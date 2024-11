‘Éramos una familia’: Kayla Nicole, ex de Travis Kelce, habla del distanciamiento con las esposas de los Chiefs por Taylor Swift

Kayla Nicole reveló que su relación con las esposas y novias de los Kansas City Chiefs se deterioró tras la relación pública entre Travis Kelce y Taylor Swift.

La modelo y presentadora Kayla Nicole, exnovia del jugador de la NFL Travis Kelce, reveló en recientes entrevistas que sus vínculos con las esposas y novias de los jugadores de los Kansas City Chiefs se han desvanecido tras la relación pública entre Kelce y la cantante Taylor Swift. La entrevista de Nicole, quien salió con Kelce durante cinco años hasta su ruptura en 2022, fue publicada por el medio Radar Online el 8 de noviembre de 2024, y en ella explicó cómo la cercanía que mantenía con el círculo íntimo de las esposas de los Chiefs se ha transformado en distanciamiento.

Según Radar Online, Nicole mencionó que desde la llegada de Swift al grupo de las esposas y novias de los jugadores de los Chiefs, su conexión con estas amistades se ha deteriorado. Nicole, quien en su momento fue considerada una figura importante dentro de ese círculo, mencionó que las WAGs, entre quienes se encuentra Brittany Mahomes, esposa del quarterback Patrick Mahomes, se han vuelto más cercanas a Swift y se han distanciado de ella. En la misma entrevista, la modelo afirmó que la transición tras su ruptura con Kelce fue complicada, ya que las amistades de este grupo fueron en su momento como “una familia” para ella.

Nicole explicó en una entrevista que su conexión con el círculo de esposas de los Chiefs se transformó en distanciamiento desde la llegada de Swift. (Instagram/@iamkaylanicole)

El distanciamiento fue evidente cuando, en redes sociales, Nicole dejó de seguir a Brittany Mahomes, quien antes de la llegada de Swift a la vida de Kelce había sido una amiga cercana. El medio US Weekly reportó que Nicole y Brittany compartieron momentos significativos, incluyendo la boda de Mahomes en 2022, donde Nicole fue dama de honor y participó en celebraciones previas al evento nupcial. Desde el inicio de la relación de Taylor y Kelce, la cercanía entre las dos amigas se ha desvanecido, y Nicole no ha sido vista en público junto a Brittany Mahomes en más de un año.

Swift y Kelce confirmaron su relación en septiembre de 2023, cuando la cantante asistió a un partido en el Arrowhead Stadium de Missouri, alentando al tight end de los Chiefs desde el palco de invitados. Desde entonces, la artista ha sido fotografiada regularmente junto a Brittany Mahomes, quien ahora parece formar parte de su círculo social. Durante el juego del 16 de octubre de 2024, la cantante fue vista consolando a Mahomes en el palco VIP cuando Patrick Mahomes sufrió una aparente lesión, según información de Radar Online.

Nicole y Brittany Mahomes, antes amigas cercanas, dejaron de seguirse en redes sociales tras la relación de Swift y Kelce. (Instagram/@iamkaylanicole)

Según el sitio Times of India, el vínculo entre Swift y Mahomes se fortaleció después de la asistencia de ambas a la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre de 2024, un evento en el que ambas fueron vistas conversando y tomando fotografías en grupo. En esta misma salida pública, Taylor y Mahomes compartieron una fotografía donde la estrella tomó una imagen de Mahomes junto a Kelce, consolidando la amistad que muchos consideran un factor determinante en el distanciamiento de Nicole.

Las tensiones entre las figuras públicas han sido exacerbadas por rumores y diferencias de opiniones políticas entre el círculo de amistades. Radar Online mencionan que Swift y Mahomes, a pesar de sus diferencias ideológicas, han mantenido una relación sólida. La agencia también reportó que recientemente, durante el proceso electoral de 2024 en Estados Unidos, surgieron rumores sobre una posible tensión entre ambas figuras, dada la conocida postura conservadora de Mahomes frente al respaldo público de la cantante a la candidata demócrata Kamala Harris. No obstante, hasta el momento, esta aparente diferencia no ha afectado su amistad pública.

Taylor Swift y Brittany Mahomes fortalecieron su vínculo tras asistir juntas a la final del Abierto de Estados Unidos. (Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

Nicole ha abordado abiertamente el cambio en su vida social sin nombrar específicamente a la cantante o a Mahomes, y sugiere que la nueva relación del jugador de los Chiefs ha tenido efectos en su vida personal. En sus declaraciones en el podcast Unapologetically Angel con la estrella de baloncesto Angel Reese, Nicole también insinuó que la intérprete de pop podría haber tenido un papel en la separación entre ella y el deportista. Al respecto, Nicole mencionó que dejó de hablar con el tight end porque “alguien no lo permite”, declaraciones que diversos medios interpretaron como una indirecta hacia la estrella musical. Sin embargo, no ha habido comentarios oficiales del jugador de la NFL o de la artista sobre esta insinuación, informó US Weekly.

La popularidad de la compositora en el entorno de los Chiefs ha sido un fenómeno mediático que ha incrementado el interés en los partidos y eventos relacionados con el equipo. La pareja Swift-Kelce ha sido vista en eventos deportivos y en cenas de grupo junto a figuras como Brittany Mahomes y su esposo Patrick Mahomes, creando un nuevo centro de atención en la vida privada del jugador. Radar Online informó que la presencia de Swift en los partidos del Arrowhead Stadium ha llamado la atención de los fanáticos, quienes la han visto regularmente animando desde los palcos exclusivos del estadio.

Nicole insinuó en un podcast que Swift jugó un rol en su separación de Kelce, una alegación sobre la que no hubo comentarios oficiales. (REUTERS/Mike Blake)

En cuanto a la dinámica en el círculo social de los Chiefs, Radar Online también informó que Nicole ya no es invitada a los encuentros y celebraciones de los jugadores y sus parejas, una actividad en la que solía participar antes de su separación. En ese sentido, la exnovia de Kelce afirmó que ahora existe una barrera que la ha mantenido al margen del grupo de amistades con el que antes compartía. La modelo recordó cómo solía participar activamente en los eventos del equipo y los encuentros sociales organizados por las esposas de los Chiefs, actividades de las que se ha visto excluida en la actualidad.

Swift, una artista galardonada con 14 premios Grammy, ha incrementado su presencia en el mundo del deporte desde el inicio de su relación con Kelce, destacando por su apoyo a los Chiefs en juegos clave y por compartir momentos con las parejas de los otros jugadores. La cantante ha asistido a varios partidos y eventos, manteniendo una relación cercana con las esposas de los jugadores del equipo, y fortaleciendo la conexión con la comunidad de Kansas City. La artista, quien acaba de concluir una serie de conciertos de su Eras Tour en Indianápolis, fue vista recientemente en el último partido de los Chiefs contra los Broncos, apoyando desde el palco mientras Kelce alcanzaba el récord de más touchdowns de un tight end en la historia de la franquicia, empatando al legendario Tony Gonzalez, según Radar Online.