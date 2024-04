Nadal: “Es la última vez aquí y no jugaré Roland Garros si estoy como hoy”

El tenista Rafa Nadal (EFE/ Mariscal)

Rafa Nadal, campeón en cinco ocasiones del Mutua Madrid Open, vuelve a aparecer en tierra batida en el torneo madrileño, después de sus dos partidos en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona. Desde que se lesionase en el Open de Australia 2023, en enero, y pasase por quirófano en junio, hasta que reapareciese en Brisbane en diciembre, la evolución en torno a las figuras de uno de los tenistas más importantes de España ha generado expectación. Sin embargo, su notable ausencia en esta temporada ha vuelto a poner en el foco el tema de la posible retirada del español.

Antes de su debut del jueves 25 de abril ante Darwin Blanch, júnior de 16 años que se ganó la invitación de la organización, en su partido de primera ronda, el balear ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro. Rafa valoró su debut en la capital: “Para mí jugar en Madrid es siempre muy bonito. Estoy con ganas de jugar una vez más aquí. La semana ha sido, en algún aspecto, buena y, en algún otro, no tan buena. No estoy preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a jugar mañana. Y eso es importante, jugar por última vez aquí en Madrid significa mucho. Porque sí, creo que sí será la última vez que juegue en Madrid”.

🎾 @RafaelNadal confirma que jugará en Madrid por motivación personal... pero no con buenas sensaciones



"Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista"



SEÑAL TV en directo https://t.co/cBxVyDjS6K pic.twitter.com/hMgbEWvUzv — MARCA (@marca) April 24, 2024

“Lo idóneo es jugar y no tener mucha limitación. Pero es difícil. Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Quizás no saldría a jugar mañana, pero es Madrid y eso me lleva a salir a jugar por motivos personales. Eso no quiera decir que esté renunciando a nada en las siguientes semanas. Pero no es un proceso hacia arriba siempre”, confesó el de Manacor, quien aseguró que “voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París”. “Si se puede, se puede. Y si no, no. No voy a jugar París tal y como estoy hoy. Esa es la realidad. Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unos Juegos, en diferentes formatos, y no voy a hacer más de lo que pueda o tenga ilusión por hacer”, manifestó el ganador en catorce ocasiones del Grand Slam parisino, su escenario favorito.

“Tengo que intentarlo a ver si hay una salida adelante”

Nadal explicó que “a mí lo que me ha hecho feliz toda mi vida, más que ganar, ha sido esforzarme al máximo. Ganar y perder es parte de nuestra vida diaria. En mi carrera tengo pocas veces la sensación de volver a casa sin haber hecho todo lo posible para que las cosas salgan bien. Ahora el tema es que no puedo. Pero lo tengo que intentar, ver si hay una salida hacia adelante”

“Tocando la bola no estoy jugando mal, pero tengo limitaciones en el físico”, reveló el español sobre sus sensaciones a la hora de afrontar un partido oficial. “El cuerpo no se siente igual jugando que antes. Eso no me permite competir como me gustaría, pero es lo que hay. No puedo decir otra cosa porque mentiría”, zanjó, mostrándose completamente sincero sobre el punto en el que se encuentra en estos momentos.