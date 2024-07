No pudo ser: Rafa Nadal pierde la final de Bastad tras ser avasallado por Nuno Borges

Tennis - Nordea Open - Bastad, Sweden - July 21, 2024 Spain's Rafael Nadal in action during his men's singles final against Portugal's Nuno Borges Bjorn Larsson Rosvall/TT News Agency via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

Rafa Nadal termina su preparación previa a los Juegos Olímpicos tras ceder en la final de Bastad ante Nuno Borges. El español, de vuelta a una final después de dos años, se ha visto completamente arrollado ante las acometidas constantes del portugués. Nadal llegaba a esta final con gran ilusión, pero también con muchos minutos en sus piernas. Tras las intensas luchas que Rafa sacó adelante ante Navone, en cuartos, y ante Adjukovic, en semifinales, hoy no ha podido mantener el físico y nivel que le ha impuesto el ganador del torneo: Borges.

El partido, ya desde inicio, fue de extrema exigencia. Rafa se encontraba bien al resto, hasta el punto de tener en el primer juego la primera opción de rotura, opción que no pudo aprovechar. El juego que se mostraba era de buen nivel. Variedad de golpes, ritmos y puntos trabajados han sido protagonistas a lo largo de todo el primer set. A su vez, los intercambios de roturas entre ambos tenistas, también lo ha sido en el comienzo del partido. Aunque Rafa se mostró fuerte al resto, Borges también así lo hizo. El portugués no dejó ganar a Nadal su saque hasta el juego número ocho. A raíz de eso, Rafa no se mostró cómodo. El balear tuvo una falta de soltura en su golpe estrella: su drive. A falta de juegos al servicio y sin tener soltura de juego con ese golpe derecho de Rafa, el primer set se fue del lado de Borges por 6-3.

Empezado el segundo set, Rafa se encontró algo más cómodo. Sus ataques llegaban al lado del portugués pero seguían sin crearle aparentemente gran peligro. Borges, inteligente, sabía que debía seguir el camino del primer set, es decir, preparar los puntos, hacerlos largos e imponer él el ritmo de juego de manera uniforme. Así, el jugador luso aprovechó cada punto para sacar a Nadal de pista y moverle de un lado a otro para, de vez en cuando y en momentos delicados para Rafa, asestar una dejada o winner a la que el español no podían ni correr. Rafa, desesperado, se agarraba a su gen ganador de no rendirse. El de Manacor insistió en variar alturas y golpes más lentos para recuperar posición en pista, pero Borges, muy crecido en cancha, subía una y otra vez la velocidad de sus golpes y lograba forzar los errores de Rafa. Gracias a ese excelente juego cerraba la final con un 6-3 en el segundo set y un 6-2 y 6-3 en el global.

“Siempre es una gran sensación estar en una final. He ganado cuatro partidos seguidos, algo que no había podido hacer desde hace dos años”, decía Nadal para ATP tras su clasificación a la final. Sin duda, el ganador de 22 Grand Slams sale reforzado de este torneo por esa propia idea: ha conseguido jugar bien y ha ha ganado largos choques. Su proceso de preparación pone fin con una derrota que él, junto a sus preparadores, analizarán para pulir aspectos importantes para su próximo reto. Ahora, por tanto, le llega la prueba de fuego en la que, conociendo a Rafa, se va dejar la vida: jugar los Juegos Olímpicos.