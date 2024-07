La última vez de Hamilton y su batalla personal hasta volver a ser campeón: “He tenido problemas de salud mental”

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton (REUTERS/Peter Cziborra)

945 días. 57 grandes premios desde la última vez que Lewis Hamilton cruzó la bandera de cuadros en primera posición. Fue en el Gran Premio de Arabia Saudí en 2021, cuando el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 subiría al cajón más alto del podio, sin saber la larga racha de sequía que atravesaría desde entonces y el infierno que tendría que superar hasta volver a verse campeón.

El domingo, en el Gran Premio de Silverstone, esa racha terminó y Hamilton volvió a sonreír. Mismo circuito en el que comenzó el piloto británico en un test con McLaren en 2006, el premio de su casa y el que más veces lo ha visto proclamarse campeón. Cruzó la línea de meta emocionado, antes de quitarse el casco, las lágrimas del británico ya corrían por sus mejillas. “He esperado más de lo que debería por esta victoria, he tenido problemas de salud mental, ha sido muy duro intentar llegar todos los días con mentalidad positiva para mantenerme motivado y entrenar”, confesaba a DAZN sobre el infierno que ha pasado durante estos casi tres años. “Había días en los que no podía salir de la cama. Pensaba que esto no sería posible. Ahora me alegro de haber insistido”, añadió el piloto.

La última victoria en su casa con el mono de Mercedes. La última en Silverstone antes de poner rumbo a Ferrari, donde espera aún más alegrías que las que ha recibido con el monoplaza actual: “Es una gran sensación irme cuando he ayudado a este equipo y este coche a progresar”.

Su victoria número 104, la novena en ‘casa’

Después de la sequía, Hamilton volvió a sonreír. Lo hizo en casa, en un circuito en el que ya había sido ocho veces campeón con anterioridad. Hamilton, que previamente también había ganado ocho veces en Hungría, compartía plusmarca histórica con el otro séptuple campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher, en ocho ocasiones ganador del Gran Premio de Francia. Desde el domingo, ya reina en solitario. Y supera en trece las 91 victorias con las que el ‘Kaiser’ ocupa el segundo puesto de todos los tiempos.

“Hemos vivido tantos momentos asombrosos aquí; y hoy ha sido el final más emocionante para una victoria que he tenido nunca”, comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, asimismo plusmarquista histórico de ‘poles’ en la F1. “Han sido un par de años realmente exigentes para todo el mundo en el equipo. Y, sabiendo lo duro que todo el mundo ha trabajado para protagonizar este regreso, creo que ha sido una auténtica liberación emocional”, apuntó el astro británico.

“Estoy eternamente agradecido a todo el mundo en este equipo, a Mercedes y a todos nuestros socios. Haber vuelto a ganar, finalmente, es la sensación más grande que recuerdo haber tenido en mucho tiempo”, se mostró contento el piloto británico, quien subía a lo más alto del podio en casa por última vez con el mono de Mercedes. La próxima campaña vestirá el mono rojo de los de Ferrari, en un intento por buscar más alegrías como la de este domingo.