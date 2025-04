El impresionante punto de Alcaraz en el partido ante Altmaier en el Master 1000 de Montecarlo: golpe por debajo de las piernas y revés a la esquina de la pista

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlitos lo ha vuelto a hacer. Este miércoles fue su debut en el Master 1000 de Montecarlo y, aunque le costó engancharse al partido durante el primer set, los dos siguientes fueron todo un recital del español, mientras Cerúndolo veía cómo punto a punto Alcaraz se hacía el dueño y señor del encuentro. El murciano no dio pie a la respuesta en ni en el segundo y en el tercer, donde ya certificó su pase a la siguiente ronda. Su siguiente rival a batir era Altmaier, quien tampoco ha sido capaz de plantar cara al español, que ha protagonizado un partido cómodo y con grandes detalles de calidad.

El partido acababa de arrancar cuando el tenista español ha evidenciado sobre la pista por qué es el tercer mejor tenista del mundo. Con el marcador indicando 1-0 en juego y 40-30 para el alemán, la pista ha vivido uno de los mejores puntos del torneo, si no el mejor. Carlitos ha sacado y tras varios golpes a fondo de pista, Altmaier ha hecho una dejada al español, que ha devuelto con otra dejada cruzada. El alemán ha conseguido llegar y ha obligado a Carlos a correr a fondo de pista, quien se ha sacado un globo con un golpe por debajo de las piernas.

En esos instantes parecía que el punto estaba sentenciado, pero Altmaier ha conseguido devolver la bola. Alcaraz ya tenía a su rival donde quería y con un revés ha mandado la bola la esquina de la pista. El alemán ha conseguido golpearla, pero sin la fuerza suficiente para que pasara la red. En ese momento todavía quedaba todo el partido por delante, pero ante la hazaña que acaba de conseguir Carlitos no ha podido evitar sacar a relucir su característica sonrisa y llevarse la mano a la oreja para escuchar la ovación de la grada.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

El resto del encuentro ha sido todo un deleite el español, que tan solo ha necesitado de dos sets para llevarse el duelo y certificar su pase a cuartos de final. En el primero ha salido victorioso por 3-6 y en el segundo por 1-6, toda una declaración de intenciones para aquellos aficionados que hace tan solo unos días ponían en entredicho el inicio de temporada del murciano y cuestionaban su juego tras varios malos resultados.

Carlos Alcaraz y las críticas por su juego

Desde el inicio de la temporada, los resultados de Carlos Alcaraz no han estado a la altura de las expectativas. Ni las modificaciones realizadas en su raqueta, con un leve incremento de peso, ni los ajustes en su saque han sido suficientes para que el español consiga más títulos, salvo el obtenido en Rotterdam. Esta situación ha generado una ola de críticas hacia el actual número 3 del ranking de la ATP, quien no ha dudado en responder a los cuestionamientos sobre su rendimiento.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

El jugador murciano, lejos de mostrarse afectado, aseguró estar satisfecho con su desempeño: “Yo estoy muy contento con mi juego. Desde que empecé el año he jugado un tenis excelente. El tenis no se trata únicamente de golpear la pelota, es mucho más que eso. Se trata de mentalidad, de físico”, señaló. Además, Alcaraz subrayó que los tropiezos de esta temporada no son reflejo de problemas en su juego, sino parte de la alta exigencia del circuito profesional. “El tenis no se trata únicamente de golpear la pelota, es mucho más que eso”, reiteró el tenista español, defendiendo así el trabajo que ha venido desarrollando mientras se enfrenta a uno de los niveles más competitivos del deporte.