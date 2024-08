Las razones por las que Gündogan podría abandonar el Barça

Ilkay Gündogan y Arda Güler en un amistoso de pretemporada. (Vincent Carchietta/USA TODAY Sports)

El mercado de fichajes de verano cierra el 30 de agosto, por lo que todavía puede haber movimientos importantes. Entre ellos, el futuro del alemán İlkay Gündoğan está en el aire. El mediocentro es consciente de que esta temporada no va a tener tanto protagonismo como en el ejercicio anterior. Además, el fichaje de Dani Olmo, que sigue sin estar inscrito, reduciría todavía más sus oportunidades.

Por esta razón, el futbolista se está planteando decir adiós al club azulgrana y buscar un nuevo destino antes del cierre del mercado. Sin embargo, su posible salida no estaría motivada únicamente por el deseo de titularidades, sino también para ayudar al Barça.

El internacional de Alemania es consciente de la difícil situación que atraviesa el equipo y no quiere ser un estorbo. Al jugador le queda un año de contrato, pero el Barcelona no pondría ningún problema a su marcha y tampoco pedirá dinero por el traspaso, según apunta Marca.

Este movimiento permitiría a los culés acercarse al fair play financiero. Con el espacio en la masa salarial que dejaría, se podría registrar la ficha del campeón de la Eurocopa. No obstante, no es una misión sencilla. Gündoğan cobra, aproximadamente,15 millones de euros al año, por lo que no está al alcance de muchos equipos.

Su nueva casa no solo tiene que cumplir con los requisitos económicos, sino también deportivos. El futbolista no cerró la puerta a jugar en Turquía en un futuro, aunque no aclaró si se trataba de una posibilidad cercana.

El futuro en el aire

İlkay Gündoğan levantando la Champions con el Manchester City. (Lee Smith/REUTERS)

El alemán tiene 33 años, por lo que todavía está plena forma y quiere jugar y ser relevante para su equipo. Según informa el AS, tendría ofertas de Arabia Saudí y Turquía, pero tampoco sería una sorpresa verle jugar en Europa. Vuelven a abrirse las puertas de la Bundesliga o de la Premier.

El diario Sport apunta a que el Galatasaray podría estar interesado en ficharle, aunque esto solo se llevaría a cabo si sale con la carta de libertad de la ciudad condal. Fabrizio Romano informó el lunes 19 de agosto que el Manchester City, equipo con el que ganó la Champions antes de poner rumbo a España, podría estar interesado de nuevo. Según el periodista, el equipo y el jugador podrían haber contactado. Tanto el club británico como Pep Guardiola consideraría su regreso, aunque todavía no hay nada seguro.

No obstante, según Gerard Romero, los blues habría rechazado inmediatamente el intercambio propuesto por los de Laporta. Supuestamente, querrían que el alemán volviera al City y, a cambio, Rodri llegaría al Barcelona. Sin embargo, esto no va a suceder y, además, desde el Etihad Stadium exigirían que el club español terminara de pagar el traspaso de Ferrar Torres antes del 31 de agosto o “emprenderá acciones legales”.

Adiós al fútbol de selecciones

En medio del debate sobre su futuro, el jugador de la selección teutona ha anunciado que no volverá a vestir la camiseta alemana. El mediocampista formó parte de los convocados en la Eurocopa que, precisamente, se jugó en su país.

İlkay Gündoğan en la Eurocopa 2024. (Kai Pfaffenbach/REUTERS)

El futbolista debutó con el combinado nacional en 2011 y, desde entonces, ha disputado más de 80 partidos como internacional. Pese a todos los triunfos que ha cosechado a nivel de clubes, nunca ha logrado levantar un trofeo bajo el escudo de Alemania.

Su última aparición fue en la Eurocopa, que se celebró entre el 14 de junio y el 14 de julio de 2024. Estuvo en el 11 de todos los partidos que jugó su equipo, pero no pudieron prosperar en la competición. En cuartos de final, cayeron contra la España de Luis de la Fuente, que acabó ganando el torneo.