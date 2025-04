Un futbolista italiano implica a Morata en un caso de apuestas ilegales en Italia: “Los Rolex me los consigue Álvaro”

El delantero español Álvaro Morata (REUTERS/Daniele Mascolo)

Las autoridades italianas se encuentran detrás de una red de apuestas ilegales en la que están involucrados, como mínimo, doce futbolistas de la Serie A. En el curso de la investigación, las autoridades están destapando nuevos datos de la trama y el nombre de Álvaro Morata ha salido a colación en el caso. El jugador de la Fiorentina, Nicolo Fagiolo, que es uno de los principales investigados y al que la fiscalía considera el encargado de reclutar a los apostantes, ha sido quien ha puesto a las autoridades sobre el nombre del delantero español.

Los medios italianos revelan que Fagiolo acumuló deudas con las apuestas ilegales que ascienden a más de 3 millones de euros. Ante esta situación, el centrocampista habría pedido a sus amigos y compañeros cerca de 600.000 euros, a la par que ponía en marcha con alguno de ellos un negocio de reventa de relojes de lujo. Es en el modus operandi del italiano donde el nombre de Morata sale a relucir. “Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él”, afirmó en uno de los mensajes que interceptaron las autoridades y que ha publicado diario deportivo La Gazzetta dello Sport.

A pesar de que Fagiolo le menciona como conseguidor de relojes de lujo, el delantero español no aparece entre los futbolistas investigados. Los relojes de lujo se convirtieron en la forma más rápida de conseguir dinero para el centrocampista de la Fiorentina, como aseguró a uno de sus compañeros de la selección Sub-21, Nicolo Armini: “Hay una oportunidad de ganar dinero y te explico cómo. Un compañero mío va a cobrar 40.000 en primas y quiere comprarse un Rolex. Como no le aceptan dinero en efectivo, en el vestuario preguntó si alguien le pagaría el reloj y le daría dinero extra por el favor. Si te interesa…”. Una propuesta que también le hizo a otros jugadores como Gabriele Boloca y Cristian Volpato.

El nombre de Morata aparece también como argumento recurrente para convencer a sus compañeros de sumarse al negocio, aunque en un mensaje de voz fechado en agosto de 2022, Fagioli insistió en mantenerlo en secreto. “Por favor, no se lo cuentes a Álvaro. Si sabe que lo hago o se lo digo a otros, se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más”, aseguraba el jugador. Y añadió: “Es una tienda de Rolex, no puede cagarla. Ellos [la tienda] no ganan dinero con ello, pero lo hacen porque Álvaro y yo les hacemos publicidad por ahí”.

12 jugadores investigados

La fiscalía de Milán ha centrado la investigación en Fagioli y otros jugadores que, entre 2021 y 2023, habrían participado en apuestas a través de plataformas ilegales. Una actividad está estrictamente prohibida por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), independientemente de que las apuestas fueran realizadas sobre eventos futbolísticos o de otras disciplinas. Hasta el momento, Fagioli ya recibió una sanción deportiva de siete meses por su participación en apuestas relacionadas con el fútbol. Pero esta nueva investigación podría exponerlo, junto a otros jugadores, a penas económicas y de cárcel.

En esta trama emergen nombres de peso como Sandro Tonali, Leandro Paredes, Ángel Di María y Junior Firpo, todos señalados por realizar apuestas en línea sobre actividades como el póker. Tonali, por ejemplo, ya ha sido suspendido por 10 meses en otro caso similar. Las autoridades trabajan ahora para determinar el alcance de la red y las responsabilidades individuales de cada implicado.

Los problemas financieros derivados de las apuestas provocaron que Fagioli sufriera una enorme presión externa. Según se desprende de las conversaciones interceptadas, en muchas ocasiones era amenazado por los administradores de la red ilegal, quienes le exigían los pagos. Uno de ellos, apodado “Nelly”, le habría advertido: “Haré que dejes de jugar. Te quitaré hasta el bolígrafo con el que firmas los contratos”. Estas situaciones llegaron a impactar directamente en su desempeño deportivo. En un partido frente al Sassuolo en 2023, un error suyo que derivó en la derrota de su equipo fue ampliamente debatido. Durante aquel encuentro, Fagioli rompió a llorar en el banquillo, lo que inicialmente fue interpretado como frustración por su fallo. Sin embargo, el futbolista reveló más tarde que estaba atravesando severos problemas relacionados con las deudas.

La situación llevó a Fagioli a pedir ayuda desesperada a su representante, relatando que en el Juventus ya estaban al tanto de su participación en juegos de apuestas. “Realmente no puedo resistir más. Tengo amenazas. Por favor, habla con los jefes para ver si me pueden ayudar”, escribió en un mensaje publicado posteriormente por La Repubblica. A medida que la investigación avance, el caso continúa despertando preocupación dentro del fútbol italiano. La posibilidad de nuevas sanciones y la exposición mediática de las prácticas ilegales afectan no solo las carreras de los jugadores involucrados, sino también la reputación de los clubes y el panorama del deporte en el país.