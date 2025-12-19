James Cameron desmiente que Matt Damon fuera a protagonizar ‘Avatar’: “Nunca le ofrecimos el papel”

James Cameron está preparado para acabar con 'Avatar' si la saga se vuelve un fracaso: "Si aquí termina, genial"

James Cameron pone fin al mito: Matt Damon nunca rechazó una oferta formal para protagonizar Avatar, según declara el director a The Hollywood Reporter. La historia que involucra a dos de los nombres más grandes de Hollywood ha circulado durante años, alimentada por declaraciones del propio Damon, pero ahora el cineasta ofrece una versión distinta y directa de los hechos.

La anécdota comenzó a viralizarse hace dos años, cuando un video mostró a Matt Damon relatando que había dicho no al personaje de Jake Sully, protagonista de Avatar, porque su participación en la saga Bourne le impedía asumir ese rodaje. En el video, Damon asegura que James Cameron le ofreció el papel con el tentador incentivo de un 10% de la recaudación global de la película. “Nunca conocerán a un actor que haya rechazado más dinero que yo”, bromea Damon ante la cámara, mientras explica que cumplir con su compromiso previo era, para él, una cuestión ética. Dado que Avatar recaudó unos 2.9 mil millones de dólares, la decisión habría supuesto para Damon dejar de percibir cientos de millones.

Pero Cameron plantea otra perspectiva. En entrevista con The Hollywood Reporter, el director niega que Damon haya recibido una oferta formal. “Nunca tuvo el papel”, declara Cameron. “No recuerdo si siquiera le mandé el guion. Quizá nos comunicamos por teléfono y me dijo: ‘Me gustaría explorar la posibilidad de rodar juntos, te respeto mucho como realizador, pero estoy obligado con Bourne y no puedo abandonar el proyecto’. Así que, lamentablemente, tuvo que rechazarlo, pero nunca hubo una oferta formal”, relata Cameron. El director subraya que ni él ni Damon hablaron alguna vez sobre el personaje concreto, ni se llegó a discutir condiciones económicas. Para Cameron, el asunto fue simplemente un conflicto de disponibilidad.

El cineasta interpreta que Damon “extrapoló” lo que suele ser un acuerdo estándar en su carrera —un porcentaje sobre las ganancias— y lo aplicó hipotéticamente a Avatar. “Si en su mente, eso era lo que haría falta para que él aceptase el proyecto, entonces jamás habría encajado. Pero se puede relajar,” agrega Cameron con ligereza. “Está libre de culpa y no tiene que reprocharse nada, Matt, todo está bien, no te perdiste de nada”. Cameron también elogió el comportamiento de Damon al manejar la situación. El actor decidió llamar personalmente al director para manifestar su negativa, en lugar de canalizar la noticia a través de su agente, lo que para Cameron es un gesto honorable. “Eso fue muy digno. Todo mi respeto para Matt. Me gustaría trabajar con él algún día, pero aquello nunca sucedió. Lo que hubo fue una mezcla de hechos y percepciones”, según declaró Cameron.

Imagen de ¡Avatar: Fuego y Ceniza'. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

En paralelo a la reconstrucción del mito, Cameron compartió detalles sobre la verdadera selección del protagonista de Avatar. El papel recayó finalmente en Sam Worthington, un actor entonces poco conocido. La decisión no fue fácil; el propio Cameron afirma que tuvo que defender con intensidad su elección ante el estudio. Entre los nombres considerados estaban otros actores populares, como Channing Tatum, pero la crudeza y energía natural de Worthington —además de una prueba de pantalla memorable con Zoe Saldaña— inclinaron la balanza.

Worthington ha continuado interpretando a Jake Sully en las secuelas de la saga. Sobre su trabajo más reciente, Cameron lo describe como el mejor hasta ahora: “El personaje es puesto a prueba como nunca antes y creo que Sam, como intérprete, ha madurado mucho. Siempre fue honesto y auténtico, pero sus elecciones ahora son más sabias”, subraya el director. La aclaración pública de James Cameron busca disipar las leyendas urbanas que circulan alrededor de los castings en el cine estadounidense. El director reconoce la ética de Matt Damon y deja abierta la posibilidad de colaborar con él en el futuro, concluyendo con una nota personal que invita a mirar más allá de las versiones simplificadas y virales aún en una industria habituada al rumor y la especulación.