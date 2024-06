Final de la Champions Borussia Dortmund - Real Madrid, en directo: sigue en vivo la lucha de los de Ancelotti por la 15 Copa de Europa

Un corazón, dos equipos: Bellingham se reencuentra con el Borussia en la final de la Champions El jugador del Real Madrid tratará de arrebatarle la copa al club que le dio su primera gran oportunidad

El jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. (Manu Fernández/AP Foto)

Este sábado se juega la final de la Champions entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Un gran duelo entre dos imponentes clubes europeos, dos titanes que se medirán para conquistar la copa, la orejona. Los blancos podrían conseguir su decimoquinto trofeo, mientras que los alemanes se harían con su segundo. Dejando a un lado lo deportivo, este sábado 1 de junio Jude Bellingham se reencontrará con su anterior equipo, ese que le ha visto crecer como persona y como jugador, ese que le dio su primera gran oportunidad. Este sábado, Wembley vivirá la batalla interna del inglés: los blancos vs. los amarillos; Real Madrid vs. Borussia Dortmund; el club en el que se hizo futbolista vs. el equipo en el que se hizo estrella.