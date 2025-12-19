España Cultura

James Cameron desmiente que Matt Damon fuera a protagonizar ‘Avatar’: “Nunca le ofrecimos el papel”

El director ha zanjado una vieja anécdota del actor, quien asegura que negociaba llevarse el 10% de las ganancias del filme

Guardar
James Cameron está preparado para acabar con 'Avatar' si la saga se vuelve un fracaso: "Si aquí termina, genial"

James Cameron pone fin al mito: Matt Damon nunca rechazó una oferta formal para protagonizar Avatar, según declara el director a The Hollywood Reporter. La historia que involucra a dos de los nombres más grandes de Hollywood ha circulado durante años, alimentada por declaraciones del propio Damon, pero ahora el cineasta ofrece una versión distinta y directa de los hechos.

La anécdota comenzó a viralizarse hace dos años, cuando un video mostró a Matt Damon relatando que había dicho no al personaje de Jake Sully, protagonista de Avatar, porque su participación en la saga Bourne le impedía asumir ese rodaje. En el video, Damon asegura que James Cameron le ofreció el papel con el tentador incentivo de un 10% de la recaudación global de la película. “Nunca conocerán a un actor que haya rechazado más dinero que yo”, bromea Damon ante la cámara, mientras explica que cumplir con su compromiso previo era, para él, una cuestión ética. Dado que Avatar recaudó unos 2.9 mil millones de dólares, la decisión habría supuesto para Damon dejar de percibir cientos de millones.

Pero Cameron plantea otra perspectiva. En entrevista con The Hollywood Reporter, el director niega que Damon haya recibido una oferta formal. “Nunca tuvo el papel”, declara Cameron. “No recuerdo si siquiera le mandé el guion. Quizá nos comunicamos por teléfono y me dijo: ‘Me gustaría explorar la posibilidad de rodar juntos, te respeto mucho como realizador, pero estoy obligado con Bourne y no puedo abandonar el proyecto’. Así que, lamentablemente, tuvo que rechazarlo, pero nunca hubo una oferta formal”, relata Cameron. El director subraya que ni él ni Damon hablaron alguna vez sobre el personaje concreto, ni se llegó a discutir condiciones económicas. Para Cameron, el asunto fue simplemente un conflicto de disponibilidad.

El cineasta interpreta que Damon “extrapoló” lo que suele ser un acuerdo estándar en su carrera —un porcentaje sobre las ganancias— y lo aplicó hipotéticamente a Avatar. “Si en su mente, eso era lo que haría falta para que él aceptase el proyecto, entonces jamás habría encajado. Pero se puede relajar,” agrega Cameron con ligereza. “Está libre de culpa y no tiene que reprocharse nada, Matt, todo está bien, no te perdiste de nada”. Cameron también elogió el comportamiento de Damon al manejar la situación. El actor decidió llamar personalmente al director para manifestar su negativa, en lugar de canalizar la noticia a través de su agente, lo que para Cameron es un gesto honorable. “Eso fue muy digno. Todo mi respeto para Matt. Me gustaría trabajar con él algún día, pero aquello nunca sucedió. Lo que hubo fue una mezcla de hechos y percepciones”, según declaró Cameron.

Imagen de ¡Avatar: Fuego y
Imagen de ¡Avatar: Fuego y Ceniza'. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

En paralelo a la reconstrucción del mito, Cameron compartió detalles sobre la verdadera selección del protagonista de Avatar. El papel recayó finalmente en Sam Worthington, un actor entonces poco conocido. La decisión no fue fácil; el propio Cameron afirma que tuvo que defender con intensidad su elección ante el estudio. Entre los nombres considerados estaban otros actores populares, como Channing Tatum, pero la crudeza y energía natural de Worthington —además de una prueba de pantalla memorable con Zoe Saldaña— inclinaron la balanza.

Worthington ha continuado interpretando a Jake Sully en las secuelas de la saga. Sobre su trabajo más reciente, Cameron lo describe como el mejor hasta ahora: “El personaje es puesto a prueba como nunca antes y creo que Sam, como intérprete, ha madurado mucho. Siempre fue honesto y auténtico, pero sus elecciones ahora son más sabias”, subraya el director. La aclaración pública de James Cameron busca disipar las leyendas urbanas que circulan alrededor de los castings en el cine estadounidense. El director reconoce la ética de Matt Damon y deja abierta la posibilidad de colaborar con él en el futuro, concluyendo con una nota personal que invita a mirar más allá de las versiones simplificadas y virales aún en una industria habituada al rumor y la especulación.

Temas Relacionados

James CameronAvatarCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El podcast más premiado de los últimos años cobra vida en Extremadura: en marcha una película de ‘El tigre’

La ficción sonora de María Ballesteros y Jose Antonio de Pascual se traslada a la gran pantalla de la mano de Daniel Sánchez-Arévalo

El podcast más premiado de

Este tema de Rosalía es una de las mejores canciones de 2025 para Barack Obama: “Espero que encuentres algo nuevo que disfrutar”

El expresidente de los Estados Unidos acostumbra a recomendar su cine, música y literatura favorita

Este tema de Rosalía es

El rapero Wiz Khalifa, condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas en un festival de música

Un tribunal de Rumanía ha sentenciado a prisión al cantante por fumar cannabis durante un concierto en julio del año pasado

El rapero Wiz Khalifa, condenado

Brad Pitt se apunta una victoria en su batalla legal contra Angelina Jolie: la actriz deberá entregar a la justicia mensajes privados

La venta del viñedo Château Miravel sigue constituyendo uno de los mayores enfrentamientos entre la ex-pareja de estrellas de Hollywood

Brad Pitt se apunta una

‘El extranjero’, una inteligente adaptación cinematográfica del clásico de Albert Camus: “Al no empezar por la primera frase del libro, ves una película distinta”

François Ozon estrena en la gran pantalla una versión “más actual” del libro con el que el ganador del Nobel de Literatura llevó al terreno de la narrativa sus ideas sobre la absurda condición humana

‘El extranjero’, una inteligente adaptación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola insiste en su

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

El Banco de España agasaja a sus trabajadores más veteranos y pagará 90.833 euros por 58 relojes para caballero y 94.000 euros por 60 pulseras para señora

ECONOMÍA

BBVA lanza la mayor recompra

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 19 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Pedro Sánchez resta importancia al retraso del acuerdo con Mercosur: “Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de diciembre

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”