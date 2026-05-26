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Shakira se acuerda de Gerard Piqué y le da las gracias públicamente: “Por haberme convertido en la madre que soy”

La cantante colombiana no ha dudado en dedicar unas palabras al exfutbolista, padre de sus hijos, pese a que la ruptura fue su “momento más oscuro”

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Shakira se acuerda de Gerard Piqué y le da las gracias públicamente (Europa Press)
Shakira se acuerda de Gerard Piqué y le da las gracias públicamente (Europa Press)

Shakira ha hecho referencia públicamente a su expareja Gerard Piqué en una entrevista concedida al diario The Times, subrayando un sentimiento de gratitud hacia el padre de sus hijos. El diálogo con el medio británico se produce casi cuatro años después de la separación de la artista y el exfutbolista, un proceso que, según la cantante, marcó un punto de inflexión vital para ella.

Shakira ha explicado que, pese a que la ruptura con Gerard Piqué en junio de 2022 supuso para ella su ”momento más oscuro”, mantiene una gratitud permanente por el hecho de haber formado una familia con él y haber tenido a sus hijos Milan, de 13 años, y Sasha, de 11. La artista ha remarcado que superar aquella crisis personal le permitió fortalecerse y redefinir sus prioridades, en las que el bienestar de sus hijos ocupa el primer lugar.

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La propia Shakira ha reconocido en The Times que conservará “siempre en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”. Además, ha relatado que la etapa posterior a la disolución familiar fue especialmente dolorosa, aunque terminó generando un crecimiento personal inesperado que la ha dotado de mayor madurez y fortaleza. “Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre. He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me he convertido en una persona más sabia o al menos, más fuerte”, ha manifestado la cantante.

La estrella del pop colombiana Shakira actúa durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo)
La estrella del pop colombiana Shakira actúa durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

La vida sentimental de Shakira

A lo largo de la conversación con el citado medio, Shakira ha reiterado que, transcurridos ya cuatro años desde la ruptura, su vida gira en torno a dos ejes prioritarios: sus hijos y su proyecto artístico. Aunque en diferentes momentos ha sido vinculada sentimentalmente con figuras como Tom Cruise o Lewis Hamilton, la intérprete ha desmentido que exista cualquier relación sentimental en su vida actual: “Por ahora nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Tengo la agenda muy apretada”, ha dicho.

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Del mismo modo, ha afirmado: “Mis hijos son mi prioridad, y mi carrera. Curiosamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes. También estoy disfrutando de mi tiempo a solas”. El medio también recoge que la ruptura coincidió con una etapa vital compleja, en la que, además de afrontar su recién adquirida condición de madre soltera y profesional, Shakira se ocupaba de la salud de su padre, William Mebarak.

Shakira ha anunciado tres nuevas fechas y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde de Madrid con motivo de su residencia europea. Las nuevas actuaciones tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de octubre que se suman a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre dentro de su gira 'Las mujeres ya no lloran'. (Fuente: europa press/instagram/rrss)

Shakira, centrada en su carrera tras la relación con Piqué

El sufrimiento, según sus propias palabras, se transformó en impulso creativo, permitiéndole lanzar el álbum Las mujeres ya no lloran y embarcarse en una gira internacional con gran repercusión y nuevos reconocimientos. Tras clausurar la gira latinoamericana de Las mujeres ya no lloran, Shakira ha comenzado un periodo de descanso antes de su próxima serie de conciertos en Estados Unidos.

Para los meses de junio y julio, la artista tiene prevista una agenda intensa, con actuaciones en California, Texas, Georgia, Florida, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey. Asimismo, participará en la final del Mundial 2026, que se celebrará en Nueva Jersey el 19 de julio, según ha detallado The Times. La cantante participa por cuarta vez en el Mundial con el lanzamiento de Dai Dai y ha asegurado que asegurando que, de no haberse cruzado en su camino Gerard Piqué, no tendría a sus hijos en la actualidad.

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