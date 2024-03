El plan de igualdad y el de protocolo de acoso sexual que pide Yolanda Díaz: qué cumple y qué no la Federación Española de Fútbol

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo (EFE/Kiko Huesca)

El pasado 20 de agosto, la selección española de fútbol femenino registró la mayor gesta de la historia desde siempre. El España consiguió el título de campeonas del Mundo y una estrella que ya siempre llevarán en su pecho. Sin embargo, estos hechos fueron enturbiados por el beso no consentido de Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas posterior al partido. Desde ese momento, el Ministerio de Trabajo se puso manos a la obra y junto al sindicato Futpro comenzaron a analizar las actuaciones de la RFEF ante tales hechos.

Tras la euforia de la victoria, llegaron las represalias, los cambios y los movimientos. Luis Rubiales anunció su renuncia al puesto en la Federación como presidente 20 días después del escándalo protagonizado en la final del Mundial de Australia. Aunque no fue el único que abandonó el cargo. Jorge Vilda, entonces entrenador de la selección, también dejó el puesto y Montse Tomé ocupó su cargo. A ello se suma el hecho de que la RFEF, ya bajo el mandato de Pedro Rocha, firmó junto a las jugadoras un acuerdo el pasado mes de octubre que sirvió como impulso para la creación de una comisión mixta, momento en que se creó también la Comisión de Igualdad.

El informe de Trabajo acaba de ver la luz y lo cierto es que estas acciones no han sido suficientes según han anunciado. La ministra Yolanda Díaz ha calificado de “gravísimo” que se “envíe a las campeonas del mundo sin un plan de igualdad y sin un plan de acoso en su puesto de trabajo”. Sin embargo, esta afirmación merece una explicación más profunda y detallada. La Federación sí cuenta con un plan de igualdad que data del 28 de enero de 2022, el cual cuenta con una vigencia de cuatro años, 11 áreas de desarrollo y 26 medidas específicas actualmente en desarrollo, según detallada la RFEF en un comunicado publicado en contestación al Ministerio de Yolanda Díaz.

Entonces, ¿por qué Trabajo ha anunciado sanciones contra la RFEF? El Real Decreto 901/2020 en el artículo 8.2 recoge el contenido mínimo de estos planes en 11 puntos y, según detalla el sindicato de jugadoras, Futpro, el plan de Igualdad de la Federación no se adecua a la normativa vigente. Aunque no es el único plan que no cumple los requisitos estipulados por Trabajo. Esta misma asociación ha destacado que la RFEF no cuenta con un “Protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo que permita conocer a las personas trabajadoras cómo activarlo, a quién dirigirse, o qué puede esperar cuando finalice la investigación. Tiene dos diferentes con vías de acceso y de investigación distintas”.

Respecto a esta situación, el Protocolo de actuación frente a la Violencia sexual recoge que cuando una persona quiera activar este protocolo debe dirigirse a un delegado de protección que será designado por la RFEF, “que lidere toda la estrategia de protección de los/as deportistas en la entidad. Deberá ser una persona cercana a los/as deportistas, y tener formación específica en materia de prevención de la violencia sexual”. A ello le acompaña también un correo electrónico a través del cual ponerse en contacto con el delegado. Tras ello, se añade también el procedimiento de actuación que deben seguir las personas que quieran activarlo, desde como realizar la solicitud, así como los pasos a seguir.

El caso Rubiales y la actuación de la RFEF

Otro de los puntos que el comunicado de Futpro detallada es que la RFEF no ha llevado a cabo “la investigación correcta en el ámbito laboral de los hechos sucedidos el 20 de agosto de 2023 (final del Mundial femenino y fecha en que se produjo el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso) de acuerdo con alguno de sus Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo”.

En este sentido, detallan: “Se elaboró un informe por el Vicesecretario General, director de Integridad el 25 de agosto de 2023, a raíz de la denuncia de un particular en el que se analizaron dos cuestiones: la actitud del presidente de la RFEF al tocarse la entrepierna en el palco y el beso a una jugadora. No se ha revisado este informe ni tampoco se ha iniciado un procedimiento de investigación en el ámbito laboral sobre los hechos del 20 de agosto de 2023 para determinar si constituye acoso sexual o por razón de sexo y adoptar las medidas que procedan”.

Lo cierto es que la RFEF sí cuenta con un Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y al abuso sexual, pero, según detalla el sindicato, no fue este reglamento el que se puso en marcha en el caso Rubiales, sino que se utilizó el protocolo de Integridad. Desde Trabajo, además, destacan que este protocolo tampoco resulta adecuado, por lo que solicitan que se lleve a cabo uno nuevo.

Luis Rubiales en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF y Jennifer Hermoso a su llegada a Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Por último, Futpro destaca que la RFEF ha procedido, a raíz de las actuaciones de Inspección, a contratar la actualización de la Evaluación de Riesgos con perspectiva de género estableciendo un cronograma de actuaciones hasta el mes de marzo de 2024. Tras ello, añaden: “La RFEF no ha evaluado el riesgo de violencia sexual de los puestos de trabajo ocupados por mujeres de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual que dispone expresamente que las empresas deberán incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, debiendo formar e informar de ello a sus trabajadoras”.

Desde Trabajo ha incluido una serie de peticiones que la Federación debe llevar a cabo como la evaluación de riesgos para analizar el riesgo de violencia sexual en los puestos de trabajo ocupados por mujeres e incluir las medidas preventivas necesarias; elaborar un plan de igualdad y un nuevo protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo.

La posible sanción al Barcelona, Espanyol o CD Europa

La RFEF no es la única que se ha llevado un rapapolvo por parte del Ministerio de Yolanda Díaz. El Barcelona, Espanyol y el CD Europa también se encuentran en el punto de mira del departamento de trabajo por el mismo motivo. La respuesta de los clubes no se ha hecho esperar y, a través de un comunicado difundido en redes sociales, han rechazado la sanción.

El FC Barcelona ha rechazado “cualquier declaración que ponga en duda el compromiso histórico del Club en relación a las políticas por la igualdad entre hombres y mujeres”. Los azulgranas detallan que en el año 2013 aprobaron su primer Plan de Igualdad, siete años antes de que entrara en vigor la ley que obliga a ello. “El II Plan de Igualdad del FC Barcelona, con fecha de vencimiento en abril de 2023, está actualmente prorrogado con el acuerdo de la Comisión de Igualdad del FC Barcelona, formada por representantes de la empresa, y representantes de la parte social durante la negociación del III Plan de Igualdad del FC Barcelona”.

A lo que añaden que también han actualiza el Protocolo por la prevención y abordaje del acoso sexual por razón de sexo, de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género y el Protocolo de prevención y abordaje del acoso laboral, ambos en vigor desde el 5 de febrero de 2024. De esta forma, rechaza cualquier tipo de sanción por falta de alguno de estos protocolos, aunque sí reconocen que “en el momento de la referida actuación inspectora, Barcelona se encuentra negociando el III Plan de Igualdad de la entidad, concretamente en el análisis del diagnóstico de situación”.

Con argumentos parecidos se ha defendido también CD Europa y el RCD Espanyol alegando que ambos cuentan con los protocolos de igualdad, aunque con “peros”. En el caso de los pericos, el director de Comunicación ha detallado que “se creó una comisión paritaria en abril de 2022 para elaborar un plan de igualdad” y que fue finalizado hace unos meses. Por lo tanto solo faltara que sea registrado, algo que ocurrirá en las próximas semanas. Por su parte, el CD Europa, ha explicado que el pasado mes de septiembre recibieron un requerimiento de Inspección de Trabajo por la carencia del Plan de Igualdad que derivó en una sanción que el Club ha recurrido, dado que ya estaban trabajando en ello. Así, el pasado 15 de febrero, el plan se registró “con la máxima celeridad posible que los tempos permitían y de acuerdo con Sindicatos y otros agentes”.