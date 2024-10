El Eldense denuncia el robo de joyas y dinero en el vestuario mientras el Deportivo niega los hechos

El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Eldense (Twitter Eldense)

Un ladrón de guante blanco se cuela en un partido de Segunda División. El Club Deportivo Eldense ha denunciado la desaparición de joyas y dinero de su vestuario durante su visita al estadio Abanca-Riazor de La Coruña, donde se enfrentaron al RC Deportivo. El equipo alicantino logró sumar un punto en el partido, pero el resultado quedó eclipsado por un incidente que ha generado tensiones entre ambos clubes.

Según la denuncia formulada por el Eldense, al finalizar el encuentro y regresar al vestuario, los jugadores y el cuerpo técnico se encontraron con que varios objetos de valor habían desaparecido. Inmediatamente, el club notificó a las autoridades la falta de estos bienes, que incluyen joyas y dinero en efectivo, e informaron al Deportivo de lo ocurrido, solicitando que el club local asumiera la responsabilidad por el incidente y los daños sufridos.

El Eldense ha destacado su preocupación por la seguridad en las instalaciones deportivas, especialmente en aquellas que albergan eventos de gran afluencia. La directiva del club ha manifestado su deseo de llegar al fondo del asunto y no descartan tomar medidas adicionales para proteger los intereses de sus jugadores, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria. A través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter; el Eldense ha publicado: “El #CDEldense denuncia el robo de joyas, dinero y otros objetos de valor en el vestuario visitante del Estadio Abanca-Riazor durante la disputa del #DéporEldense. El Club ha presentado la denuncia pertinente y notificado al Deportivo. Las autoridades ya están investigando el caso y nuestra entidad solicitará al club local que asuma los daños”.

La respuesta del Deportivo

Por su parte, la respuesta del RC Deportivo no se ha hecho esperar y, a través de un comunicado oficial, han rechazado tajantemente las acusaciones del Eldense. En su declaración, el club gallego afirma que no existe ningún fundamento que respalde las aseveraciones realizadas por el equipo visitante. Además, subrayan que fueron ellos quienes primero notificaron a la policía los hechos, tras conocer las afirmaciones del Eldense, y defienden la eficacia de sus protocolos de seguridad, los cuales, aseguran, no registraron ninguna anomalía durante el encuentro.

El Deportivo considera las acusaciones infundadas y manifestaron su profunda indignación ante las mismas. Además, argumentan que en los ochenta años de historia del estadio Abanca-Riazor nunca se ha registrado un incidente de esta índole y, por tanto, sospechan que podría tratarse de un malentendido o de acusaciones precipitadas. El club ha dejado claro que colaborará con las autoridades para que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra el Eldense si las circunstancias lo merecen.

Por último, han destacado: “El RC Deportivo está colaborando con las autoridades competentes y se va a asegurar que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, reservándose las actuaciones judiciales contra el CD Eldense a las que pueda haber lugar”. Hasta el momento, no ha trascendido ninguna información más respecto a este asunto, ni se conoce quién está detrás de lo ocurrido.