Un voluntario de los Juegos Paralímpicos de París barre la pista de bádminton y ‘le prende fuego’

Voluntarios de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024. (París 2024)

En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos las únicas estrellas no son los deportistas. Desde que arrancó la competición el 26 de julio, hasta su clausura definitiva el 8 de septiembre, los voluntarios desempeñarán un papel indispensable. Los jóvenes han estado presentes en todas las competiciones, tanto ayudando al público como recibiendo a los deportistas.

Cerca de 45.000 personas integran el cuerpo de voluntarios y, más allá de sus funciones principales, han dejado momentos para el recuerdo. El lunes 2 de septiembre, dos de los miembros del staff se convirtieron en los protagonistas durante unos minutos. Mientras limpiaban el suelo de la Arena Porte de la Chapelle, durante la competición de parabádminton, no pudieron resistirse a la música.

Ambos comenzaron a bailar sobre la pista mientras sonaba el tema Alors on danse, de Stromae. En los Paralímpicos no existe la modalidad de breakdance, aunque ellos se encargaron de poner el toque urbano. Al igual que muchos cuando limpian sus casas, los voluntarios comenzaron a bailar agarrados a las mopas, aunque no duró mucho. Rápidamente, abandonaron su tarea y se dejaron fluir con la música.

La cuenta de Instagram de París 2024 se hizo eco del momento. “Los voluntarios no bromean con el nivel ambiente”, añadieron en el pie del vídeo. Como si fueran ellos los que estaban jugando al bádminton, los ayudantes comenzaron a ‘responderse’ mediante sus movimientos.

En el ecuador de los Paralímpicos

Después de siete días de competición, los Juegos Paralímpicos entran en el ecuador. La ceremonia de clausura tendrá lugar el domingo 8 de septiembre. España ha acudido a la cita con 150 deportistas, 139 con discapacidad y 11 de apoyo. Entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, la delegación española ha logrado 22 medallas, siendo cinco de oro. Sin embargo, todavía están a tiempo de lograr muchas más. Su objetivo antes de llegar a la capital francesa era superar las 36 preseas que sumaron en Tokio 2020.

Algunos de los medallistas más destacados son Teresa Perales, que se colgó su condecoración número 28, igualando a Michael Phelps; Susana Rodríguez y Sara Pérez, quienes revalidaron el oro en triatlón que ya había conseguido en Japón; Íñigo Llopis, que con su oro dejó de ser el ‘hijo de Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid’, para pasar a ser campeón olímpico de 100 metros espalda S8; o Ricardo Ten, el deportista que abandonó la piscina para subirse a la bici, va a tener las manos ocupadas, en concreto con una medalla de bronce en la prueba de persecución individual C1 y con una plata, junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo en la prueba de velocidad por equipos C1-5.

Yassine Ouhdadi celebrando su victoria en París 2024. (Stephanie Lecocq/REUTERS)

Yassine Ouhdadi (oro en 5.000 metros lisos T13), Tasy Dmytriv (oro en 100 metros braza SB8) y Dani Molina (oro en triatlón PTS3) completan la lista de campeones paralímpicos, hasta el momento. Sara Matínez (plata en salto de longitud T12), Toni Ponce (plata en 100 metros braza SB5) y Marta Francés (plata en triatlón PTS4), se suman a la larga lista de medallistas españoles.

Por último, Miguel Luque (bronce en 50 metros braza SB3), Enrique Alhambra (bronce 100 metros mariposa S13), Alba García (bronce en salto de longitud T11), Alfonso Cabello (bronce en ciclismo contrarreloj C4-5), Joan Munar (bronce en salto de longitud T11), María Delgado (bronce en 100 metros espalda S12), Juan Antonio Saavedra (bronce en rifle 10 metros tendido R3), Nil Riudavets (bronce en triatlón PTS4), Marta Fernández (bronce en 50 metros espalda S3), Núria Marquès, Óscar Salguero, Íñigo Llopis y Sarai Gascón (bronce en relevos 4 x 100 metros estilos) y Álvaro del Amo (bronce en lanzamiento de peso F11).