Giro en el caso Sinner: la Agencia Mundial Antidopaje carga contra el italiano y pide de uno a dos años de sanción

Jannik Sinner en la presentación del embajador para los Juegos de Invierno de 2026. (Massimo Pinca/REUTERS)

La pesadilla que Jannik Sinner vive en las últimas semanas parece no tener fin próximo. Su caso de dopaje, sentenciado en primer momento como “accidental”, ahora vuelve a estar en el punto de mira de los tribunales y del mundo del deporte. La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) ha publicado en su web que ha emitido un recurso de apelación tras no estar de acuerdo con la decisión de que no hubo “culpa o negligencia”.

El organismo mundial encargado de estos asuntos expone que ha enviado su amparo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el que piden sanción para el actual número uno del circuito ATP. Esta decisión llega tras la decisión tomada por un Tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), que afirmó que se trataba de un caso “accidental”. Así, como el asunto ya está en manos del TAS, la organización denunciante ha decidido no hacer más comunicados al respecto a la espera de resolución firme a su petición.

Se pide exclusión temporal

Dentro del propio texto emitido en su portal web, la Agencia Mundial Antidopaje exige un castigo que deje al reciente campeón del US Open fuera del circuito por uno o dos años. Esta sanción supondría un giro inesperado en la vida del tenista, que ya había visto fin a su pesadilla, pero que ahora se reaviva de nuevo tras la nueva denuncia. Normalmente, la ITIA y la WADA van de la mano, puesto que la Agencia Mundial Antidopaje es el último filtro que la decisión de la Agencia Internacional de la Integridad del tenis ha de pasar, pero en este caso no lo ha pasado: piensan que hay datos suficientes para pensar que no debe ser eximido de culpa por su positivo en doping.

Sinner en partido. (Graham Hughes/The Canadian Press via AP)

Sin embargo, la organización no solicita que se le prive de lo que ya ostenta en sus vitrinas, es decir, no pide que se le retiren los trofeos que ha levantado durante ese episodio de positivo por Clostebol, “a excepción de aquellos que se hayan impuesto el Tribunal en la primera instancia”, tal y como expone al final del comunicado.

Un castigo que ya tiene precedentes

La decisión de elevar recurso con el objetivo de castigar la presencia de esa sustancia prohibida en el deporte, va de la mano de previas sanciones que se han visto ya en el tenis. En esos casos, todos los jugadores han recibido sanciones que comprenden desde los doce meses, hasta varios años sin poder jugar.

Nico Jarry, tenista chileno, fue sancionado por la presencia de dos sustancias prohibidas que, al igual que Sinner, convenció a los juristas de que llegaron por accidente a su cuerpo. En su caso, alegó que se trataba de un suplemento vitamínico fabricado en brasil que tomaba y que tenía esos elementos. Sin embargo, a pesar de ello, fue sancionado con 11 meses de sanción por ese caso de “dopaje accidental”.

Letrero a la entrada del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). (REUTERS/Denis Balibouse)

Como este, hay otros casos que pueden servir de procedentes y causar que Jannik Sinner tenga que dejar apartado por el momento el mundo del tenis. A pesar de ello, ahora todo queda en manos del TAS y de los demás organismos competente, que son los que tendrán que tomar la decisión más importante en los tiempos recientes del tenis: sancionar o dejar pasar un caso de dopaje en el número uno mundial.