Demi Moore casi rechaza uno de los papeles más importantes de su carrera: “Tenía tantos géneros mezclados que pensé que sería un puto desastre”

La actriz Demi Moore en Los Ángeles. REUTERS/Etienne Laurent

Demi Moore se ha cubierto de gloria en 2024, protagonizando un más que sonado comeback -de esos que tanto le gustan a Hollywood- a raíz de La sustancia, la película de Coralie Fargeat que se presentó en el Festival de Cannes y que explora los límites de la belleza y la edad a través de un body horror que se ha consagrado como una de las grandes películas de la temporada. Todo ello gracias, en parte, a su laureada interpretación.

En La sustancia, Moore interpreta a Elizabeth Sparkles, una estrella televisiva venida a menos que empieza a notar que la industria la está dejando de lado a causa de la edad y decide embarcarse en un sospechoso tratamiento que promete devolverle la juventud perdida. Al inyectarse una misteriosa sustancia, su cuerpo generará una versión nueva de sus mismos órganos, y con el pompis aún más tieso, Sue (Margaret Qualley). La avaricia del ‘yo’ mejorado, sediento de poder y exposición, pondrá en peligro la continuidad del proyecto.

En su primera aparición en Hot Ones, el programa en el que los famosos hablan de su vida mientras comen alitas picantes, Moore habló de por qué decidió unirse al proyecto de Fargeat. La actriz contó al presentador, Sean Evans, que La sustancia podría haber sido “algo extraordinario o un absoluto desastre”, pero que no era la primera vez que daba un salto de fe a la hora de decir que sí a una película que, a priori, podría suponer un “riesgo”.

“Realmente se trataba de algo por lo que merecía la pena arriesgarse”, dijo Moore sobre la película por la que muchos dicen que podría ganar un Oscar a la mejor interpretación, añadiendo que tuvo temores muy similares sobre Ghost, el romance sobrenatural que protagonizó con el fallecido Patrick Swayze. “Tenía tantos géneros diferentes mezclados que, de verdad, pensé: ‘Esto podría ser increíble o un puto desastre’”, contó sobre Ghost. “En cualquier caso, suele ser el tipo de propuestas que te dicen: ‘Entra. Arriésgate. Tira los dados. A ver qué pasa’”, añadió en Hot Ones.

Su valentía dio sus frutos, pues Ghost no solo estuvo nominada a cinco Oscar -llevándose finalmente dos, a ‘Mejor actriz de reparto’ para Whoopi Goldberg y a ‘Mejor guion’-, también se convirtió en un auténtico taquillazo, siendo la cinta que más dinero recaudó en 1990. Además de erigirse como un clásico, también es uno de los papeles más recordados en la carrera de Moore. ¿Repetirá la historia con La sustancia?

¿Cómo se creó ‘La sustancia’?

En su entrevista con Infobae España, Fargeat contó que se inspiró en el ‘terror’ que le producen los estándares estéticos de la época coyuntural: “Para mí era muy importante escribir un guion original porque necesitamos historias nuevas que nos hablen del mundo en el que vivimos, no una serie de remakes interminables. Lo cierto es que la capacidad que tiene todo el mundo para juzgarte por el físico o la apariencia siempre me ha sorprendido desde que era joven. Cuando cumplí los 40, todas esas cuestiones adquirieron un carácter más fuerte y violento, hasta el punto de pensar que me convertiría en una mujer invisible, que ya no le interesaría a nadie y que no serviría para nada. Todos esos sentimientos los intenté reflejar en la película”.

“Quería hacer algo extremo y violento como forma de empoderamiento femenino”, contó Fargeat. “Esta película está hecha para convertirse en una experiencia en el cine, creo que es muy diferente si se ve en una pequeña pantalla. Está confeccionada para no dejar a nadie indiferente”, relató la cineasta francesa, que se alzó con el premio al ‘Mejor guion’ en la pasada edición del Festival de Cannes. Tras su paso por la taquilla global, Filmin ya ha anunciado cuándo se podrá ver en su plataforma: el 31 de enero de 2025.

Demi Moore en una escena de 'La sustancia' (Christine Tamalet)