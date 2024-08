La piscina natural secreta de Portugal que está a solo 40 minutos de España

Imagen de la Laguna de Esturranha (NiT)

En muchas ocasiones, y con el fin de refrescarnos, recurrimos a diversas piscinas naturales que están escondidas en medio de la naturaleza. En ellas, no solo podemos disfrutar del entorno que la rodea, sino también de la mayor frescura de las aguas. Aun con estas características tan positivas, hay ciertas lagunas de este tipo que destacan sobre el resto por diversos factores. Esto sucede con un pantano situado en Portugal que, únicamente, está a 40 minutos de España.

Se trata de la Laguna de Esturranha, la cual destaca principalmente por sus impresionantes aguas turquesas que es difícil encontrar en otros entornos naturales cercanos. De hecho, se la compara con las piscinas naturales de países como Croacia, nación con una gran abundancia de exóticas lagunas. Se encuentra a apenas una hora desde Oporto, dentro de la Serra d´Arga. No obstante, el hecho de que se sitúe en territorio portugués no quiere decir que no esté realmente cerca de España, más específicamente de Galicia.

Aguas turquesas, aunque especialmente frías

Normalmente, las lagunas de la zona se caracterizan por tener un color verde esmeralda, pero en este caso es diferente. La Laguna de Esturranha cuenta con unas aguas azul turquesa, las cuales contrastan en gran medida con la vegetación que la rodea. A su vez, el hecho de poseer este color tan característico, permite que el agua sea cristalina y sea posible ver las profundidades. De hecho, esta peculiaridad ha provocado que la Laguna de Esturranha se haya vuelto viral en redes sociales, con numerosos visitantes que van a hacer vídeos y fotos del lugar.

De esta forma, se pueden observar sus diferentes honduras, alternando zonas más profundas con zonas algo más superficiales. Asimismo, en los lugares más hondos, es posible bucear y disfrutar de la belleza del entorno desde dentro del agua.

Sin embargo, no es la única singularidad que ofrece el agua de estas piscinas naturales. Esto es debido a que la temperatura de la misma es particularmente fría. En verano es una muy buena opción para refrescarte, pero, en caso contrario, puedes acudir y pasar tranquilamente el día en su orilla, sin necesidad de darse un chapuzón.

Rodeada de naturaleza... pero a escasos metros de la carretera

A pesar de que la Laguna de Esturranha es un entorno totalmente natural, no se aleja mucho de la acción humana. Suele ser habitual que este tipo de ambientes se sitúen realmente alejados de cualquier construcción humana; sin embargo, la carretera está a escasos metros de la carretera. De esta manera, la llegada al lugar no tiene mucha pérdida.

La piscina natural está perfectamente acondicionada con columpios donde divertirse, además de múltiples bancos y mesas de piedra donde poder realizar un pequeño pícnic. Asimismo, son muchas las personas que optan por ir acompañados de flotadores, colchones y toallas.

Laguna de Esturranha (VagaMundos)

Cómo llegar

Desde Viana do Castelo hasta la laguna de Serra d’Arga, son unos 15 minutos en coche, siguiendo la A28, carretera que se sitúa al lado de la laguna.

Desde Tui, ciudad española más próxima a la Laguna de Esturranha en coche, habría que coger la carretera A3, que cruza la frontera con Portugal a través del Río Miño. Tras ello, seguiríamos la desviación N13 y, tras superar la ciudad portuguesa de Gondarém, ya pasaríamos a la carretera A28.

