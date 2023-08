Elecciones 2024 en Estados Unidos EN VIVO: sin Donald Trump, los principales precandidatos republicanos se miden en el primer debate

Quiénes participan

Además del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en el debate estarán Tim Scott, senador por Carolina del Sur; Nikki Haley, ex embajadora estadounidense ante la ONU; Vivek Ramaswamy, empresario de biotecnología; Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey; el ex vicepresidente Mike Pence, y Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas.