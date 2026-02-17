España Cultura

Las subastas de arte más caras de 2025: del Klimt de 203 millones de euros a un retrete de oro macizo

‘El retrato de Elisabeth Lederer’ fue la obra más relevante a puja, pero también hubo otras como un retrato del presidente George Washington

Guardar
El subastador de Sotheby's, Oliver
El subastador de Sotheby's, Oliver Barker, cierra la puja final por un retrato de Elisabeth Lederer realizado por Klimt (Crédito: Tony Cenicola / The New York Times)

El mercado internacional de arte vivió en 2025 uno de sus años más sorprendentes, marcado por ventas récord que redefinieron los límites del sector. La obra El retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, alcanzó una cifra sin precedentes al venderse por más de 203 millones de euros en una subasta celebrada en Nueva York. Esta pintura, confiscada por los nazis y recuperada en los años ochenta, se convirtió en la obra de arte moderno más cara jamás subastada, consolidando el prestigio de la casa de subastas neoyorquina y el atractivo del arte del siglo XX.

No solo las pinturas acapararon titulares. Un retrete de oro macizo de dieciocho quilates, obra del artista Maurizio Cattelan, fue adjudicado por más de diez millones de euros. La pieza, conocida por su provocadora carga conceptual, volvió a poner en el centro del debate la capacidad del arte contemporáneo para desafiar las expectativas y los valores tradicionales del mercado. Este objeto se suma al legado polémico de Cattelan, reconocido internacionalmente por su obra Comediante, el plátano pegado a la pared.

Las subastas de 2025 también brillaron por la presencia de retratos vinculados a grandes figuras de la historia y la cultura popular. Un ejemplo destacado es el retrato de George Washington, realizado por Gilbert Stuart en 1804 por encargo de James Madison. Esta obra, que inspiró el icónico billete de un dólar estadounidense, se vendió por 2,3 millones de euros y reavivó el interés por los orígenes de la identidad estadounidense.

Imagen del retrete de oro
Imagen del retrete de oro macizo. REUTERS/Eduardo Munoz

Marilyn y Dom Pérignon

En el ámbito de la moda y el cine, el vestido blanco plisado que Marilyn Monroe lució en la película La tentación vive arriba se convirtió en el diseño más caro jamás subastado. La prenda alcanzó los 4,7 millones de euros, reafirmando la vigencia del mito de Monroe y el valor emocional que los objetos asociados a celebridades pueden alcanzar en el mercado internacional. La cultura popular británica también tuvo su espacio con la subasta de una botella magnum de Dom Pérignon Vintage 1961, servida en la boda del entonces príncipe Carlos y Diana de Gales. La rareza y la carga simbólica de la botella llevaron su estimación a cifras entre 67.000 y 80.000 euros.

El mercado de objetos singulares también registró ventas históricas. Un reloj de oro recuperado del Titanic, perteneciente a Isidor Straus, se vendió por casi dos millones de euros. El reloj, que marcaba la hora exacta del naufragio, atrajo a coleccionistas internacionales y reforzó el valor sentimental de las reliquias vinculadas a grandes acontecimientos históricos. España registró un hito propio con la venta de un centén del siglo XVII, moneda que usaban los Austrias como símbolo de prestigio más que para el intercambio. Considerada la moneda española más valiosa subastada hasta la fecha, alcanzó 2,4 millones de euros y triplicó el récord previo en el país.

Un ejemplo de coleccionismo imperial fue el Huevo de Invierno de Fabergé, encargado por la familia Romanov a principios del siglo XX. Esta pieza, cuyo rastro se perdió en los años setenta, fue subastada recientemente por una cifra cercana a los 26 millones de euros, consolidando su estatus como uno de los objetos más codiciados del arte decorativo ruso. Según la compañía Hiscox, especializada en seguros de arte y altos patrimonios, los factores decisivos para los compradores en 2025 han sido la escasez de las piezas, la procedencia documentada y la historia singular que rodea a cada objeto. Eva Peribáñez, directora de Arte y Clientes Privados en Hiscox España, señala que “el interés por el arte y los objetos únicos se mantiene incluso en momentos de incertidumbre económica”.

Temas Relacionados

ArteSubastasArte EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El director ganador del último Oscar ya tiene película lista para rodar: una carta de amor a la comedia sexual italiana

El director Sean Baker busca reunir presupuesto para emprender su siguiente proyecto tras tocar el cielo con ‘Anora’

El director ganador del último

A este legendario actor de Marvel y ‘El señor de los anillos’ no le ha gustado nada ‘Hamnet’: “La imaginación de Shakespeare no vino de su historia familiar”

Apasionado de la obra del dramaturgo inglés, este actor considera que el filme no da una idea correcta del origen de ‘Hamlet’

A este legendario actor de

La última película de Robert Duvall y su conexión española: se rodó en Mallorca y con este famoso deportista

El legendario actor de ‘El padrino’ tuvo su última aparición en este filme protagonizado por Adam Sandler que se puede ver en Netflix

La última película de Robert

Francis Ford Coppola recuerda a Robert Duvall tras su muerte: “Un gran actor y una pieza esencial de mis películas”

El director y el intérprete fallecido colaboraron juntos en un buen puñado de películas, entre ellas, ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’

Francis Ford Coppola recuerda a

Más allá del lujo y las mansiones de ‘Los Bridgerton’ y ‘Cumbres Borrascosas’: la novela sobre el pasado oculto de las grandes casas de Inglaterra

Anna Hope publica ‘Albión’, una historia sobre donde los conflictos familiares se entrelazan con el destino de los lugares heredados que fueron construidos con ayuda de la violencia y el dominio colonial

Más allá del lujo y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI recuerda

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

La Policía Nacional detiene en Madrid a ‘El hombre de los mil nombres’, fugitivo de la banda peruana ‘Los terribles del 17′

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Garamendi dice estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez por la subida del salario mínimo: “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027