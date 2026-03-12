España Deportes

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club

El delantero jugó en el club rojiblanco durante la temporada 13-14 y conquistó una liga

Apollo Sports Capital ha quedado oficialmente establecido como el principal accionista del Atlético de Madrid tras la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el estadio Metropolitano. Esta decisión marca un nuevo rumbo en la dirección del club y supone un movimiento significativo dentro de la estructura accionarial de la entidad. Entre los cambios más notables de esta nueva etapa destaca la integración de David Villa en el Consejo de Administración, según ha adelantado el diario Expansión y confirmado poco después por el club rojiblanco a través de un anuncio formal.

David Villa, exdelantero rojiblanco, vuelve al Atlético de Madrid en calidad de consejero tras haber tenido una carrera internacional que incluyó etapas en equipos de Australia, Estados Unidos y Japón. Durante la temporada 2013-14, el delantero defendió la camiseta rojiblanca y contribuyó a la consecución del campeonato de LaLiga, logrando uno de los títulos más celebrados por la afición en los últimos años. Ahora, su regreso se produce en una faceta diferente, incorporándose a la estructura directiva de la institución.

En declaraciones recogidas por la web oficial del Atlético de Madrid, Villa manifestó su satisfacción por asumir esta nueva responsabilidad: “Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”. Unas palabras que reflejan el entusiasmo y el compromiso del exfutbolista hacia la entidad, así como su deseo de aportar desde un nuevo rol en la vida del club.

La bienvenida a Villa no se hizo esperar por parte del presidente Enrique Cerezo, quien lo recibió con un mensaje cargado de reconocimiento y optimismo: “Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético aún más fuerte. Sé bienvenido”. Cerezo subrayó la importancia de sumar al Consejo a una figura ligada a momentos de éxito deportivo recientes y con una amplia experiencia tanto en España como en el extranjero.

El recorrido de David Villa en el mundo del fútbol es extenso y está lleno de logros. Además de su paso por el Atlético de Madrid, el delantero asturiano es el máximo goleador en la historia de la selección española, con la que consiguió una Eurocopa y un Mundial. Su carrera profesional lo llevó a defender los colores de diferentes equipos fuera de España, como Melbourne City en Australia, New York City en Estados Unidos y Vissel Kobe en Japón, ampliando su experiencia internacional antes de dar el salto a la gestión deportiva.

En lo que respecta al nuevo Consejo de Administración del Atlético de Madrid, la composición queda de la siguiente manera: Enrique Cerezo asume la presidencia, Miguel Ángel Gil continúa como consejero delegado y les acompañan los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa. Pablo Jiménez de Parga continuará como secretario del Consejo, asegurando la continuidad en la gestión y administración del club.

El proceso que ha llevado a Apollo Sports Capital a convertirse en el accionista mayoritario comenzó el 10 de noviembre del año pasado, cuando el club hizo público el acuerdo alcanzado con la firma de inversión, especializada en el sector deportivo. La operación estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias y al cumplimiento de los requisitos habituales en este tipo de transacciones. Finalmente, la culminación de este proceso ha tenido lugar el 12 de marzo con la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se formalizó la entrada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario y se configuró el nuevo consejo de administración, que incluye la incorporación de David Villa.

