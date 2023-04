Minuto a minuto: Donald Trump se entregó ante los tribunales de Manhattan y espera la imputación de cargos

La caravana de Trump ha dejado Trump Tower

Lleva al ex presidente a entregarse en la oficina del fiscal de distrito en el Bajo Manhattan antes de su comparecencia por delitos graves. Está compuesta por cerca de una docena de vehículos: un coche de cabeza y uno de cola son de la Patrulla de Caminos del Departamento de Policía; hay varios vehículos del Servicio Secreto, dos limusinas y varios coches del personal de Trump, según reporta The New York Times.