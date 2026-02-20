La mayor cúpula de España reabre tras su restauración y ya puede visitarse gratis en Madrid

La mayor cúpula de España está en Madrid. (Wikimedia)

La mayor cúpula de España ya ha vuelto a abrir sus puertas al público tras dos meses de restauración, devolviendo a la ciudad uno de sus tesoros más singulares y menos conocidos. Situada en la Real Basílica de San Francisco el Grande, este monumento se encuentra a pocos pasos del barrio de La Latina y en pleno corazón histórico de la capital. La reapertura supone una oportunidad única tanto para madrileños como para viajeros interesados en descubrir rincones con historia y arte en Madrid.

Con sus 70 metros de altura y 33 metros de diámetro, la cúpula de la basílica no solo es la mayor de España, sino que también figura entre las más impresionantes de Europa. Únicamente la superan en tamaño las cúpulas de la basílica de San Pedro y el Panteón, en Roma, y la de Santa María del Fiore, en Florencia. Declarada Monumento Nacional en 1980, la basílica destaca por su arquitectura neoclásica y por el protagonismo de esta cúpula, que domina el perfil de la zona y representa un hito para los amantes de la arquitectura.

Desde su construcción en el siglo XVIII, la Real Basílica de San Francisco el Grande ha sido un punto de referencia para viajeros y estudiosos del patrimonio. Su historia se remonta a la presencia de un convento vinculado a San Francisco de Asís en el siglo XIII, lo que aporta una dimensión cultural especial al lugar. Hoy, tras la intervención de restauración en la cúpula y sus pinturas murales, este enclave vuelve a situarse entre los imprescindibles de cualquier ruta cultural por Madrid, especialmente para quienes buscan alternativas al turismo convencional.

¿Cómo visitar la cúpula más grande de España?

La visita a la Real Basílica de San Francisco el Grande es sencilla y apta para todos los públicos. El templo abre de lunes a sábado, entre las 08.00 y las 10.00 horas. Los domingos el horario abarca tanto la mañana como la tarde para poder disfrutar hasta las 20:00 horas. El museo de la basílica, que complementa el recorrido, puede visitarse de martes a sábado de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 18.30.

Los jueves, el acceso es completamente gratuito, lo que convierte este día en el preferido por viajeros con presupuesto ajustado. Además, la reapertura tras la restauración ha incluido jornadas de puertas abiertas, ofreciendo la posibilidad de admirar la cúpula y los frescos recién conservados sin coste alguno.

La basílica se ubica en la Gran Vía de San Francisco, 19. Es fácil llegar en transporte público: las estaciones de metro más cercanas son La Latina y Puerta de Toledo (Línea 5), y varias líneas de autobús de la EMT (3, 60, 148 y M3) conectan el monumento con distintos puntos de la ciudad. Esta accesibilidad la convierte en una opción perfecta para quienes desean combinar la visita con otros atractivos del centro histórico de Madrid.

Qué ver en la Real Basílica de San Francisco el Grande

La cúpula no es lo único que se puede visitar dentro de la basílica, entre los muros se conservan lienzos de autores como Francisco de Goya, Zurbarán, Casto Plasencia, Francisco Jover, Martínez Cubells y Antonio Carnicero, mostrando la riqueza pictórica de los siglos XVIII y XIX en España. Los frescos de la cúpula, restaurados recientemente, destacan por su técnica y por el uso de materiales tradicionales, como la clara de huevo, que aporta una textura y brillo inconfundibles.

La basílica de Madrid cuenta con pinturas de grandes artistas. (Wikimedia)

La basílica permanece menos masificada que otros grandes monumentos de Madrid, lo que permite disfrutar del arte y la arquitectura con calma, sin aglomeraciones. Para los viajeros interesados en rutas culturales y en descubrir joyas ocultas de la ciudad, la reapertura de la mayor cúpula de Madrid representa una invitación a mirar hacia arriba y dejarse sorprender por uno de los espacios más singulares de la capital.