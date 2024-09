Los fantasmas que persiguen al Valencia CF: el descenso al acecho, falta de fichajes y ausencia de liquidez en caja

El escudo del Valencia CF. (Europa Press)

No es ningún secreto que la situación del Valencia CF está muy tocada y que el club se encuentra en una profunda crisis. Tanto en la inversión económica como en lo institucional y lo deportivo, está en un momento en el que no ve la luz al final del túnel. Su afición, fiel a sus colores, no ha dejado al equipo solo en ningún momento, pero sí Peter Lim, el presidente del club ché. Por esta razón, los valencianistas continúan con su lucha frente al empresario, que ha descuidado al club hasta llegar a la situación actual.

Las expectativas son incluso peores que la temporada pasada. La plantilla que en la temporada 2023-2024 consiguió la permanencia con el uso de su cantera, ahora no parece ser suficiente para alejarse del pozo que lleva a la Segunda División. Los dirigentes no se han estirado en los fichajes y en los negocios tan solo ha habido pérdidas que han limitado el saneamiento del club: tiene una deuda superior a 330 millones, y va en aumento. Estas cifras hacen que nadie quiera comprar el equipo, y los pocos que han mostrado interés se han encontrado con una respuesta negativa de Lim. Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha hablado recientemente del tema: “No puedo obligar a vender Peter Lim”, explicó en la presentación de los límites salariales de los clubes españoles. “Está ahuyentando a los compradores”.

Una mala gestión deportiva

La dirección deportiva es un desastre desde hace varias temporadas, con bajas y ventas que nadie se explicó en su momento. La más dolorosa, quizás, puede ser la de Dani Parejo, un jugador con un gran talento para el balón y que ahora ofrece un rendimiento notable en el Villarreal CF.

Parejo, capitán del equipo que levantó el último título. (EFE/Manuel Bruque/Archivo)

Más allá de las salidas, en los fichajes el club no ha buscado reemplazos del mismo nivel, un factor que se puede explicar por la marcha de jugadores importantes de forma libre, es decir, sin pagar traspaso, y por la crisis económica del equipo. Así, el Valencia se limitó a rescindir contratos, por lo que perdía dinero por traspasos y jugadores de calidad.

A día de hoy, se encuentra el último clasificado del campeonato liguero y sigue en busca de su mejor versión, que parece ser que será muy limitada, al haberse reforzado muy poco este periodo estival. No obstante, tiene argumentos para pensar que puede mejorar: Pepelu, Hugo Duro, Diego López, Mosquera o Javi Guerra son la gran esperanza de los aficionados.

Un estadio a medias y nadie les concede un crédito

Además, su proyecto de futuro pende de un hilo, es más, de uno muy fino. La construcción del nuevo feudo se encuentra totalmente paralizada porque el Valencia no dispone de los recursos para continuar con el plan del Nou Mestalla. Para poder seguir con ese trazado, deberá solicitar un préstamo que aumentará aún más la ya elevada deuda del club.

Nou Mestalla en construcción. (Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images)

El Valencia CF solicita un crédito de unos 120 millones de euros, pero no encuentra organización que les ceda esa cantidad. Sin embargo, ahora parece que podría haber llegado a un acuerdo con Goldman Sachs, como informa Marca. Con ello, el Valencia recibiría los 120 millones necesarios para seguir con los planes para su estadio y reestructurar su deuda a corto plazo. “Hablamos de una financiación que se tiene que cerrar. Depende de agencias de calificación”, aclaraba también el director corporativo de LaLiga, Javier Gómez. El futuro del equipo, igual que el presente, está en el aire.