar una etapa de transición. Nick se prepara para comenzar la universidad, mientras que Charlie explora una mayor independencia en el colegio. La distancia y los cambios individuales pondrán a prueba su relación, según precisó Vanity Fair.

De acuerdo con Tudum, la película se basará en el volumen seis de la novela gráfica original, el cual aún no ha sido publicado. Además, tomará elementos narrativos de la novela corta Nick and Charlie, publicada en 2015, en la que se aborda la experiencia de una relación a distancia entre los dos personajes. Esta información fue confirmada también por People, que destacó el vínculo temático entre ambas obras.

Netflix indicó que Kit Connor y Joe Locke continuarán como protagonistas de la historia y, por primera vez, asumirán un rol como productores ejecutivos. Hasta el momento, no se ha confirmado la participación del elenco secundario, incluidos los personajes de Tao, Elle, Darcy y otros que acompañaron a los protagonistas durante las tres temporadas.

Alice Oseman escribe el guion y supervisa la adaptación cinematográfica de Heartstopper. (Créditos: Netflix)

¿Quién dirige la película de Heartstopper?

La dirección estará a cargo de Wash Westmoreland, cineasta británico-estadounidense con experiencia en adaptaciones literarias. Su trabajo más conocido es Still Alice, estrenada en 2014, por la que la actriz Julianne Moore recibió un premio Oscar. Según The Guardian, esta será la primera colaboración del director con Netflix en una producción de este tipo.

La elección de Westmoreland para dirigir el cierre de la historia refuerza el enfoque centrado en el desarrollo emocional de los personajes y la fidelidad al material original. El director trabajará con un guion de Alice Oseman, quien ha estado involucrada en todas las fases de la adaptación televisiva desde su inicio.

¿Qué dijo Alice Oseman sobre el final de Heartstopper?

En declaraciones recogidas por Vanity Fair, la autora y guionista Alice Oseman expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron en el proyecto desde 2022. Señaló que está “completamente emocionada” de poder concluir la historia de Nick y Charlie en formato cinematográfico y agradeció a los seguidores por su “paciencia y pasión”.

Oseman ha supervisado personalmente la adaptación de su obra a la televisión y continuará desempeñando ese papel en el largometraje. People destacó que la autora considera la película como una oportunidad para cerrar la narrativa con consistencia y bajo su control creativo.

Heartstopper se centrará en la relación a distancia de Nick y Charlie en la película. (Netflix)

¿Cuál es la fecha de estreno de la película de Heartstopper?

Netflix no ha confirmado la fecha oficial de estreno del largometraje. Sin embargo, The Guardian informó que el rodaje estaba previsto para comenzar en verano de 2025, lo que sugiere que el estreno podría tener lugar en algún punto de 2026. Tampoco se ha informado si el lanzamiento será simultáneo en todas las regiones o si se aplicará un calendario escalonado.

La producción seguirá bajo la supervisión de See-Saw Films, compañía con sede en Londres y Sídney que ha estado a cargo de la serie desde su primera temporada. People informó que esta empresa también participó en otros títulos como Lion y The Power of the Dog, y su continuidad busca asegurar coherencia técnica y narrativa entre la serie y la película.

¿Por qué fue importante Heartstopper para Netflix?

Desde su estreno en 2022, Heartstopper se consolidó como una de las producciones originales más vistas de Netflix en el Reino Unido y obtuvo distribución global inmediata. La serie fue reconocida por su representación de personajes LGBTQ+ y su enfoque en relaciones adolescentes desde una perspectiva cotidiana, según reportó Vanity Fair.

Heartstopper evitó construir su narrativa en torno a experiencias de discriminación o violencia. En cambio, presentó vínculos emocionales centrados en la exploración afectiva, los vínculos familiares y el crecimiento personal. The Guardian indicó que este tratamiento narrativo contribuyó a que la serie fuera incorporada en catálogos educativos y de medios públicos en algunos países europeos.