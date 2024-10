El ajustado fuera de juego de Kane en el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Bayern de Múnich

El jugador del Bayern Harry Kane ante el portero del FC Barcelona Inaki Pena (REUTERS/Bruna Casas)

El FC Barcelona brilla. Desde que la temporada dio el pistoletazo de salida, el equipo de Hansi Flick no ha hecho más que enamorar a los aficionados culés con su juego y sus victorias. En LaLiga todavía no ha tenido ningún tropiezo, lo que les ha permitido situarse a la cabeza de la tabla con una distancia de tres puntos respecto al segundo en la clasificación, el Real Madrid. En cuanto a la Champions, cedieron en el primer partido debido a una temprana expulsión de Eric García. Aunque consiguieron la victoria en el segundo duelo en Europa. Este miércoles se medían ante el Bayern y el encuentro no ha estado exento de polémica.

Después de que el martes fuera el turno del Real Madrid y el Girona, este martes le tocaba el turno a los otros dos españoles. El Atlético de Madrid se media ante el Lille en casa, mientras el FC Barcelona lo hacía ante el Bayern. El duelo de los azulgranas no ha estado exento de polémica, dado que el uso del VAR generó una gran controversia al anular un gol de Harry Kane por una posición adelantada de apenas un centímetro. Esta decisión, que tuvo lugar en un partido de alta intensidad, ha reavivado el debate sobre la precisión y el impacto del videoarbitraje en el fútbol.

El VAR, una tecnología que ha transformado el fútbol en los últimos años, fue el protagonista de esta decisión que podría haber alterado el resultado del encuentro. Las imágenes de la repetición mostraron que la rodilla del delantero inglés estaba ligeramente adelantada respecto a la línea defensiva, una diferencia mínima que fue suficiente para que el árbitro anulara el tanto. La diferencia era mínima, pero la tecnología no falla.

Este incidente ha puesto de manifiesto la extrema precisión con la que opera el VAR, pero también ha suscitado dudas sobre si se está llevando al límite la búsqueda de la perfección en el fútbol. A pesar de que el VAR ha sido útil para corregir errores evidentes, su aplicación ha generado polémicas debido a la subjetividad de algunas decisiones y la dificultad de establecer criterios claros y objetivos

La anulación del gol de Kane no solo afectó el desarrollo del partido, sino que también ha alimentado el debate entre aficionados y expertos sobre el impacto del VAR en el espectáculo y la fluidez del juego. Muchos consideran que una diferencia de un centímetro es demasiado pequeña para justificar la anulación de un gol, lo que podría perjudicar la experiencia del fútbol como espectáculo.

Lejos de ese ajustado fuera de juego, el FC Barcelona ha conseguido golear al Bayern en el Montjuic. Raphinha ha sido el protagonista del encuentro con un hat trick para aplacar a los alemanes y cerrar el partido. Una fiesta a la que también se ha sumado Lewandowski. Lo que está claro es que el club azulgrana está incontestable temporada, da igual la competición que dispute.