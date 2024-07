La histórica goleada de la España sub-21 de De la Fuente contra Francia: dos de sus futbolistas preferidos en la selección marcaron aquel día

El seleccionador español, Luis de la Fuente (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

España y Francia se jugarán este martes su pase a la final de la Eurocopa. Ante los nervios previos al partido, vale la pena recordar una fecha en la que España supo ganarle a Francia con una histórica goleada en un partido con sabor a revancha. Retrocedamos a 2019: Italia, Stadio Città del Tricolore de Reggio Emilia y semifinales de la Eurocopa sub-21.

En un banquillo, Luis de la Fuente para dirigir a los españoles; en el otro, Sylvain Ripoll por el bando francés. Un encuentro que se sentía como una revancha, dado que hacía tan solo cuatro años esa misma generación de jugadores se habían visto las caras en el Europeo Sub-19, donde La Roja se había alzado con la victoria gracias a un doblete de Asensio. Era la oportunidad perfecta para que Les Bleus pudiera redimirse del último encuentro ante los españoles.

Españita comenzó el partido sufriendo, por debajo en el marcador tras un gol de penalti en el minuto 14 que Mateta no dudó en mandar la pelota al fondo de la red. Unos minutos más tarde, Marc Roca hacía el tanto del empate. Y justo antes del descanso, Oyarzabal adelantaba a los suyos desde la distancia de los once metros. Con un 2-1 en el marcador para La Rojita, los jugadores fueron a los vestuarios. Ese tanto desmoralizó a los galos y elevó los ánimos a los españoles, que enfilaron el túnel de vestuarios con la confianza recuperada y como esos que sabían que ya tenían un pie en la final.

La segunda mitad siguió la misma dinámica. Tan solo dos minutos después, Dani Olmo ampliaba la distancia para España. Con un 3-1 en el marcador, Españita se sentía cómoda, se sentía superior a los franceses y sentía que la victoria estaba cada vez más cerca. Pero todavía faltaba algo para que ese partido fuera redondo, faltaba algo que permitiera cerrar el encuentro: un gol. Y lo cierto es que llegó más rápido de lo esperado. Fue en el minuto 66, cuando Borja Mayoral ponía la guinda a un encuentro casi perfecto. Con una goleada de 4-1 en el marcador, concluyó la semifinal. España estaba en la final.

Ahora, cinco años más tarde, esos jugadores que entonces formaron parte de la plantilla de Españita y de la selección francesa son los mismos que este martes vuelven a verse las caras para disputar una semifinal de Eurocopa, esta vez con la absoluta. Dos de los protagonistas de 2019 acuden a la semifinal contra Les Bleus para intentar repetir la hazaña que consiguieron hace cinco años, para tratar de volver a pasar por encima de los franceses.

El jugador Dani Olmo celebra el gol anotado con España contra Alemania (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

En busca de una nueva goleada

Dani Olmo y Mikel Oyarzabal fueron los héroes del encuentro y este martes volverán a vestir la camiseta para intentar tirar una vez más de heroica y certificar el pase a la final. Olmo ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la competición, ya que cada vez que ha tenido una oportunidad sobre el verde no ha dudado en aprovecharla. Ante Alemania ejecutó un magistral partido, desmarcándose como el hombre de España en el encuentro con un gol y una asistencia, que permitieron a La Roja alzarse con la victoria.

Mikel Oyarzabal es otra de las grandes apuestas de Luis de la Fuente, ese al que dio su oportunidad de triunfar con la Sub-21 y ahora ha vuelto a dársela para que haga lo propio. El futbolista de la Real Sociedad no ha contado con demasiados minutos durante el torneo europeo, pero ante Francia podría ser una gran oportunidad cambiar el once y darle una oportunidad, dado que ya demostró en el pasado que no se le da mal batir a un portero francés.

Sin embargo, en aquel equipo al que goleó España también había jugadores que este martes vestirán la camiseta de Les Bleus buscando el pase a la final de la Eurocopa. Durante el torneo de 2019, Ibrahima Konaté, Dayoy Upamecano y Marcus Thuram formaban parte de la plantilla de Francia sub-21. Unos jugadores que ahora defienden los colores de su país con la absoluta y que este martes serán los que busquen la revancha ante los españoles.