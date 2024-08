La lista de Luis De la Fuente para los partidos contra Serbia y Suiza: varias ausencias y seis sorpresas

El seleccionador español, Luis de la Fuente. (RFEF)

El seleccionador nacional Luis De la Fuente ha comunicado esta mañana la lista de representantes de futbolistas españoles que jugarán frente a Suiza y Serbia en el parón que se avecina. El de Haro ha lanzado así una lista en la que se encuentran seis novedades respecto a los futbolistas que jugaron la Eurocopa de Alemania: Óscar Mingueza y Pepelu, más los regresos de Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García y Yeremy Pino.

Todas esas caras se juntarán en los próximos días con los demás elegidos para preparar los dos partidos que España va a disputar de Nations League, en la que defenderá corona tras haberse hecho en 2023 con el título ante Croacia en la tanda de penaltis.

Así, el entrenador campeón de Europa en varias categorías, ha comunicado en un post en X de la Real federación Española de Fútbol la convocatoria de cara al choque del 5 y 8 de septiembre, y así se compone:

PORTEROS

David Raya, Alex Remiro y Robert Sánchez han sido los elegidos para defender los palos de nuestra selección. Unai Simón, portero indiscutible par De la Fuente, no puede acudir a la cita por encontrarse de baja por la lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta finales de año.

DEFENSAS

Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Dani Vivian, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Óscar Mingueza y Pau Torres. Estos dos últimos son dos de las sorpresas que el seleccionador incluye en esta lista. Mingueza, canterano culé, llega a la absoluta tras pasar por varias categorías inferiores de la roja, y Pau regresa tras causar ausencias en algunas listas recientes. Por supuesto, vuelve tras ser indiscutible en la Eurocopa Marc Cucurella, un héroe nacional de España tras su juego, fiesta y alegría en Alemania y en Cibeles.

MEDIOCAMPISTAS

Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Pepelu y Aleix García. Los dos últimos regresan a la roja y se conforman como otras de las dos sorpresas de esta convocatoria para los partidos de Serbia y Suiza de este mes de septiembre que se avecina.

DELANTEROS

Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ayoze Pérez y Yeremy Pino. Este último, Yeremy, regresa a una convocatoria con la absoluta tras varias listas de ausencia, motivadas por su situación de lesión y falta de rodaja en los últimos meses.

Destacar también la ausencia de Álvaro Morata, capitán de este grupo. La razón no es que Luis ya no cuente con el madrileño, sino que el líder de la roja se encuentra bajo sanción, por lo que no podía ser de la partida del técnico de La Rioja. En la nómina de delanteros destaca la llamada del exmadridista Joselu Mato, que ha tenido más suerte que su excompañero de club Nacho Fernández, que tras irse a jugar a una liga menor de Qatar, no ha sido llamado. Sin embargo, Luis De la Fuente ha demostrado que no le importa la liga, sino el rendimiento de juego, claro es el ejemplo de Aymeric Laporte, en el Al-Nasrr de Arabia Saudí.