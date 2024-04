El ‘Mono’ Burgos rompe su silencio tras ser despedido de Movistar por su comentario sobre Yamal: “Solo le digo que a mí me llaman mono”

German 'El Mono' Burgos(@fotobairesarg)

La noche de Champions en el Parque de Los Príncipes la semana pasada acogió el partido entre el PSG y el FC Barcelona. Pese a la victoria de los de Xavi Hernández, que tienen un pie puesto en las semifinales a falta de resolverse el partido de este martes, un comentario desafortunado sobre Lamine Yamal por parte de Germán ‘El Mono’ Burgos acaparó todo el protagonismo del encuentro.

Los 22 protagonistas se disponían a abandonar el terreno de juego para dirigirse al túnel de vestuarios. El joven jugador del Barça se marchaba dando toques con el balón, a la par que Susana Guasch, periodista, pronunciaba: “Mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal”. Acto seguido, su compañero y colaborador con Movistar Plus+ para los partidos de LaLiga y Champions, lanzó un comentario fuera de lugar: “Y si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”.

Este comentario se viralizó pronto en redes sociales tachándolo de racista. Ambos conjuntos se negaron a ‘prestar’ a sus jugadores en el post partido, lo que la cadena lamentó públicamente y pidió disculpas: “No hemos estado afortunados”. La cadena emitió un comunicado con disculpas públicas, así como ‘El Mono’ aseguró que “fue un comentario sin tratar de herir a nadie”. Pese a estas disculpas y el comunicado posterior en el perfil personal del colaborador, la cadena decidió no volver a contar con los servicios del argentino.

‘El Mono’ rompe su silencio

Germán ‘El Mono’ ha roto su silencio en Radio MARCA después de todo lo sucedido y las consecuencias sufridas tras su despido. “Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... solo le digo que a mí me llaman ‘Mono’. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado”.

Debido al malentendido, el exportero del Atlético de Madrid ha confesado que le mandó un mensaje a Joan Laporta, presidente de la entidad azulgrana, para aclarar el malentendido y que el jugador conociese la verdadera intención: “Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago”. El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio’”, añadió.

Metido en el contexto, el argentino desveló situaciones incómodas que sufrió cuando era portero del Atlético: “A mí me han tirado orín y les dije ‘ya probé la lluvia dorada, por favor insúltenme’. Hay gente que no me conoce. El portero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice”, reveló sobre su época profesional.