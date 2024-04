Movistar Plus+ despide a ‘El Mono’ Burgos tras su comentario sobre Lamine Yamal en el PSG - Barcelona

'El mono' Burgos y - Lamine Yamal en un montaje. (REUTERS/Vincent West)

Todas las miradas estaban puestas en Movistar Plus+ tras afirmar que tomaría “medidas” por el comentario que Germán ‘El Mono’ Burgos hizo sobre Lamine Yamal poco antes del inicio del encuentro de este miércoles entre el PSG y el Barcelona. Durante la transmisión del especial Noche de Champions, presentado por Susana Guasch, en el momento en el que los jugadores se dirigían al vestuario, el comentarista de la cadena para la competición europea generó una gran controversia con sus palabras.

Sucedió después de que Susana elogiara la habilidad de Yamal con el balón: “Mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal”, dijo. Acto seguido, Burgos intervino con una apreciación que, aunque provocó risas entre sus compañeros, fue considerada inapropiada tanto por los aficionados como por los clubes: “Y si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”.

Finalmente, la plataforma ha anunciado que deja de colaborar con el argentino. “En cumplimiento del código interno de conducta de Movistar Plus+, que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio, la plataforma ha tomado medidas tras el episodio vivido anoche, donde uno de sus colaboradores vertió comentarios inadecuados sobre el jugador Lamine Yamal”, se puede leer en el comunicado.

Además de anunciar que esta colaboración ha terminado “de carácter inmediato”, Movistar Plus+ afirma que también “se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios”, en referencia a Susana Guasch.

Reacciones en el partido

El comentario no tardó en viralizarse y pronto llegaron las críticas hacia ‘El Mono’ y la cadena a través de las redes sociales. Pero la reacción más contundente llegó tras la finalización del encuentro y es que tanto el Barça como el PSG, además de la UEFA, decidieron no conceder ninguna entrevista a Movistar Plus+.

Ricardo Sierra, periodista y comentarista del canal, fue el encargado de transmitir este mensaje en antena: “Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató”.

Las disculpas de ‘El Mono’

Por su parte, el exdeportista ha pedido disculpas por su intervención. Primero lo hizo tras el partido, asegurando que “ojalá hubiese tenido yo la habilidad de este chico” y sobre todo que “fue un comentario sin tratar de herir a nadie. (...) Si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas porque no fue mi intención. Uno a veces va haciendo una humorada, te vas metiendo en problemas, y en estas épocas tienes que adaptarte a todo y en eso estamos”, pronunció.

Poco después se reiteró en sus redes sociales, donde compartió un comunicado en el que insistió que “no fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”.