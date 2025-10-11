Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El portero de la cantera del Real Madrid, Fran González. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Con 1,99 metros de estatura y una madurez impropia para su edad, Fran González se ha convertido en el eje de la defensa de la selección española sub-20 en el Mundial de Chile. Heredero de la cantera del Real Madrid, su ascenso responde a una filosofía de trabajo sostenido. El joven portero, nacido en León en 2005, representa la apuesta del club blanco por un futuro moldeado en Valdebebas y forjado lejos de los focos mediáticos que suelen rodear a las grandes promesas.

La historia de Fran González dista del relato habitual de un fichaje estelar. Llegó en 2022 procedente de la Cultural Leonesa y en sus primeros meses en Madrid captó la atención de Luis Llopis, preparador de porteros del primer equipo. El club rápidamente detectó en Fran unas cualidades físicas poco frecuentes y un carácter adaptable. En apenas dos años, González ha transitado desde el Juvenil A hasta el Castilla, sumando experiencia antes de incorporarse a las dinámicas del primer equipo.

La gestión personalizada de Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico ha sido clave. Le han abierto las puertas de los entrenamientos de máxima exigencia, lo integraron a las convocatorias en la Champions League, y le dieron su primera oportunidad en un partido oficial frente al Valencia en el Bernabéu. Esa noche, con tan solo 19 años y 9 meses, entró en la historia como el quinto portero más joven en debutar con el Real Madrid, una estadística que lo vincula directamente con mitos del club como Iker Casillas.

Dentro del club, la referencia es ineludible: Thibaut Courtois. Fran González no esconde que el belga es su guía dentro y fuera del campo, y reconoce los consejos recibidos durante diversas etapas. “Me dice que disfrute y no piense, que sé hacerlo”, compartió el propio portero en declaraciones a Radio MARCA. El equipo técnico y los especialistas valoran su capacidad para leer el juego, su seguridad con los pies, sus reflejos y una concentración que “parece venir de serie”. Xabi Alonso, responsable de parte del plan específico de desarrollo, ha dado luz verde a la estrategia de alternar minutos entre el Castilla y el primer equipo, citándole solo en casos de ausencia de Courtois o Andriy Lunin. El objetivo es evitar procesos apresurados y garantizar un crecimiento estructurado.

Fran González y la selección sub-20 en el Mundial de Chile

El impacto más reciente de Fran González se produjo en el Mundial sub-20 en Chile. Su papel ante Brasil fue decisivo: tres paradas de alto nivel sostuvieron a España en un encuentro clave que abrió la puerta a los octavos de final. El seleccionador español lo calificó como “héroe de la noche” en declaraciones posteriores al partido, y los datos sustentan la impresión: las estadísticas oficiales le sitúan entre los arqueros más efectivos del campeonato juvenil.

Con la selección tiene la misión de defender la portería con el fin de llevar a España a la final del campeonato y tratar de levantar la copa. Un hecho que hasta ahora tan solo se ha conseguido en una ocasión con la sub-20. Fue en 1999, cuando el equipo contaba con jóvenes jugadores como Iker Casillas o Xavi Hernández. Ahora esa gesta podría volver a repetirse con Chile como escenario y unos protagonistas defendiendo un mismo escudo. Un torneo que podría elevar las miradas en torno a González y llamar la atención de otros clubes o la de Xabi Alonso.