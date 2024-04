El Real Madrid consigue allanar el camino hacia la final tras conseguir el empate en los minutos finales

El jugador del Real Madrid, Vinicius Jr (REUTERS/Angelika Warmuth)

“Siempre había una atmósfera eléctrica en el estadio”, eran las palabras del presidente del Bayern de Múnich, Herber Hainer. Y, como no podía ser menos, el vigesimoséptimo clásico europeo ha estado a la altura de la tradición. Siendo protagonistas del duelo más repetido en competiciones continentales, doce eliminatorias -siete a cinco para el Madrid-, siete de ellas en semifinales -cuatro a tres para el Bayern-, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich ha estado a la altura de la historia. Con unas tablas en el marcador (2-2) en la primera parte de las semifinales de la Champions League, el billete para la final se decidirá en el Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti apostaba por Vinicius Jr como nueve del equipo. Desde luego, estuvo acertado el italiano, que concedió al brasileño la oportunidad de igualar a Bellingham como máximo goleador del conjunto blanco -21 goles-, después de ser el encargado de anotar los dos tantos de su equipo -el segundo de penalti-. Vini efectuó tres disparos a portería, dos de ellos convertidos en gol.

"Es un resultado BUENO. El Bayern ha mostrado su mejor versión y nosotros no", @MrAncelotti. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/BvbTZuTOyh — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 30, 2024

El conjunto alemán, que comenzó por detrás en el marcador, consiguió remontar el 0-1, siendo esta la primera vez desde la ida de octavos de la temporada 2019/2020 que un equipo le remontaba al Real Madrid en la competición europea. En aquella ocasión, el encargado fue el Manchester City (1-2). Sin embargo, los hombres de Tomas Tuchel consiguieron rehacerse de ese traspié en el minuto 23 y dar la vuelta al marcador.

Un Bayern inicial muy dominante

El Real Madrid llegaba confiado al partido de ida. El equipo merengue es consciente de esa ‘buena suerte’ que los acompaña en la competición europea y consiguen aprovecharse de ello. Conocen bien cómo y de qué manera pueden hacer más daño a su rival, y sobre todo, recomponerse en los peores momentos. Comenzó el Bayern presionando, sin dar un respiro al equipo de la capital, quien vio la intervención de Lunin cuando todavía no se había cumplido el minuto uno de partido.

Los de Tuchel llegaban tocados anímicamente. Doce puntos de diferencia con el Leverkusen, eliminados de la Copa por el Saarbrücken y derrota en la Supercopa local ante el Leipzig. El conjunto alemán necesitaba de un buen resultado, sinónimo de chute de energía. El dominio del conjunto alemán no cesaba. Complicaba las cosas al equipo de Ancelotti, quien apenas tocaba balón. Sané, Kane, ... Un intercambio de disparos que no terminaban por encontrar la portería del ucraniano -en solo doce minutos de juego habían disparado en cinco ocasiones-. El que sí lo hizo fue Vinicius. Cuando más lo necesitaba el Real Madrid, Kroos filtraba un pase a la carrera del brasileño, que controlaba el esférico y conseguía batir a Neuer en el uno contra uno.

Con el marcador desfavorable, al Bayern le empezaba a costar encontrar hueco. Insistía el conjunto alemán en reponerse después del gol de Vini, pero los de Tuchel no lo hacían con éxito. Ni la falta de Nacho sobre Musiala, cerca del área, que lanzó Kane, consiguió crear peligro.

𝑵𝒐 𝒆𝒔 𝒖𝒏 𝒑𝒂𝒔𝒆, 𝒆𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒆🧑‍🎨🪄



Kroos le sirve en bandeja el 0-1 a Vinicius. @ToniKroos @vinijr#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/U5SmT2ASM1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 30, 2024

El Real Madrid, a contracorriente

Tras el pase por el túnel de vestuarios, los blancos salieron fuertes. Tan solo cinco minutos de juego de la segunda mitad, Kroos encontraba portería y obligaba a intervenir a Neuer que evitaba el gol. Bellingham abrió a la llegada del alemán, que sacó un disparo desde el borde del área que rozó en un defensa y obligaba al portero del Bayern a sacar la mano arriba.

No tardó el equipo alemán en responder. Sané, uno de los protagonistas de la noche, condujo hacia dentro y finalizó con un disparo potente al palo corto, dejando el esférico imparable para Lunin. Dos minutos después (55′), una zancadilla de Lucas Vázquez sobre Musiala provocaba penalti favorable al conjunto de Tuchel. Kane fue el encargado de transformar el disparo desde los once metros en el gol de la remontada, porque es que, el inglés no falla. Engañó a Lunin, lanzó a la izquierda del ucraniano, que se venció justo al lado contrario. Temblaba el Allianz Arena, demostrando esa “atmósfera eléctrica” de la que hablaba Hainer antes del partido.

El penalti de Lucas Vázquez a Musiala.



El Bayern remonta en tres minutos y sitúa el 2-1. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Fy3XJf0bdK — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 30, 2024

El gol de la remontada hizo grande al Bayern. Dier perdonaba el tercero, en un córner al segundo palo que remataba solo el inglés. La inferioridad en el marcador no le sentó bien al Real Madrid, que no conseguía asomarse al área rival en la segunda mitad, mientras que los alemanes buscaban con insistencia el tercero. No fue hasta que restaban poco más de diez minutos para el final del encuentro, cuando el brasileño volvió a aparecer para el Madrid. Vini casi castiga el balón filtrado a la espalda de Kim Min-jae, pero el disparo escorado se fue directo a las manos de Neuer.

La pena máxima, esta vez favorable al Madrid, en el minuto 82, permitió el empate para los blancos. Dentro del área, Rodrygo cayó al suelo derribado por Kim Min-jae, quien vio la cartulina amarilla. El colegiado señaló el disparo desde los once metros, que consiguió transformar Vini en el gol del empate. “Nunca es fácil y ahora a descansar hasta la próxima semana. Sabemos que con la afición daremos todo para ir a Londres”, decía el brasileño después del partido. Con posibilidad de proclamarse campeones de Liga el próximo sábado en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ya piensa en el próximo miércoles y en ese billete con destino londinense.