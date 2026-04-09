Avance de ‘Malas Lenguas Noche’: Jesús Cintora da el salto al prime time de los sábados en La 2

Jesús Cintora, presentador de 'Malas lenguas'. (RTVE)

El sábado por la noche ya tiene nuevo protagonista en La 2. Jesús Cintora desembarca en el prime time con Malas Lenguas Noche, la versión más ambiciosa del formato que cumple justo un año al aire. Tras consolidar su espacio diario, el periodista toma las riendas de una edición que, según la cadena pública, marcará “un paso más en la evolución del programa”.

Este salto llega en un momento de datos sólidos. Solo el mes pasado, Malas Lenguas alcanzó un 11,3% de cuota de pantalla y 950.000 espectadores en La 1. En La 2, el formato logró un promedio del 7,3% y 532.000 seguidores, firmando el mejor dato mensual y el mejor arranque anual de la cadena en franja vespertina en casi tres décadas.

La nueva versión nocturna, producida por Big Bang Media (The Mediapro Studio) y basada en un formato de El Terrat y La Osa Producciones, quiere diferenciarse de la edición diaria. El plan es ofrecer un análisis más calmado y profundo de la actualidad, con reportajes exclusivos, entrevistas en plató y debates que aborden los temas con mayor detenimiento. El plató también se renueva: estrenará grafismo, Realidad Aumentada y un aire visual diferente, aunque sin perder el sello personal de Cintora.

Jesús Cintora, en 'Malas lenguas'. (RTVE)

Para RTVE, la jugada implica competir de manera directa con otros pesos pesados del sábado noche. En laSexta, laSexta Xplica —la tertulia de José Yélamo, que acaba de firmar su récord de temporada— será el rival más evidente. No hay que olvidar que Cintora fue colaborador de ese espacio cuando aún se llamaba laSexta Noche. La batalla por la audiencia se completa con Got Talent España en Telecinco, Atrapa un millón en Antena 3 y el cine de La 1 y Cuatro.

El formato nocturno de Malas Lenguas promete también la llegada de nuevos colaboradores y caras conocidas del análisis político y social. El objetivo es tener una tertulia que mantenga la pluralidad de voces y el espíritu crítico, pero con más tiempo para matizar y menos prisas que en el día a día.

El propio Cintora lo ha resumido así: “Hemos consolidado un formato que demuestra que se puede hacer un análisis riguroso sin renunciar a ser accesible, explicando la actualidad con claridad para que cualquier ciudadano entienda qué está pasando y cómo le afecta en su día a día”. Para el periodista, la clave ha sido conectar con la audiencia a través de la variedad de puntos de vista y el compromiso de acercar la actualidad a todos los públicos.

Aida Bao, en 'Malas Lenguas'. (RTVE)

Con este movimiento, RTVE refuerza su estrategia de programación y aprovecha la buena evolución de Malas Lenguas durante el último año. El éxito en las tardes y la consolidación de un público fiel han sido determinantes para apostar por este salto al horario estelar. El reto ahora es mantener el interés y seguir creciendo frente a rivales tan asentados como Yélamo, los talentos de Telecinco o los concursos familiares de Antena 3.