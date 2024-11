España cierra el año con una victoria ‘in extremis’ ante Suiza por 3-2

Los jugadores de la selección española celebrando un gol ante Suiza (REUTERS/Borja Suarez)

La selección española cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones con un nuevo triunfo, ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López, con los goles de Yemery Pino, Bryan Gil y Bryan Zaragoza en el añadido (3-2). El partido fue un banco de pruebas para Luis de la Fuente al estar ya clasificada como primera de grupo para los cuartos de final.

España extendió su racha sin perder en un 2024 inolvidable, en el que conquistó con pleno de triunfos la Eurocopa de Alemania. El tanto de Yeremy Pino, tras un penalti fallado por Pedri a los 32 minutos, fue igualado en una gran acción individual por Joel Monteiro en el 63.

Cinco minutos después, Bryan Gil volvía a adelantar a España, en la que debutaron Aitor Paredes, Samu Omorodion y Pablo Barrios, pero un penalti a cinco del final, cometido por Fabián, dio el empate a Suiza con el lanzamiento de Zeqiri. En el añadido, Bryan Zaragoza generó un penalti que materializó para dar el triunfo con su primer gol como internacional.

El debut de Samu Omorodion

Samu Omorodion aseguró este lunes, tras su estreno con la selección española absoluta en el triunfo ante Suiza en el Heliodoro Rodríguez López, que es “el día más feliz” de su vida, y se marcó el objetivo de seguir trabajando para ganarse su presencia en los próximos partidos, en marzo de 2025, en los cuartos de final de la Liga de Naciones.

“Estoy muy contento; es el día más feliz de mi vida. No me lo creo, pero doy gracias a Dios, a mis compañeros y, sobre todo, al míster por la confianza. Estoy muy feliz de haber debutado con la absoluta. Le agradezco a los compañeros por arroparme en todo momento y por como me han recibido. Estoy muy orgulloso por cómo ha sido el debut, pero, sobre todo, contento por la victoria”, dijo en Teledeporte.

Samu reconoció que antes de sustituir en el descanso al capitán Álvaro Morata, el seleccionador Luis de la Fuente le pidió que jugase sin presión. “Me ha dicho que fuese yo mismo, que hiciese lo que me ha traído hasta aquí, pero que sobre todo ayudase al equipo”, dijo.

Enfocando ya los cuartos de final de la Liga de Naciones, en los que España se puede medir a Italia, Croacia o Países Bajos, Samu no eligió pero se marcó el reto de estar. “Da igual el rival que nos toque, somos la mejor selección que hay. Ya lo demostraron el pasado verano y yo seguiré trabajando para estar en los cuartos de final”

Noticia elaborada por la Agencia EFE