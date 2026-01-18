Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

El tenista español Carlos Alcaraz en el Open de Australia (REUTERS/Tingshu Wang)

Carlos Alcaraz celebró su regreso a la competición oficial con una victoria en la primera ronda del Open de Australia. El tenista español consiguió imponerse al australiano Adam Walton por 3-0 (6-3, 7-6 (2) y 6-2), en un encuentro que se prolongó durante dos horas y ocho minutos. Gracias a este resultado, Alcaraz avanzó a la segunda ronda, donde lo espera el alemán Hanfmann.

El triunfo de Alcaraz fue el reflejo de un trabajo exigente en la pretemporada y de su deseo de iniciar el año con buenas sensaciones. Al terminar el partido, el murciano expresó su satisfacción por volver a la pista: “Estoy muy contento por poder saltar a pista por primera vez en la temporada. No puede haber escenario mejor que este. Ha sido un gran partido. Adam (Walton) ha dado un gran nivel y me ha puesto en dificultades, que es bueno para ser una primera ronda. Estoy feliz con el nivel al que he jugado hoy”. De este modo, el número dos del mundo dejó claro que el debut en Melbourne era un momento esperado y especial para él.

El duelo ante Walton no resultó sencillo, ya que el australiano, alentado por el público local en la Rod Laver Arena, mostró un juego sólido y obligó a Alcaraz a emplearse a fondo. El español reconoció al final la dificultad que representó su rival, destacando su capacidad para complicarle el partido en varios tramos, especialmente en el segundo set. Alcaraz explicó: “No parece que se mueva tan bien a simple vista, pero me ha complicado mucho encontrar espacios para atacar. Siempre está bien colocado y aguanta los intercambios largos. Tiene buenos golpes y tengo que adaptarme a las condiciones y la pista aún. Ha sido un partido muy sólido y ha sido capaz de jugar agresivo, lo que ha hecho las cosas muy difíciles”.

El tenista español Carlos Alcaraz en el Open de Australia (REUTERS/Hollie Adams)

Walton, que llegó a situarse break arriba en la segunda manga, forzó a Alcaraz a reaccionar con autoridad en los momentos decisivos. El español terminó imponiendo su experiencia y jerarquía en el tie-break, donde cerró el set con claridad. La capacidad de Walton para mantenerse en el partido y presionar a Alcaraz fue reconocida por el propio tenista murciano, quien valoró el nivel del australiano y la exigencia del encuentro.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Alcaraz repasó cómo transcurrió su pretemporada. El español relató que aprovechó las vacaciones para desconectar y recargar energías antes de iniciar la preparación específica para la gira australiana. “La anterior fue una temporada larga y dura. Hubo muy buenos momentos y otros duros. Las vacaciones en Miami lo pasé muy bien, y en Turcas y Caicos también, con un poco de playa. Después en casa recargando baterías. Han sido nueve semanas muy buenas preparándome para volver a Melbourne. He estado entrenando por las mañanas, trabajando el físico y en la pista. Por las tardes descansaba y pasaba rato con la familia, amigos, jugando a algún juego de mesa…”, comentó el tenista.

Los retos de Carlos Alcaraz para la temporada

En este comienzo de temporada, Alcaraz encara nuevos retos en su carrera deportiva y busca consolidar su posición en la élite del tenis mundial. El encuentro ante Hanfmann en la segunda ronda será una nueva prueba en su camino dentro del primer Grand Slam del año. Aunque no abordó el tema de su reciente separación profesional de Juan Carlos Ferrero, el debut victorioso en Melbourne representa el inicio de una nueva etapa, marcada por el esfuerzo y la ambición de seguir creciendo como jugador.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

La atención se centra ahora en la evolución de Alcaraz a lo largo del torneo, mientras continúa adaptándose a las condiciones de Melbourne y perfeccionando su juego tras una exigente pretemporada que combinó descanso, entrenamiento físico y tiempo en familia. El desempeño mostrado ante Walton alimenta las expectativas sobre el papel que puede desempeñar el murciano en la presente edición del Abierto de Australia.