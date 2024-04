Escándalo en la Euroliga de baloncesto: pillan a uno de sus árbitros robando un perfume de 200 euros en un aeropuerto

Una de las imágenes con las que se pilló robando al árbitro de la Euroliga (Redes sociales)

En las últimas horas, la Euroliga es noticia más por motivos extradeportivos que por los inherentes a lo que ocurre en las canchas. Es así porque ha trascendido que uno de los árbitros que pitan encuentros de la máxima competición europea de baloncesto, el esloveno Matej Boltauzer, fue pillado robando en un aeropuerto. Lo cual ha sido motivo de peso para que se le abra un expediente disciplinario.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre de 2023 en Belgrado, después de la disputa de un Partizan - Mónaco en la capital serbia. Las cámaras de seguridad de la terminal del Nikola Tesla captaron entonces cómo Boltauzer, en el Duty Free, cogía un frasco de perfume de la marca Tom Ford y se marchaba de la tienda sin pagarlo: el producto está valorado en 221 euros.

Te puede interesar: Descubriendo a Jordi Fernández, primer entrenador jefe español en la NBA: “Si ha tenido que hacer bodas y bautizos para ahorrar, lo ha hecho”

En cuanto los agentes de seguridad le pillaron, procedieron a su detención, con el árbitro reconociendo tanto el robo como que había obrado mal, según se han hecho eco los medios locales. Eso sí, Boltauzer no ha querido hacer declaraciones sobre lo ocurrido. “Lo siento, no puedo hablar”, aseguró al periódico serbio Republika, que dio con él. Aunque sin éxito, porque el protagonista de los hechos, de 49 años, dijo que no sabía “nada” del tema.

Gospodine Boltauzer to što kradete na terenu ne znači da to znanje treba da prenesete i koristite. Čovića pušta DB snimke. Nek se i ostali lopovi spreme... #kkcz pic.twitter.com/xRD2WqbXwc — Dragi Kenta (@adammarkus20) April 26, 2024

El escándalo ha sido la comidilla de las redes sociales, en las que se han manifestado hasta quienes han participado en choques arbitrados por el balcánico. “¡Este tipo ha estado robando durante años! La Euroliga tiene un montón de árbitros geniales, pero este tipo fue fácilmente el peor y no es difícil mirar y ver por qué”, llegó a reconocer el estadounidense Matt Janning, que militó en el Baskonia entre 2017 y 2020.

Otra imagen de Boltauzer en faena.

Boltauzer empezó a arbitrar en la Liga eslovena allá por 2000, mientras que llevó su silbato hasta la Euroliga a partir de 2003. También ha trabajado para la FIBA, arbitrando, por ejemplo, en el Mundial 2014 que se celebró en España. Estos días, fue uno de los colegiados a cargo del primer partido de playoffs entre Panathinaikos y Maccabi, que se jugó en el OAKA de Atenas el pasado martes. También hay que resaltar que ha participado en seis Final Four, con la de 2021 (semifinal entre Barça y Milán en Colonia, Alemania) como última en la que ha trabajado.

¿Cómo van los playoffs de la Euroliga?

En estos momentos, las series de cuartos de final con equipos españoles implicados marchan de forma dispar. En el caso de la que disputan el Real Madrid y el Baskonia, los blancos mandan por 2-0, tras imponerse con suficiencia en los dos partidos disputados en la capital española: 90-74 en el primero y 101-90 en el segundo. El tercero, en Vitoria, se celebrará el próximo miércoles 1 de mayo.

Te puede interesar: El legado de Nadal y Muguruza, visto por los mejores tenistas del mundo: “Siempre me gustó Rafa y después Garbiñe fue mi favorita”

En lo que respecta al Barça, ha perdido el factor cancha con el Olympiacos. Los griegos se llevaron el primer asalto en el Palau Blaugrana in extremis, por 75-77. Sin embargo, los culés se repusieron en el segundo choque y pusieron el empate en la eliminatoria, gracias a un 77-69. El próximo compromiso será en El Pireo el martes 30 de abril.

En cuanto a los dos cruces restantes, Maccabi y Panathinaikos también marchan 1-1, al igual que ocurre en el caso del Fenerbahçe y el Mónaco. La Final Four, que acogerá a los cuatro mejores equipos del continente y coronará al campeón de Europa, se celebrará entre el viernes 24 y el domingo 26 de mayo en Berlín.